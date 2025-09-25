Режиссер плакал над монтажом: как снимали советский фильм «Табор уходит в небо»

В 1976 году советские кинотеатры покорила картина, собравшая у экранов 65 миллионов зрителей.

Фильм «Табор уходит в небо» Эмиля Лотяну не просто возглавил прокат, а вошел в золотой фонд отечественного кинематографа как одна из самых кассовых лент за всю его историю.

Его успех был поистине мировым — права на показ приобрели для зрителей в 120 странах. Эта музыкальная драма, повествующая о строптивой цыганской душе, стала визитной карточкой режиссера.

Но если на экране кипели страсти любви и ревности, то за кадром царила не менее напряженная атмосфера. Съемки превратились в настоящее испытание для актеров. Им приходилось укрощать норовистых лошадей, работать с настоящим оружием и погружаться в быт кочевых цыганских таборов.

О деталях съемочного процесса узнали и рассказали в материале 5-tv.ru.

Кастинг «по-Лотянуски»

Как снимали советский фильм «Табор уходит в небо»? Фото: Кадр из к/ф «Табор уходит в небо», реж. Эмиль Лотяну, 1976 г.

Лотяну, известный своим перфекционизмом, подходил к кинопробам с невероятной скрупулезностью. Для многих участников эта картина стала звездным дебютом.

Как пример, история Серджиу Финити. На момент съемок молодой актер, только вернувшийся из армии, и не помышлял о кино.

Планируя театральную карьеру, он неожиданно получил от своего сокурсника, работавшего ассистентом режиссера, срочную телеграмму с вызовом на пробы.

«Там было много претендентов на роль Бубули. Человек двенадцать точно. Лотяну даже с кое-кем уже заключил контракты, но ему постоянно что-то не нравилось. Ему порекомендовали меня. Лотяну посмотрел на меня и сказал: „Улыбнись“. Я улыбнулся. Потом велел засмеяться — я начал смеяться. Потом сказал: „Плачь!“ Я заплакал. Эту проверку я прошел нормально. А потом он спросил: „На лошади скачешь?“ А я ему в ответ: „Не умею, но за три дня научусь“. Я парашютист, адреналин у меня в крови. Я тут же пошел на манеж и начал тренироваться. На второй день приехал Лотяну, а я ему с ходу и „свечку“ на коне, и отрыв в седле. Все то, что потом и было снято», — вспоминал Финити.

Слава о грядущем масштабном проекте разнеслась по всему Советскому Союзу, и заветная телеграмма от Лотяну была мечтой для многих актеров.

Интересно, что съемки могли бы и не состояться, потому что родная киностудия «Молдова-фильм» отказалась от проекта. Это вынудило режиссера отправиться в Москву, где «Табор уходит в небо» стал его первой работой на «Мосфильме».

На руках у него был сценарий и заранее продуманные кандидатуры на главные роли.

Образы цыганки Рады и вольного конокрада Лойко Зобара были будто созданы для дуэта Григоре Григориу и Светланы Томи, с которыми режиссер уже успел сработаться в картинах «Красные поляны» и «Лэутары».

Настоящие цыгане

Как снимали советский фильм «Табор уходит в небо»? Фото: Кадр из к/ф «Табор уходит в небо», реж. Эмиль Лотяну, 1976 г.

Создавая свой шедевр, Эмиль Лотяну стремился к максимальной аутентичности. Поиски натуры настоящих, не тронутых цивилизацией цыган заставили съемочную группу объехать всю страну.

К проекту привлекли артистов московского театра «Ромэн», на площадке работали целые династии: Бузылевы, Жемчужные, Волшаниновы. Но режиссер искал большего — дух подлинных кочевников.

«Там, в Закарпатье, и нашли кочевых цыган. Это был целый табор. И я помню, как Лотяну сказал нам: „Ну вот, смотрите — безграмотные, без паспортов, а какие полиглоты! Знают венгерский, польский, русский, румынский. Они умнее всех вас!“. В них было то, чего не было у московских цыган. Мы видели этот пыл в массовках, это неповторимо!» — делился Серджиу Финити.

Однако далеко не все цыгане с готовностью соглашались на съемки. Особенно скептически относились женщины. Многие цыганки признавались, что ни за что не сыграли бы Раду.

Так как в таборе неприемлемо для девушки обнажаться перед мужчиной или публично его высмеивать. Эти сцены были художественным преувеличением Лотяну.

Режиссер со всей своей любовью к цыганской культуре умел находить с ними общий язык. Конфликты случались в основном с массовкой.

А вот цыгане из театра порой оказывались капризнее кочевых и могли требовать повышения ставок по ходу съемок.

Те, кто все же согласился участвовать, настаивали на абсолютной правдоподобности. Например, сцена драки на ярмарке в исполнении Дмитрия Бузылева — брата Рады.

Когда ему предложили бутафорское оружие, он категорически отказался. Драку пришлось ставить с настоящими ножами, что было серьезным риском для каскадеров.

Лотяну блестяще работал не только с актерами, но и с музыкантами. Эпизод, где камера проезжает вдоль оркестра, снимали несколько дублей.

Гитарист Билаш вместо одного аккорда каждый раз выдавал виртуозную партию. Хотя создатель изначально просил по-другому. Весь характер пылкого Билаша проявился в этом споре.

Кони-партнеры

Как снимали советский фильм «Табор уходит в небо»? Фото: Кадр из к/ф «Табор уходит в небо», реж. Эмиль Лотяну, 1976 г.

Лошади в «Табор уходит в небо» были не просто фоном, а полноправными участниками действия. Подбором скакунов Эмиль Лотяну занимался лично.

Основной каст прибыл из элитного кавалерийского клуба в подмосковном Алабино, который в кинематографических кругах неофициально называли «Мосфильмовским». Для массовых сцен табун дополняли лошадьми из закарпатских колхозов.

Актеры тренировались в манеже полтора месяца, привыкая к своим четвероногим партнерам, у каждого из которых был свой нрав. Актер Всеволод Гаврилов, опасаясь животных, от выполнения трюков отказался.

Но для тех, кто сел в седло, это стало настоящим испытанием на прочность. Бубуля подружился со своим породистым конем Закатом далеко не сразу.

Строптивый жеребец отказывался выполнять команды и не раз пытался сбросить наездника. Актер по итогу долго «притирался» с животным: кормил с руки ягодами и ухаживал за ним.

Год спустя, на съемках другого фильма, Финити узнал, что в табуне находится его старый друг. Артист окликнул его по имени, и он, стоя за двести метров, вышел из табуна, подошел и начал ластиться. Исполнитель признавался, что никогда так сильно не плакал.

Правда, съемки были сопряжены не только с трогательными моментами, но и с реальной опасностью. Отец Григоре Григориу, присматривая за дочерью цыганского барона, оседлал для нее коня по кличке Слон.

Как выяснилось позже, это был самый неуправляемый жеребец в табуне, не выносивший уздечки.

На скаку животное понесло к обрыву, и только мастерство Григориу-старшего позволило на полном ходу остановить лошадь и спасти девочку.

Режиссер плакал

Как снимали советский фильм «Табор уходит в небо»? Фото: Кадр из к/ф «Табор уходит в небо», реж. Эмиль Лотяну, 1976 г.

Съемки длились более трех месяцев и стали настоящим испытанием на прочность для всей группы. Работая под открытым небом, актеры жили в режиме, который сегодня кажется вполне обычным.

Подъем в пять утра и изматывающие дубли до полного физического изнеможения. Эмиль Лотяну был беспощаден в поисках идеального кадра. Сцена, где Бубуля бежит спасать Зобара, снималась полдня и потребовала шести дублей.

Октябрь, всего +6 градусов, а Финити поливают из брандспойта, имитируя дождь. Костюм не успевал высохнуть, его сушили над костром. Спасался он 50 граммами алкоголя и кителем.

Настоящим вызовом стало падение героев в ледяную реку Тису. Актеры так мерзли, что не могли говорить, а для защиты их обмазывали гусиным жиром.

А у Светланы Тома от холода шел пар изо рта. Чтобы избежать этого киноляпа, актрисе приходилось держать во рту лед перед каждым дублем.

Кульминационная сцена убийства Рады запомнилась Григориу на всю жизнь. Актер был уверен, что нож входит в защитную пластину, но режиссер тайком поместил под нее капсулу с искусственной кровью.

«Когда кровь брызнула, отцу на мгновение показалось, что он убил партнершу. Он обернулся на группу — все стояли в оцепенении. Это была немая сцена, которую все сыграли вместе с ним», — рассказывает сын артиста.

Взрывной характер Лотяну создавал на площадке напряженную атмосферу. По воспоминаниям Гаврилова, московские операторы порой приходили в ужас от его методов, непривычных для «Мосфильма».

Конфликт с Всеволодом возник после того, как мощная сцена с его участием была вырезана из финальной версии. Актер наотрез отказался сниматься в следующем проекте Лотяну — «Мой ласковый и нежный зверь».

Но главной болью для созидателя Эмиля стал не конфликт с актером, а необходимость жертвовать отснятым материалом. Изначально фильм задумывался как двухсерийный, но чиновники потребовали уложиться в одну серию.

Серджиу Финити стал свидетелем того, как Лотяну, монтируя картину, плакал, вынужденно уничтожая кадры, которые считал гениальными.