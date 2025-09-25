Каршеринг без сюрпризов: как не нарваться на штраф за авто и что делать, если он пришел

Вокруг каршеринга ходит много мифов. Бытует мнение, что в один момент даже при не очень страшном ДТП можно буквально обанкротиться.

Говорят и о множестве несправедливых штрафов, и отсутствии логики в системе их начисления. Но так ли страшен черт, как его малюют? Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказал руководитель отдела защиты клиентов «Ситидрайва» Николай Тахтаров.

За что в каршеринге назначают штрафы и можно ли их оспорить

Автомобиль является источником повышенной опасности. Поэтому ключевые бьющие по кошельку санкции — это штрафы за нарушение правил дорожного движения. Самый распространенный в каршеринге — за превышение скорости.

«Если приходят такие штрафы, то они, естественно, предоставляются непосредственно клиенту. Также есть более объемные за нарушение условий договора. Например, в автомобиле категорически нельзя курить, нельзя оставлять в нем мусор. Запрещено оставлять авто в неположенном месте. За это все предусмотрены штрафы: пять тысяч рублей за курение и столько же за сильное загрязнение авто. За неправильную парковку — три тысячи рублей», — отметил эксперт.

Чтобы не получить штраф, не оставляйте каршеринговый автомобиль так, чтобы он мешал пешеходам или другим участникам движения и создавал дискомфорт.

Если клиент считает, что штраф назначен несправедливо, то может написать на почту компании, позвонить или же оспорить взыскание через мобильное приложение. Все такие обращения проверяются.

«Если это классический штраф, например, за нарушение ПДД, то такими обращениями занимается отдел заботы о клиентах. Если же он касается дорожно-транспортного происшествия, возмещения ущерба или особо крупный по сумме выплаты, то такие случаи переводятся на адвоката, который их проверяет и сопровождает водителя от и до», — пояснил Тахтаров.

Как обезопасить себя от штрафов в каршеринге

Во-первых, каршеринговый автомобиль следует осматривать до полного взятия в аренду: проверить кузов на наличие повреждений, осмотреть салон и в принципе удостовериться, что с машиной все в порядке. Если это не так, то все нужно зафиксировать, например, на фото.

Во-вторых, следует соблюдать ПДД и правила каршерингового сервиса — вторые прописаны в договоре.

В-третьих, необходимо осматривать автомобиль уже при завершении аренды и зафиксировать его состояние. Это точно обезопасит водителя от каких-то непонятных ситуаций, которые, к примеру, произойдут с авто уже после завершения аренды.

Что делать в случае ДТП на каршеринговом авто

В случае, если произошло ДТП, обязанности арендатора каршеринга мало отличаются от обязанностей водителя личного авто.

«Необходимо зафиксировать такое событие с привлечением сотрудников ГИБДД. Но ключевое, что необходимо сделать, — это сразу сообщить об аварии в компанию. Сотрудники выезжают на место каждого ДТП. Если это возможно, то они сопровождают клиента на всем пути оформления, помогают правильно разобраться в ситуации и оказывают всяческое содействие», — отметил эксперт.

К тому же, если виновником является второй участник ДТП, то все вопросы по поводу компенсации решаются с ним.

В случае повреждения авто в отсутствие водителя — например, временной стоянки без завершения аренды — его необходимо сразу же зафиксировать и сообщить о нем в службу поддержки.

Можно ли не переплатить в каршеринге при аварии

Размер компенсации в каршеринге определяется индивидуально в зависимости от класса автомобиля и других условий. Например, если у клиента подключена опция КАСКО, то в этом случае размер ответственности, компенсация при повреждении будет не слишком большой — в среднем от 15 до 40 тысяч рублей. А при совсем небольшом повреждении по типу маленькой царапины на бампере и вовсе может быть меньше 15 тысяч.

А вот при неподключении этой услуги и размер ответственности будет больше, особенно при грубых нарушениях. Если, например, не осмотреть каршеринговый автомобиль или не сообщить о ДТП, то сумма может быть кратно выше.

Также бытует мнение, что после попадания в аварию у водителя каршеринга сразу списываются деньги, но это не так.

«Действительно, в мобильное приложение выставляется штраф после обращения клиента. Важно учитывать, что его списание произойдет минимум через пять рабочих дней. За это время клиент может оспорить санкцию, представить свои доводы, и все его обращения будут рассмотрены. В некоторых случаях, если все не так однозначно, наши внутренние службы и адвокат отдельно рассмотрят событие», — подчеркнул Николай.

А вообще клиенту следует внимательно читать договор каршеринга — ведь все штрафы и их размеры там прописаны. Ознакомившись с условиями каждой компании, можно выбрать ту, у которой они кажутся наиболее подходящими. И стоит обязательно прочитать отзывы, поскольку некоторые арендодатели при повреждении авто ведут себя, мягко говоря, неприлично и несправедливо.

Также эксперт советует обязательно осматривать каршеринговый автомобиль перед началом использования и фиксировать повреждения и в принципе его состояние — тем более, что он и так обязан это сделать.