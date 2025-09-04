Катерина Шпица опять вышла замуж за собственного супруга: зачем она пошла на такой шаг

Катерина Шпица и ее муж решили еще не раз устроить процедуру бракосочетания

Катерина Шпица снова вышла замуж. Как избранником звезды сериалов оказался ее собственный законный супруг? И почему молодые решили, что еще не раз устроят процедуру бракосочетания? Что за испытания довелось пережить актрисе на пути к женскому счастью? Из-за каких тяжелых отношений она была вынуждена обратиться к психологу? И кто помог артистке справиться с потерей ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях Катерина Шпица вернулась из летнего отпуска, который вместе с мужем Русланом Пановым провела на Бали. Как и положено медийной персоне, первым делом она отчиталась об отдыхе на своей странице в соцсети. На острове влюбленные играли в гольф, знакомились с местной культурой и даже приняли участие в костюмированной азиатской вечеринке. Но каково же было удивление поклонников, когда до них дошло, что в действительности это бракосочетание артистки с собственным супругом.

«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков», — заявляет Катерина Шпица.

Впрочем, в шоу-бизнесе давно гуляет тренд на повторные свадьбы. И, как правило, известные супруги приурочивают их к годовщинам или памятным датам. Но Шпица призналась: это был практически экспромт.

«Я стихийная. Я могу иногда взять билеты куда-нибудь за два дня до вылета и прекрасно себя при этом чувствовать», — признается артистка.

«Мне кажется, это классная традиция — каждый год делать свадьбы. Это укрепляет союз двух молодых, если им есть о чем повспоминать, о чем подумать вместе», — говорит солистка группы «Фабрика» Екатерина Москалева.

«Женщине всегда приятно, когда мужчина, даже будучи в браке уже много лет, оказывает ей особые знаки внимания, потому что не каждый мужчина пойдет на такой шаг. И раз ее муж на это идет, значит, романтические чувства не погасли», — объясняет психолог Марианна Абравитова.

Поклонникам креативность актрисы понравилась. Тем более фанаты рады, что Катерина Шпица наконец-то счастлива. Долгое время звезде сериалов «Реальные пацаны» и «Полярный» не везло в личной жизни. Школьная влюбленность, по ее признанию, была невзаимной. А первый серьезный роман не привел к штампу в паспорте.

«Я думаю, каждый человек знает, что такое разочарование. Так или иначе, мы все это испытываем», — отмечает артистка.

В 2011 году Екатерина стала жить гражданским браком с каскадером Константином Адаевым. Через год родила ему сына Германа. Но вскоре, по признанию актрисы, они вдруг поняли, что по-разному смотрят на жизнь.

«Тебя упрекают все время: ты звездишь, звездишь. На самом деле ты просто в чем-то кого-то превзошел. Такое тоже случается», — уточняет знаменитость.

«Знаете, это как какой-то инструмент, который вы все время чините, чините, он бесконечно ломается. Может, проще взять новый?» — говорит актриса Ирина Безрукова.

Артистка без сомнений разорвала связь с Адаевым и практически сразу вступила в другие отношения. Но, как выяснилось позже, этот опыт стал тяжелым и мучительным для знаменитости. Катерина Шпица так и не раскрыла имени мужчины, но откровенно рассказала, что в течение нескольких лет подвергалась тирании. А после завершения романа даже обратилась к психотерапевту.

«Если не хочешь разочаровываться, не очаровывайся. Завышеннее ожидания и вообще, в принципе какие-либо ожидания от жизни — это гарантия получить не то, что ты ждешь», — заявляет актриса.

Ей приписывали отношения с Игорем Верником, режиссером Марюсом Вайсбергом. Но реальный выбор Шпицы стал полной неожиданностью даже для ее коллег. С фитнес-тренером Русланом Пановым актриса познакомилась в спортивном центре. И хотя взаимный интерес возник почти мгновенно, они не стали торопить события. Долго общались на «Вы» и осторожно узнавали друг друга.

«У меня душа расцветает, и это очень приятные ощущения, которые потом заряжают еще не один день», — признается звезда.

В 2018 году Руслан преподнес избраннице кольцо прямо на сцене театра Булгакова, где Шпица играла в спектакле Шекспира. Но пожениться влюбленные смогли лишь три года спустя. А в 2023-м в их семье должно было случиться пополнение. Но уже на первом скрининге врачи сообщили, что не слышат сердцебиения плода. Позже актриса призналась: справиться с горем ей помогли психолог и заботливый любящий муж.

«Каждый раз — это индивидуально. Каждая беременность, каждые роды — это отдельная история. Поэтому ты можешь в начале беременности думать одно, а в финале совершенно кардинальным образом измениться», — подчеркивает звезда.

Сейчас супруги сосредоточены на воспитании 13-летнего сына артистки. Катерина Шпица уверяет, что Герман растет рассудительным парнем и не доставляет им особых забот. Но если у подростка возникают трудности, семья идет к психологу.

«Мы соблюдаем личные границы. Их в любом случае должны родители и дети соблюдать. У родителя есть вещи, о которых он не обязан, да и не должен ни в коем случае рассказывать. И ребенок тоже имеет право на свои тайны», — отмечает актриса.

У Руслана тоже есть наследница от предыдущих отношений, которая прекрасно ладит и с Катериной Шпицей, и со сводным братом. Но поклонники надеются, что однажды у пары появятся общие дети. И тогда жизнь актрисы заиграет еще более яркими красками.