Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее

Психолог Сидорова: узнать будущее отношений можно с помощью вопросов партнеру

Начало отношений — период романтики и надежд, но именно в это время закладывается фундамент будущего союза. Чтобы понять, есть ли у него перспективы, необходимо откровенно обсудить ряд важных тем, а реакция партнера на это может стать ключом к пониманию, стоит ли продолжать двигаться дальше вместе.

А на какие именно темы нужно поговорить, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Анастасия Сидорова.

Анастасия Сидорова

Психолог

Самое главное

Для обсуждения можно выделить три главные темы.

Ценности. Различия могут привести к серьезным конфликтам в будущем. Необходимо обсудить отношение к традиционным ценностям, роли мужчины и женщины в семье, потребность в личностном росте;

Жизненные ориентиры и взгляды на будущее. Как возлюбленные видят свою жизнь через пять, десять, 20 лет? Совпадает ли их видение будущего с видением партнера? Важно иметь общие цели и стремления, чтобы двигаться в одном направлении. Нужно обсудить планы на путешествия, приобретение недвижимости, пенсионные накопления;

Представления о семейной жизни. Несовпадение в вопросах семьи и детей — одна из основных причин расставаний. Необходимо прояснить ожидания относительно семейных традиций, финансовой поддержки родственников.

Если в паре не совпадают жизненные ценности, ориентиры и в целом взгляды на жизнь, то, скорее всего, в дальнейшем их ждут разногласия и конфликты. А если они в принципе не сходятся во мнениях относительно семейной жизни, детей и карьеры, то это, скорее всего, приведет к разрушению отношений.

«К примеру, если один в паре хочет жить в частном доме на берегу озера и завести пять детей, а второй — исключительно городской житель, которому важна карьера, то здесь сразу возникает конфликтная ситуация. Рано или поздно они придут к вопросу детей либо в открытом конфликте, где будут противостоять друг другу два взгляда на жизнь, либо же одному придется подчиниться целям другого. Соответственно, в результате это все равно приведет к серьезным разногласиям, потому что подчинившийся партнер будет говорить о том, что он отдал второму лучшие годы, — и не просто говорить, а чувствовать это», — отметила психолог.

Не менее важное

Есть и другие важные для построения долгосрочного союза пункты.

Общее хобби. Это нужно, чтобы партнеры могли проводить время вместе. Неважно, какие интересы совпадут — в литературе, музыке или даже в кинематографе, главное, чтобы был совместный досуг, который пара впоследствии сможет обсудить, ведь именно в этом обсуждении они сблизятся;

Финансовые вопросы. Несовпадение во взглядах на финансы создаст напряжение. Нужно обсудить отношение к кредитам, инвестициям, сбережениям, планированию бюджета и готовности к совместному финансированию;

Сексуальная совместимость. Насколько важен интим? Что нравится в нем, есть ли готовность к экспериментам? Сексуальная неудовлетворенность негативно скажется на отношениях. Необходимо открыто говорить о своих желаниях и потребностях;

Социальная жизнь. Насколько важны друзья? Как партнеры проводят свободное время? Готов ли каждый к тому, что у возлюбленного или возлюбленной есть свои друзья и интересы? Ценно иметь общие точки соприкосновения, но и сохранять личное пространство. Нужно обсудить позицию относительно социальных сетей, посещения мероприятий;

Отношение к домашним обязанностям. Кто будет заниматься уборкой, готовкой, стиркой? Готовы ли оба к компромиссам в этом вопросе? Неравномерное распределение домашних обязанностей может привести к обидам и раздражению. Нужно обсудить ожидания и договориться о справедливом распределении;

Мнения относительно религии и духовности. Насколько они важны? Как один партнер относится к религиозным убеждениям другого? Различия в религиозных взглядах могут стать причиной конфликтов, особенно при воспитании детей. Необходимо проявлять уважение к убеждениям друг друга и находить точки соприкосновения;

Умение разрешать конфликты. Конфликт — это не обязательно ссора, это столкновение с разностью другого человека — в интересах, во мнении и во взглядах на какие-то вещи. Готовы ли оба проходить через них спокойно, разговаривать, не переводя их в скандалы? Могут ли возлюбленные реагировать без истерики и не обижаться на все подряд? Если в паре кто-то не умеет разрешать конфликты или проходит их слишком эмоционально, с истериками или даже с драками, или не готов идти на компромиссы, то прочного союза не получится.

Как партнер должен реагировать на разговоры

В ходе разговора не менее важна реакция партнера на обсуждаемые темы и его отклик на сам диалог. Как отметила психолог, она должна быть спокойной — без истерик, без метаний, без запугиваний прекращением общения, отъездом к друзьям или родителям или расставанием.

Человек должен быть готов говорить, обсуждать вопрос или возникший конфликт, приходить к компромиссам и, главное, слышать свою вторую половинку. Ведь все очень хорошо умеют слушать, но крайне редко действительно слышат другого человека, потому что это абсолютно разные вещи.

«Если партнер готов слышать, понимать и принимать, тогда — да, можно строить дальше отношения. А если он постоянно бьется в истерике, пытаясь подавлять, доказывать, что он прав и только его точка зрения, взгляд или ценности важны, то ничего хорошего из этого не выйдет», — подчеркнула эксперт.

Тревожными звоночками, свидетельствующими о неблагоприятном будущем отношений с этим партнером, могут быть:

Избегание обсуждения — уклоняется от ответов, меняет тему, проявляет дискомфорт. Это может свидетельствовать о неготовности к откровенности и серьезным отношениям;

Истерическая реакция — реагирует агрессивно, кричит, оскорбляет при несовпадении мнений. Это признак незрелости и неспособности к конструктивному диалогу;

Неуважение к вашим взглядам — обесценивает ваши мнения, пытается навязать свою точку зрения, не проявляет интереса к вашим ценностям. Это свидетельствует о неуважении к вашей личности;

Нереалистичные ожидания — предъявляет завышенные требования, ожидает от вас невозможного, не готов к компромиссам. Это говорит о незрелости и эгоцентричности;

Контроль и ревность — пытается управлять жизнью партнера, ограничивает общение с друзьями, ревнует без повода. Это признак неуверенности в себе и склонности к абьюзу;

Непоследовательность — между словами и действиями существуют явные противоречия. Обещания не выполняются, заявления расходятся с реальным поведением. Это показатель неискренности.

Есть и позитивные сигналы в поведении партнера. Ими могут быть:

Открытость и честность — готов откровенно обсуждать любые темы, делиться своими мыслями и чувствами;

Уважение к вашим взглядам — проявляет интерес к вашим мнениям, готов слушать и понимать вашу точку зрения, даже если она отличается от его собственной;

Эмпатия и сочувствие — понимает и разделяет ваши чувства, проявляет заботу и поддержку;

Совпадение базовых ценностей — жизненные принципы и приоритеты совпадают, что создает прочный фундамент для долгосрочного союза.

Однако, как отмечает психолог, обсуждение важных тем в начале отношений — это не гарантия безоблачного будущего, но необходимый шаг для понимания, насколько партнеры совместимы и готовы ли строить совместную жизнь. Нужно не только обсуждать, но и внимательно наблюдать за реакцией друг друга, ведь именно она может открыть истинное лицо и предсказать будущее пары.