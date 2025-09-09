«Я дама состоятельная»: почему Елена Воробей охотится за сердцем Прохора Шаляпина
Елена Воробей не прочь пойти на свидание с Прохором Шаляпиным. Почему они могли бы составить прекрасную пару, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru
Елена Воробей призналась в симпатии Прохору Шаляпину
Елена Воробей призналась в симпатии к Прохору Шаляпину. Чем певец покорил юмористку? Какую часть его тела заслуженная артистка РФ написала на холсте? Будет ли у истории продолжение? И что Воробей ответила на слухи о своей тяжелой болезни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Конечно, я спящая… Все жду принца… Прохор Шаляпин», — заявляет юмористка.
Воробей удивила поклонников. Артистка заявила, что не прочь пойти на свидание с Прохором Шаляпиным. По ее словам, они могли бы составить прекрасную пару.
Читайте также
Катерина Шпица опять вышла замуж за собственного супруга: зачем она пошла на такой шаг
«А что, я подготовлена. Я дама состоятельная, у меня достаточное количество недвижимости, украшений… Я представляю собой интерес уже для Прохора. Говорят, он искал мой телефон. Я сказала: «Поспособствуйте», — отмечает знаменитость.
Звезды дружат давно. А в последнее время они стали выкладывать совместные шуточные ролики, где Воробей играет богатую старушку Софью Марковну, а Шаляпин — ее кавалера. Эти видео собирают миллионы просмотров.
А не так давно юмористка, которая всерьез увлеклась живописью, поделилась с подписчиками новой работой. Она написала ноги певца. Эта картина произвела фурор. Елену Воробей тут же забросали предложениями о покупке.
«Ноги Прохора Шаляпина как раз у меня хотят выкупить. Думаю, что его многочисленные фанатки. Мне интересно, какую сумму они готовы заплатить за свои чувства. И просят писать остальные части тела», — рассказывает юмористка.
Воробей призналась: она и сама не против создать очередной шедевр с участием Шаляпина. Правда, на вопрос, как именно будет позировать артист, ответила, что пока не решила. Чем еще больше заинтриговала поклонников.
«Пусть этот вопрос (рисовала ли она Шаляпина обнаженным. — Прим. ред.) останется без ответа. Должна быть в Прохоре какая-то загадка», — говорит юмористка.
Теперь фанаты звезды гадают: неужели Елену Воробей и Прохора Шаляпина действительно связывает нечто большее, чем дружба?
«Я признаюсь, что не могу заниматься творчеством без любви, без влюбленности», — подчеркивает артистка.
За плечами Елены Воробей три официальных брака и несколько громких романов. Два года назад она собиралась пойти под венец в четвертый раз. Но в итоге спутник не выдержал чересчур активного образа жизни невесты. Его тяготила публичность. После этого звезда решила: следующий возлюбленный должен быть из одной с ней сферы.
«Желательно, чтобы мы совпадали в чувстве юмора, без этого никак. И как у моего любимого Владимира Владимировича Маяковского: чтобы любовная лодка не разбилась о быт. Пусть мы все-таки будем хотя бы где-то рядышком на социальной лестнице», — уточняет она.
Прохор Шаляпин наверняка не будет устраивать сцен из-за слишком позднего возвращения артистки с концертов. Наоборот, обрадуется, если трудиться придется не ему.
«Мне не нравятся концертные туры. Я не люблю. Вы посмотрите, как Филипп (Киркоров. — Прим. ред.) выглядит. Он износился, истаскался на этих концертах, бесконечные гастроли. Ему поэтому и плохо стало, видите? А я не хочу так, мне это не нужно. Поэтому берегу себя, стараюсь побольше полежать, поспать, отдохнуть», — признается исполнитель.
«Я вообще не боюсь труда. С детства привыкла зарабатывать каждый рубль честно и не боясь вспотеть, взмокнуть. Когда еще меня на работу не брали, я видела, что можно собирать подорожник, лопух, липовый цвет, сушить и сдавать в аптеку», — отмечает юмористка.
Несмотря на разное отношение к работе, у Елены Воробей и Прохора Шаляпина много общего. Например, оба обожают ухаживать за собой. Массажи, SPA, походы к косметологу — все это приносит им удовольствие.
«Какой-то SMAS-лифтинг. Какой-то дорогущий корейский аппарат. Эта процедура одна стоит 100 тысяч рублей. А мне ее делают, естественно, за рекламу, по бартеру», — делится Шаляпин.
«Мне очень понравился плазмолифтинг. Самое главное что? Найти того, кто все это будет оплачивать, и хороших специалистов», — подчеркивает Елена Воробей.
Недавно в СМИ появилась тревожная информация, якобы юмористка перестаралась с похудением и теперь выглядит изможденной. Елена слухи о проблемах со здоровьем опровергла. Говорит, что чувствует себя лучше всех.
«Прошло по сети, что я себя истязаю и на уколах, и что я чудовищно похудела, и что у меня уже анорексия, и мужчины не смотрят в мою сторону. Это все неправда. У меня от предложений отбоя нет. Есть и лишние килограммы, но я ограничиваю себя в питании. Сегодня сюда я пришла после занятий спортом. Я прошла уже сегодня десять километров, пробежала», — уточняет звезда.
Из стриптизерш в кулинары: как Наташа Королева уживается с невесткой
Однако поклонники уверены: причина цветущего внешнего вида артистки не только в диете и спорте, но и в новой влюбленности, которая делает Елену Воробей счастливой. Так ли обстоят дела на самом деле и, главное, действительно ли на место избранника претендует Шаляпин, пока неизвестно. Ведь они интригующе хранят молчание.
Читайте также
56%
Нашли ошибку?