Звезда футбола в центре уголовного скандала: повторит ли Смолов судьбу Кокорина

СМИ облетела новость: в отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело за драку. Какое наказание грозит спортсмену? Считает ли сам Смолов себя виноватым? Почему он написал заявление в полицию на пострадавшего? И что на самом деле произошло в то утро в столичном кафе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На записи с камеры наблюдения в московской кофейне отчетливо видно, как футболист Федор Смолов бьет по лицу неизвестного мужчину. Инцидент произошел еще в конце мая.

ОМВД по Пресненскому району столицы начало проверку, но уголовное дело заводить не стали. Официальная причина — недостаток времени для сбора информации. Тем более что спортсмен публично раскаялся. И, казалось, конфликт исчерпан.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя», — подчеркивает футболист.

Однако спустя почти четыре месяца стало известно: в отношении Смолова все-таки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«В ОМВД России по Пресненскому району города Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями», — уточняет дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Максим Колосветов.

«Я думаю, что ждали результаты судебно-медицинской экспертизы и, соответственно, ждали, насколько серьезное повреждение получило данное лицо. Максимальное наказание по части первой статьи 112 Уголовного кодекса РФ — до трех лет лишения свободы», — говорит адвокат Виталий Ульяненко.

«Федор Смолов вообще не ассоциируется с драчуном. Если спровоцировали только, может, парня. Нас любого могут спровоцировать, знаете», — отмечает певец Прохор Шаляпин.

По словам футболиста, в конце мая он пришел в кафе с друзьями. Шумное поведение компании не понравилось мужчинам за соседним столиком. Они сделали замечание.

Смолов говорит, что попытался решить ситуацию мирно. Извинился и предложил посетителям закрыть их счет, но в ответ услышал оскорбления.

«Со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро. Но, к сожалению, наткнулся на хамство и на нецензурную брань», — заявляет футболист.

В итоге Федор Смолов не сдержался, и словесная перепалка закончилась дракой. Впоследствии у пострадавшего диагностировали переломы нижней челюсти и стенки глазницы.

«В дальнейшем это может привести к нарушению прикуса. Также это может вызвать определенный ряд суставных патологий и привести к невропатии, к лицевым болям неврологического характера», — объясняет челюстно-лицевой хирург Леонид Бороздкин.

Смолов уверяет: он очень переживал из-за случившегося. Собирался перечислить потерпевшему компенсацию в размере одного миллиона рублей. Но представителей мужчины сумма не устроила. Они попросили сначала три миллиона, потом двадцать. В случае отказа обещали выложить видео драки в интернет.

«Начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео и они не имеют отношения к этой ситуации. Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривает закон Российской Федерации», — говорит Федор Смолов.

Спортсмен решил действовать через правоохранительные органы.

«Я подчеркиваю: со своей стороны, с самого первого дня хотел и готов был примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всем остальном. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», — уточняет футболист.

«Если докажут, что под угрозой распространения каких-то порочащих сведений хотели эти денежные средства получить, то, конечно, это будет статья 163 УК РФ. Здесь, конечно, необходимо следственным органам данный момент доказывать», — отмечает адвокат Ульяненко.

Футбольные болельщики переживают: как сложившаяся ситуация отразится на карьере Смолова? Ведь он только недавно перешел в новый клуб. Захочет ли руководство видеть у себя оскандалившегося игрока?

«Я против травли публичных людей. Друзья, мы должны остановиться, мы должны жить в нормальной среде, наказывать настоящих преступников и не издеваться над публичными людьми. Нам и так достается», — говорит Прохор Шаляпин.

Кстати, это не первый инцидент с участием Федора Смолова. В 2018-м бомбардира лишили водительских прав на год за оставление места ДТП. Он разбил свое авто за девять миллионов рублей, после чего уехал домой.

«Привычка к безнаказанности. Всегда за тебя решат все вопросы агенты, какие-то представители клуба, еще что-то. У нас есть лимит на легионеров, то есть определенное количество людей с российским паспортом обязаны выйти на поле. Футболисты с российским паспортом получают переплату, порой в разы. Я думаю, девять миллионов рублей — это такая сущая ерунда для Смолова», — заявляет спортивный журналист Николай Яременко.

В другой раз футболист обматерил людей на трибунах после того, как услышал от них критику в свой адрес. А затем сравнил журналиста с клоуном. В 2023-м один из болельщиков спросил у Смолова, когда тот выиграет Кубок России. В ответ спортсмен назвал его «нищетой».

«Футболисты не умеют себя вести с людьми. Тебе задают вопросы, неважно, журналисты, болельщики, и огромное количество людей позволяет себе именно такие, свысока ответы. Ты выбрал публичную профессию, поэтому будь добр, даже если к тебе лезет, извините, быдло, не веди себя сам как быдло», — подчеркивает спортивный журналист Яременко.

Каждый раз после своих громких заявлений спортсмен просил прощения, и конфликты удавалось замять. Но теперь все куда серьезнее.

«Если человек начудил, он должен нести ответственность, наверное. Он сам начал драку», — говорит актер Денис Косяков.

По случайному стечению обстоятельств потасовка с участием Смолова произошла в том же самом кафе на Никитской, где пять лет назад кидались стульями Александр Кокорин и Павел Мамаев. За свою драку футболисты получили больше года колонии.

Правда, отсидели лишь пять месяцев, после чего были отпущены условно-досрочно. Повторит ли судьбу коллег Федор, пока неизвестно. Суду только предстоит разобраться в этой истории.