В ЗАГС ни ногой? Почему Панфилов не женится на матери своего третьего ребенка

Актер Никита Панфилов посоветовал мужчинам участвовать в родах

Никита Панфилов — трижды папа. Как счастливый многодетный отец назвал свою новорожденную дочь? Что за девушка покорила сердце знаменитости на этот раз? Почему актер принципиально не хочет на ней жениться? Из-за чего распались три предыдущих брака звезды сериалов? И помогает ли он своим старшим детям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Каждому мужчине советую рожать вместе с женщиной. Обязательно. Ты тогда будешь ее больше уважать, любить, и ребенок будет уважать и любить тебя», — говорит артист.

На днях актер Никита Панфилов ошарашил поклонников новостью, что стал многодетным отцом. Он заявил, что присутствовал на родах третьего ребенка лично, и, по его словам, это было настоящее испытание на прочность.

«Там я сам чуть не родил в поте лица и похудел килограмм на пять за эти роды», — признается артист.

Также звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказал, что стал отцом чудесной девочки. Назвали ее Афиной.

«Поздравляю, наконец-то. Это очень круто. Я его знаю, он хороший очень. Очень хороший, жизнерадостный, энергичный и, что очень важно, душевный человек, настоящий. Он не играет, на нем маски нет. Какой он есть, такой есть», — отмечает телеведущая Таша Белая.

Но кто стал матерью малышки, Панфилов так и не раскрыл. По мнению актера, счастье любит тишину. Однако он заверил поклонников, что влюблен и любим.

«Прекрасный человек. Мой друг, самое главное, она. И забота, любовь, чистота. Мы давно знакомы, и я счастлив. Именно этой любовью, преданностью и такими же взглядами на жизнь, как и я (покорила. — Прим. ред.). Потому что с человеком нужно быть другом и только потом уже любовником и все остальное. На одном сексе не построишь отношения», — объясняет артист.

При этом Панфилов признался, что так и не отвел возлюбленную в ЗАГС и, судя по всему, не собирается. Якобы не видит в этом смысла.

«Никто не хочет договариваться, все свое эго тешат. Единственная фраза, которая нужна в браке: „Я с тобой разведусь, чтобы что-то сделать“. Ты должен доказывать каждый день, что только ты достоин быть с этим человеком. А он должен делать то же самое — доказывать, что вы друг друга достойны и любить», — заявляет актер.

«Мужчин не поймешь. Зачем идти в ЗАГС, чтобы потом разводиться? Вот нормально? Или, может быть, не хотят потом имущество делить? Что у вас, у мужчин, в голове? Мы не знаем. Приходится с этим смириться и жить дальше», — говорит Таша Белая.

Но поклонники уверены: Панфилов боится обжечься, а потому предпочитает отношения без обязательств. За плечами актера уже три развода, и практически всегда отношения заканчивались со скандалом.

«Все идет по одному месту, накрывается медным тазом. Я этого не хочу», — признается артист.

Первой супругой знаменитости стала коллега по сцене Вера Бабенко. Несмотря на сильную привязанность, спустя пару лет Панфилов сам подал на развод. Со слов актера, он нашел у жены в телефоне переписку с другим.

«Только ставишь печать, почему-то человек меняется. Ты становишься его собственностью. И он начинает говорить: да куда ты от меня денешься и так далее. Ты так много работал, где наши деньги? Или как надо было меня довести, чтобы я так поступила? Зачем все это слушать?» — говорит Никита Панфилов.

Журналистка Лада Пояркова подарила актеру первенца — Добрыню. Но и этот брак, по слухам, распался из-за неверности. Однако отпускать Панфилова по-хорошему бывшая супруга не собиралась. Женщина публично обвиняла его в равнодушии к сыну, запрещала им видеться и требовала повышенные алименты. Но все же суд встал на сторону актера и определил порядок встреч с ребенком.

«Если вы женитесь, брачный договор сначала. Чтобы не было, самое главное, одиноких детей. Бедных, несчастных, страдающих детей. Все остальное, как живут взрослые, — это их выбор, как они решили. Ребенок тут ни при чем, а он считает виноватым себя», — подчеркивает Панфилов.

Третьей женой знаменитости стала стоматолог Ксения Соколова, она родила ему дочь Аврору. Но в 2023 году Панфилов вновь стал свободным мужчиной. Причина их размолвки так и осталась тайной для поклонников. Вот и на этот раз актер решил не распространяться о новом союзе.

«Я не скажу, ничего не скажу. Счастье любит тишину. Да, я знаю давно: счастье любит тишину. Я давно в этом убедился. И всем советую как можно меньше выкладывать своих любимых в соцсети. Пафос не сравнится с семейным счастьем», — уверен Панфилов.

Актер рассказал, что уже познакомил Аврору с новорожденной сестричкой. Осталось дело только за Добрыней. Но в ближайшее время это вряд ли случится — у мальчика на первом месте школа.

«Я стараюсь помогать, очень стараюсь помогать. Все по мере своих возможностей. Нужно будет сидеть, учить, зубрить. Это больше морока для родителей, нежели для детей. Это катастрофа. Надо запастись терпением», — делится артист.

Ну а пока будни молодого папы напоминают день сурка: он работает, помогает возлюбленной с ребенком, а когда устает, изолируется ото всех и погружается в компьютерные игры.

«Я прячусь. У меня есть „Танчики“, в которые я иногда играю, никого не вижу и не слышу. И меня не трогают», — уточняет Панфилов.

Словом, на данный момент актера все устраивает. У него есть работа, любимая женщина и пусть и неофициальная, но самая настоящая семья. Однако поклонники считают: Никите Панфилову все же следует рискнуть и жениться на своей избраннице. Кто знает, может, ему повезет в четвертый раз.