Из стриптизерш в кулинары: как Наташа Королева уживается с невесткой

Наташа Королева заявила об исполнении давней мечты

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева откровенно рассказала, как складываются ее отношения с невесткой. Смогли ли две хозяйки ужиться на кухне? И почему Сергей Глушко отчитал супругу сына за печенье? Кто стал спонсором преображения Мелиссы? Когда звездной паре ждать внуков? И какую давнюю мечту осуществила исполнительница хита «Желтые тюльпаны»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я уважаю его выбор и считаю, что даже если этот выбор, может быть, и неправильный, но это его выбор», — подчеркивает артистка.

Это лето запомнится Наташе Королевой, пожалуй, надолго. Пока ее коллеги загорали на Бали и Мальдивах, певица отправилась за впечатлениями в Краснодарский край. Правда, белоснежной яхте и морскому побережью она предпочла уборочный комбайн и бескрайнее поле кукурузы. Артистка призналась: прокатиться на этой сельскохозяйственной технике было ее давней мечтой.

«Шикарно. Нет, какой шумновато? Вообще ничего не слышно звука, как будто плывем. Мы плывем по кукурузному полю», — делится впечатлениями певица.

В кабине комбайна Наташе Королевой, естественно, досталось пассажирское сиденье. Но позже артистка призналась: она убедила водителя, а по совместительству давнего друга, дать ей порулить.

«Каждый раз я к нему в гости приезжаю и говорю: „Когда же я покатаюсь, Андрей Андреевич, на комбайне?“. То время не то, какое-нибудь зимнее, то посевная закончилась, то урожай уже собрали. Как-то я все не состыковывалась, а тут так удачненько», — объясняет звезда.

Поклонники Наташи Королевой уже оценили ее сельскохозяйственные приключения. Особенно им нравится, что знаменитость, которая вращается в самых высоких кругах и собирает стадионы, вот так, без пафоса, восторгается простыми моментами жизни.

«Сейчас такое время, когда ты можешь показывать людям все без прикрас, потому что тебя потом могут увидеть в неприглядном виде где-то на пляже или тебя могут увидеть и заснять где-то в городе. А если ты это транслируешь, то ты такой же настоящий, но при этом можешь перевоплотиться в артиста и подарить зрителям их любимые песни», — говорит певец Илья Гуров.

В последнее время артистка и вовсе стала замечать за собой особую тягу к природе. Но поскольку певица не так часто бывает в полях, она устроила некое подобие сельской жизни у себя на приусадебном участке.

«Могу сказать, что чем старше становлюсь, тем начинаю больше любить огород», — отметила исполнительница.

К своим огородным занятиям звезда активно привлекает и мужа, и сына. А с недавних пор еще и невестку. Девушка сумела влиться в звездную семью. И теперь они с Наташей Королевой с удовольствием занимаются домашними делами вместе.

«Готовим, да, когда гостей принимаем. У нее есть свои какие-то блюда очень вкусные. Она очень вкусно печет песочные печенья и делает к ним лимонный курд. Это что-то невероятное. Мой муж сказал: „Мелисса, если еще раз ты испечешь это печенье, все, больше не приезжай в гости“», — шутит знаменитость.

А ведь еще недавно Королева была не в восторге от перспективы стать свекровью никому не известной стриптизерши Анны Волынкиной, выступающей под псевдонимом Мелисса Фокс. Многие помнят, как певица уверяла, что у сына еще будет множество подобных девушек.

«У него до этого была еще одна девушка, о которой тоже почему-то все писали, что там и замуж, и свадьба. Дело в том, что… Поверь, с каждой новой девушкой всегда будут писать о свадьбе», — считает знаменитость.

Тем не менее Архип и Анна поженились. Наташа Королева и Сергей Глушко организовали им шикарную свадьбу, а в качестве подарка вручили ключи от квартиры и путевку на Мальдивы. Спустя некоторое время Мелисса удивила подписчиков кардинальным преображением внешности. Есть мнение, что пластические операции ей тоже оплатила звездная свекровь.

«Мелисса пришла к нам воробушком, а сейчас красивая лебедушка. Сейчас еще челюсть исправим, будет красотка», — говорит Королева.

Анна по совету певицы поменяла профессию. Вместо танцев на пилоне занялась визажем.

Невестка со свекровью вместе не только кулинарят и встречают гостей, но и ходят на тусовки, посещают фестивали и премьеры, как две лучшие подружки. Многие уверены: Наташа Королева поступила очень мудро, что смогла понять Архипа и не стала препятствовать отношениям сына.

«Мне надо, чтобы пацан был нормальным пацаном. И по жизни потом ему будет гораздо проще и легче», — подчеркивает певица.

«Наташа — молодец. Она опытный родитель, опытная артистка, опытная женщина. Она никогда ничего плохого не говорила в СМИ. Поэтому сейчас то, что они помирились, — круто. Дай бог им детей, внуков, и чтобы у них все было хорошо», — говорит Илья Гуров.

Теперь поклонники застыли в ожидании — когда же звездная семья объявит о грядущем пополнении. Конечно, вечно юную, активную Наташу Королеву трудно представить в образе бабушки. Но сама певица не скрывает: она уже вовсю грезит о внуках и очень надеется, что и эта мечта однажды сбудется.