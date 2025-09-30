«Треугольник смерти»: почему нельзя давить прыщи на лице вокруг носа и рта
Высыпания на лице — частая проблема не только молодежи. Но к чему может привести обычное выдавливание надоевшего прыщика на лице?
Фото, видео: 5-tv.ru
С детства мы слышим от мам и бабушек простые истины: «Не трогай лицо грязными руками», «Не дави прыщики». Однако многие воспринимают эти предостережения как гиперболизированную заботу, не подозревая, что за ними стоят реальные, порой фатальные, риски.
Человеческое тело — удивительный и сложный механизм, где порой самые незначительные, на первый взгляд, процедуры могут нести серьезную опасность в определенных зонах.
Одно из таких мест — область на лице, известная в медицине как «носогубный треугольник», а в народе — под более грозным названием «треугольник смерти».
Что такое «треугольник смерти» и как в него не угодить — в материале 5-tv.ru.
Что такое треугольник смерти на лице?
Треугольник смерти — участок лица, ограниченный переносицей, уголками рта и следующий по носогубным складкам. Он находится в уникальной зоне анатомического строения кровоснабжения.
Вены в этой области напрямую связаны с кавернозным синусом — крупным венозным коллектором. Он расположен в основании черепа, в непосредственной близости от гипофиза и важнейших нервных стволов.
В отличие от других частей тела, где вены имеют клапаны, препятствующие обратному току крови, треугольник смерти либо не имеет их, либо они слабо выражены. Это создает прямой путь для инфекции в случае повреждений в этой зоне лица.
Любая ранка, гнойник или просто выдавливание прыща может привести к тому, что болезнетворные бактерии (чаще всего золотистый стафилококк) с током крови легко проникнут вглубь черепа.
Недавно американское издание New York Post рассказало историю молодой матери троих детей Лиш Мари. Женщина стала звездой TikTok, но слава пришла к ней ценой банального выдавливания прыща.
Вместо того чтобы забыть о небольшом косметическом дефекте, Лиш решила избавиться от него механически. Но в результате развилось сильнейшее воспаление, приведшее к параличу лицевого нерва.
Левая сторона лица женщины сильно опухла, а попытка улыбнуться оборачивалась лишь болезненной гримасой. Потребовалась срочная операция и полторы недели пребывания в больнице. Сама Лиш признается, что чудом избежала гибели из-за своей неосторожности.
Чем грозит организму при выдавливании прыща на лице
Попав в кровеносную систему, инфекция вызывает тромбоз — тяжелейшее и опасное для жизни состояние. Во время него сгустки крови перекрывают каналы в венах, по которым кровь начинает течь медленнее или вовсе перестает это делать.
Также развиваются воспалительные процессы, которые могут привести к:
- Гнойному менингиту — воспалению оболочек головного мозга;
- Энцефалиту — воспалению самого мозга;
- Абсцессу мозга — образованию гнойных полостей.
Симптомы таких осложнений сопровождаются сильнейшей головной болью, высокой температурой, которая не сбивается, нарушением зрения (двоение в глазах, отечность век), спутанностью сознания, ригидностью затылочных мышц.
Без немедленной медицинской помощи счет идет на часы, и риск летального исхода крайне высок.
Ярким и трагическим подтверждением опасности выдавливания прыщей в этой зоне служит судьба великого русского композитора и пианиста Александра Николаевича Скрябина.
В 1915 году артист случайно вскрыл фурункул во время бритья на верхней губе, то есть прямо в зоне треугольника смерти. Это привело к сепсису и воспалению венозного синуса мозговой оболочки. Композитор скончался в муках в возрасте 43 лет.
Что категорически нельзя делать в «треугольнике смерти» на лице
Медики единогласно озвучивают в своих рекомендациях строжайшие запреты для избежания заражения крови:
Не выдавливать прыщи, угри и черные точки. Даже если кажется, что это всего лишь маленький комедон;
Не вскрывать самостоятельно фурункулы и карбункулы. Их лечение должен проводить только хирург в стерильных условиях;
Не удалять волосы из носа с помощью пинцета без соблюдения строжайшей гигиены. Микротравмы после эпиляции — открытые ворота для инфекции;
Не прокалывать гнойники иголками и другими подручными средствами.
Любое воспаление в этой области, покраснение, болезненная припухлость, нарыв — повод немедленно обратиться к врачу, дерматологу или хирургу.
Почему мы сами себе выдавливаем прыщи
Постоянное желание «привести в порядок» лицо, выдавить малейший прыщ часто имеет глубокие психологические корни.
Как отмечает специалист по психосоматике Ольга Тетерина, такая привычка может быть способом справиться с тревогой, непрожитыми эмоциями или неосознанной аутоагрессией, направленной на себя. Человек может даже не отдавать отчет, что, причиняя себе боль, он пытается заглушить внутреннее напряжение.
Борьба с такой вредной привычкой требует не только силы воли, но и понимания ее причин.
Если самостоятельно перестать трогать лицо не получается, возможно, стоит обратиться за помощью к психологу, чтобы проработать глубинные проблемы, ведущие к саморазрушительному поведению.
53%
Нашли ошибку?