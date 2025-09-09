«Я дама состоятельная»: почему Елена Воробей охотится за сердцем Прохора Шаляпина

Елена Воробей призналась в симпатии Прохору Шаляпину

Елена Воробей призналась в симпатии к Прохору Шаляпину. Чем певец покорил юмористку? Какую часть его тела заслуженная артистка РФ написала на холсте? Будет ли у истории продолжение? И что Воробей ответила на слухи о своей тяжелой болезни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, я спящая… Все жду принца… Прохор Шаляпин», — заявляет юмористка.

Воробей удивила поклонников. Артистка заявила, что не прочь пойти на свидание с Прохором Шаляпиным. По ее словам, они могли бы составить прекрасную пару.

Читайте также Катерина Шпица опять вышла замуж за собственного супруга: зачем она пошла на такой шаг

«А что, я подготовлена. Я дама состоятельная, у меня достаточное количество недвижимости, украшений… Я представляю собой интерес уже для Прохора. Говорят, он искал мой телефон. Я сказала: «Поспособствуйте», — отмечает знаменитость.

Звезды дружат давно. А в последнее время они стали выкладывать совместные шуточные ролики, где Воробей играет богатую старушку Софью Марковну, а Шаляпин — ее кавалера. Эти видео собирают миллионы просмотров.

А не так давно юмористка, которая всерьез увлеклась живописью, поделилась с подписчиками новой работой. Она написала ноги певца. Эта картина произвела фурор. Елену Воробей тут же забросали предложениями о покупке.

«Ноги Прохора Шаляпина как раз у меня хотят выкупить. Думаю, что его многочисленные фанатки. Мне интересно, какую сумму они готовы заплатить за свои чувства. И просят писать остальные части тела», — рассказывает юмористка.

Воробей призналась: она и сама не против создать очередной шедевр с участием Шаляпина. Правда, на вопрос, как именно будет позировать артист, ответила, что пока не решила. Чем еще больше заинтриговала поклонников.

«Пусть этот вопрос (рисовала ли она Шаляпина обнаженным. — Прим. ред.) останется без ответа. Должна быть в Прохоре какая-то загадка», — говорит юмористка.

Теперь фанаты звезды гадают: неужели Елену Воробей и Прохора Шаляпина действительно связывает нечто большее, чем дружба?

«Я признаюсь, что не могу заниматься творчеством без любви, без влюбленности», — подчеркивает артистка.

За плечами Елены Воробей три официальных брака и несколько громких романов. Два года назад она собиралась пойти под венец в четвертый раз. Но в итоге спутник не выдержал чересчур активного образа жизни невесты. Его тяготила публичность. После этого звезда решила: следующий возлюбленный должен быть из одной с ней сферы.

Читайте также Словно вернула его к жизни: как Памела Андерсон нашла путь к сердцу Лиама Нисона

«Желательно, чтобы мы совпадали в чувстве юмора, без этого никак. И как у моего любимого Владимира Владимировича Маяковского: чтобы любовная лодка не разбилась о быт. Пусть мы все-таки будем хотя бы где-то рядышком на социальной лестнице», — уточняет она.

Прохор Шаляпин наверняка не будет устраивать сцен из-за слишком позднего возвращения артистки с концертов. Наоборот, обрадуется, если трудиться придется не ему.

«Мне не нравятся концертные туры. Я не люблю. Вы посмотрите, как Филипп (Киркоров. — Прим. ред.) выглядит. Он износился, истаскался на этих концертах, бесконечные гастроли. Ему поэтому и плохо стало, видите? А я не хочу так, мне это не нужно. Поэтому берегу себя, стараюсь побольше полежать, поспать, отдохнуть», — признается исполнитель.

«Я вообще не боюсь труда. С детства привыкла зарабатывать каждый рубль честно и не боясь вспотеть, взмокнуть. Когда еще меня на работу не брали, я видела, что можно собирать подорожник, лопух, липовый цвет, сушить и сдавать в аптеку», — отмечает юмористка.

Несмотря на разное отношение к работе, у Елены Воробей и Прохора Шаляпина много общего. Например, оба обожают ухаживать за собой. Массажи, SPA, походы к косметологу — все это приносит им удовольствие.

«Какой-то SMAS-лифтинг. Какой-то дорогущий корейский аппарат. Эта процедура одна стоит 100 тысяч рублей. А мне ее делают, естественно, за рекламу, по бартеру», — делится Шаляпин.

«Мне очень понравился плазмолифтинг. Самое главное что? Найти того, кто все это будет оплачивать, и хороших специалистов», — подчеркивает Елена Воробей.

Недавно в СМИ появилась тревожная информация, якобы юмористка перестаралась с похудением и теперь выглядит изможденной. Елена слухи о проблемах со здоровьем опровергла. Говорит, что чувствует себя лучше всех.

«Прошло по сети, что я себя истязаю и на уколах, и что я чудовищно похудела, и что у меня уже анорексия, и мужчины не смотрят в мою сторону. Это все неправда. У меня от предложений отбоя нет. Есть и лишние килограммы, но я ограничиваю себя в питании. Сегодня сюда я пришла после занятий спортом. Я прошла уже сегодня десять километров, пробежала», — уточняет звезда.

Из стриптизерш в кулинары: как Наташа Королева уживается с невесткой

Однако поклонники уверены: причина цветущего внешнего вида артистки не только в диете и спорте, но и в новой влюбленности, которая делает Елену Воробей счастливой. Так ли обстоят дела на самом деле и, главное, действительно ли на место избранника претендует Шаляпин, пока неизвестно. Ведь они интригующе хранят молчание.