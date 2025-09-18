Щит от вредителей: что нужно сделать в огороде осенью, чтобы потом не остаться без урожая

Саранча, клещи, испанские слизни, муравьи и тля. Кто самый страшный враг садовода? Как бороться с вредителями летом? И что обязательно нужно сделать осенью? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Каких вредителей можно встретить в огороде?

После нее только выжженная земля. Полчища саранчи уничтожают сады и огороды под Волгоградом.

Дача героини Натальи Черниковой в Дмитровском районе Московской области, и в этом году вредители угрожают урожаю сразу по нескольким фронтам.

«Здесь и тля, и слизни, здесь все. Ты можешь выращивать урожай и в конечном итоге не получить ничего», — жалуется она.

Тля — давний враг садоводов. У Натальи вредитель облюбовал яблони.

Методы борьбы с ней хорошо известны, главное, не лениться. А вот с испанскими слизнями, которые переносят в том числе возбудителей менингита, жители Подмосковья впервые столкнулись совсем недавно.

«Для средней полосы это достаточно молодой вредитель, особо в Интернете и не было никакой информации», — говорит женщина.

Как легче всего бороться с вредителями урожая?

Пробовали разные способы. Самым действенным оказался концентрированный солевой раствор. Правда, собирать слизней в банки приходилось вручную.

«Все вредители сада могут действовать или поверхностно, поражая растения, побеги зеленые, либо они могут действовать изнутри, вызывая такие заболевания, как фитофтороз», — рассказывает доцент базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Колесникова.

Не стоит пренебрегать качественной уборкой сада и огорода осенью. Опавшая листва и жухлая трава — идеальное место для зимовки вредителей.

Садовым растениям, кустарникам и плодовым деревьям угрожают не только насекомые или клещи. Сорняки — такие же вредители. Наряду с различными заболеваниями они угнетают полезные растения.

Как обрабатывают большие поля?

Когда необходима обработка больших площадей, единственным действенным способом борьбы становится химия. Против насекомых используют инсектициды. Сорняков — гербициды и фунгициды. Клещей — акарициды.

Сотни гектаров пахотных земель аграрии раньше обрабатывали только с помощью малой авиации, сегодня в арсенале еще и роботы и дроны.

«Сезон обработки агродрона с конца мая и до конца октября. Перед летним сезоном я обрабатываю против сорняка, а в конце сезона это в основном диссекация», — объясняет оператор агродрона Игорь Симонов.

Чем лучше всего обрабатывать растения?

Чтобы обработка стала эффективной, необходимо правильно подобрать препарат. Универсальных средств — не существует.

Если садовый участок атаковали полчища вредителей, спасет только химия. Но лучше вызвать специальную службу, сотрудники которой проведут обработку безопасно.

«Производим сверху вниз, по листам, под листами и по стволам деревьев. Также стоит обратить внимание, если мы говорим про тлю, это о соседних насекомых, таких как муравьи, которые очень часто ее выращивают, поэтому если на нашем участке есть муравьиные гнезда, их обязательно следует уничтожить», — разъясняет фермер Александр Уткин.

На ранних стадиях, когда вредитель еще не расплодился, садоводам могут помочь и биологические средства.

«Если лист у томата абсолютно здоровый, то мы их собираем. Положили в ведро и на килограмм ботвы томатов четыре литра воды. Залили теплой водичкой и даем постоять часов пять», — сообщает садовый эксперт Людмила Кудасова.

Ботва томата подойдет для обработки растений от тли. Также можно заварить черный перец или использовать нашатырь. Зола, табачная пыль или смесь одного с другим на почве вокруг ствола дерева защитит от слизней и улиток.

«Зола — это еще и прекрасное удобрение. Единственное, когда мы вносим золу, то лучше другими удобрениями не пользоваться. Подождать нужно дней десять, и тогда уже обрабатывать», — рекомендует специалист.

Как правильно обрабатывать огород?

Осень — наиболее подходящее время для удобрения почвы на участке. Стоит использовать только фосфорно-калийные удобрения.

«Азот вносить нельзя. Если говорить об органических удобрениях, то можно использовать золу, компост, перегной», — предостерегает садовый эксперт Татьяна Беседина.

Совет № 1: Действовать нужно оперативно. Вредители ослабляют растения. Поэтому с ними нужно бороться. И запускать этот вопрос нельзя ни в коем случае.

Совет № 2: Приобретать специализированные препараты в магазинах. Лучше довериться проверенным, которые хорошо себя зарекомендовали. И обязательно соблюдать инструкцию.

Совет № 3: Чередовать разные средства.

«Чем больше разных вариантов вы используете, тем больше вероятность того, что ее долго не будет. При использовании специальных препаратов нужно обязательно их чередовать», — поясняет фермер.

Совет № 4: Использовать различные методы профилактики. Можно высаживать любимые и нелюбимые растения для формирования зон отчуждения вредителя. Например, тля не любит лук и чеснок.