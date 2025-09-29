Умерла в 38 от голода, когда муж ушел к продавщице: судьба актрисы Извицкой

Имя Изольды Извицкой завлекало парижан в названное в ее честь кафе, а притягательная внешность на обложке не позволяла пройти мимо журналов New York Magazine и «Советский экран».

Сложно поверить, что звезду драмы «Сорок первый» с трудом утвердили на роль из-за ее слишком аристократичных черт. Извицкую действительно часто именовали «русской Мэрилин Монро», но ее жизнь завершилась совсем не так изящно и благородно, как ожидалось.

Детство и юность Изольды Извицкой

Судьба актрисы Изольды Извицкой. Фото: © РИА Новости/А. Воротынский

Извицкая родилась в небольшом Дзержинске 21 июня 1932 года в обычной рабочей семье заводского химика и преподавательницы во Дворце пионеров.

Правда, имя девочке родители выбрали необычное: по одним данным, родители актрисы опирались на то, что имя Изольда с кельтского переводится как «красавица», по другим — у новорожденной в первые минуты кожа была так прозрачна, будто малышка была изо льда.

Несмотря на интеллигентную маму, будущая актриса совсем не верила в свое театральное будущее, хотя и мечтала о сцене. В 1950 году подать документы во ВГИК девушку подтолкнули одноклассники — все знали, что она с малых лет ходила в драмкружок того самого Дворца пионеров.

Местный режиссер Борис Райский заметил талант Изольды и, не говоря никому, готовил ее к поступлению во ВГИК.

Летом 1950 года весь выпускной класс отправил Изольду в Москву на ночном поезде. Знаменитые педагоги ВГИКа приняли провинциальную красавицу без раздумий.

Первые фильмы Изольды Извицкой

Судьба актрисы Изольды Извицкой. Фото: © РИА Новости

Извицкая начала сниматься еще будучи студенткой третьего курса. К успеху на киноэкранах располагало абсолютно все — и внешность, и веселый, легкий характер девушки.

После дебютных съемок в приключенческом фильме «Богатырь идет в Марто» в 1954 году жизнь вчерашней провинциалки закрутилась с бешеным ритмом.

Не прошло и года, как советский зритель увидел девушку в новой картине под названием «Тревожная молодость».

Первые съемки по времени совпали с первой любовью Извицкой. Интерес к кино сблизил начинающую актрису со студентом Ленинградского института кинорежиссеров Вячеславом Коротковым. Отношения, правда, продлились недолго.

Часы славы Изольды Извицкой

Судьба актрисы Изольды Извицкой. Фото: © РИА Новости

После «Тревожной молодости» фильмография артистки пополнилась и другими проектами — «Доброе утро» и «Первый эшелон».

Кстати, на съемках этих двух картин на талантливую артистку обратили внимание не только режиссеры, но и молодой актер Эдуард Бредун, вскоре ставший ее мужем.

Тогда же Григорий Чухрай готовил сценарий к фильму «Сорок первый» по одноименной повести Бориса Лавренева. Режиссерская задумка подразумевала Екатерину Савинову и Юрия Яковлева в главных ролях, но все сложилось иначе.

В итоге режиссеру пришлось сделать выбор в пользу Олега Стриженова и студентки Извицкой. Члены худсовета не сразу рассмотрели в изящной девушке сильного снайпера Марютку — утвердить Изольду мешала ее чересчур «не советская» внешность. Никто и подумать не мог, что именно она прославит кинематограф страны за границей.

Вышедшую на экраны в 1956-м картину посмотрело около 25 миллионов человек. В тот год звезда Извицкой засияла в полной мере. Спустя год картину показали на Каннском кинофестивале, где драму удостоили специального приза «За поэтичность и оригинальный сценарий».

За рубежом красавицу-артистку сразу окрестили «русской Мэрилин Монро», толпы поклонников и журналистов следовали за ней по пятам. Интервью Извицкой заполоняли французские и американские журналы, ее фото украшали обложки журналов New York Magazine и Le Parisien Libere. В честь Извицкой даже назвали парижское кафе.

Из Каннов актриса вернулась звездой. Хвалебные статьи в «Советском экране», назначение членом ассоциации по развитию культурных связей со странами Латинской Америки и квартира в Москве на Мосфильмовской улице — казалось, о большем нельзя и мечтать!

Но вот только за возможностью увидеть мир последовало странное и неожиданное сокращение приглашений на съемки.

Минуты забвения Изольды Извицкой

Судьба актрисы Изольды Извицкой. Фото: © РИА Новости/Мерцедин

После триумфа Извицкая не смогла привлечь внимание режиссеров. В 1957–1958 годах она снялась в нескольких фильмах, таких как «К Черному морю», «Неповторимая весна» и «Поэт».

Однако все ее роли оказались стереотипными: «красавица-комсомолка» и «передовик производства».

Система работала против ее таланта. Режиссеры предпочитали поддерживать своих собственных звезд, а не использовать уже существующие открытия.

Решающий удар по карьере Извицкой нанес Иван Пырьев в 1958 году. Он пригласил ее на пробы для роли Настасьи Филипповны в фильме «Идиот», но она не смогла оправдать его ожиданий, он публично раскритиковал ее игру.

История мгновенно разлетелась по «Мосфильму».

«Когда выхожу с „Мосфильма“, все меня узнают. А на „Мосфильме“ хожу-хожу по коридорам, и никто меня в упор не видит…» — жаловалась актриса Григорию Чухраю.

Попытки Изольды Извицкой найти утешение на дне бутылки

Судьба актрисы Изольды Извицкой. Фото: © РИА Новости/Михаил Трахман

Привыкшая к славе Извицкая отчаялась. Она все еще была в браке, но звездное сияние супруги невольно превратило посредственного актера Бредуна в ее завистника. Сам того не желая, он не поддерживал жену, а лишь подталкивал ее к депрессии.

Губил артист и себя. Чувство нереализованности в профессии подталкивало Эдуарда Бредуна к выпивке, а за собой он тянул и Извицкую. Именно супруг налил ей первое шампанское на свадьбе, предложил коньяк на домашнем застолье и учил запивать горе водкой.

Изольда Извицкая пристрастилась к выпивке еще в период второсортных ролей и последних выходов на театральную сцену.

Были периоды, когда скудные пробы отвлекали ее от спиртного — в это время вчерашняя знаменитость полностью перевоплощалась, жалобно просила Бредуна не наливать ей «гадость».

Последний удар Изольды Извицкой — муж ушел к продавщице ковров

Судьба актрисы Изольды Извицкой. Фото: ТАСС

Небольшой заработок от редких театральных партий окончательно отучил Изольду от роскоши. Модные украшения и дорогой коньяк остались в прошлом, на смену им пришли скромный платочек и дешевая водка.

Худенькую женщину стали чаще замечать в местном магазине, купленный алкоголь она выпивала прямо в подъезде — домой, к мужу, ей совсем не хотелось.

К 1970-м постоянные запои сильно ухудшили их отношения. Знакомые замечали синяки и порезы на руках актрисы — то ли депрессия подталкивала актрису причинять себе физическую боль, то ли муж проявлял агрессию.

Перед окончательным разрывом он все чаще укорял супругу в пьянстве, открыто изменял ей. А в январе 1971-го и вовсе ушел от нее к продавщице ковров.

Расставание с Бредуном добило Извицкую. Она закрылась в квартире, неделями не выходила на улицу, а когда закончилась еда, перешла на сухари.

Когда Изольду навестила ее приятельница, актриса Татьяна Гаврилова, Извицкая смогла предложить гостье только водку. Больше у нее ничего не было: ни продуктов, ни даже вещей — все давно продано.

Гаврилова постаралась помочь: уговорила руководство театра доверить звезде «Сорок первого» небольшую роль, принесла еду. Казалось, Извицкая приободрилась, начала учить слова, ходила на репетиции.

И вдруг в феврале 1971 года пропустила прогон спектакля, на звонки не отвечала. Навестили Извицкую только 3 марта. Ее бывший муж был почти убежден, что Изольда в запое.

Когда его попросили навестить ее, дверь в квартиру актрисы никто не открыл. Бредун вызвал работника ЖЭКа, в присутствии полицейского ее взломали.

На полу, головой на кухонном пороге, в скромном, поношенном халатике лежала Изольда Извицкая. Характерные пятна на лице свидетельствовали о наступившей примерно неделю назад смерти.

Мировая знаменитость умерла в одиночестве, от голода. В пустой квартире нашли только стакан водки и наколотый на вилку засохший кусок хлеба в металлической селедочнице. Звезде мирового кино было 38 лет.

На похоронах произошла последняя, особенно тяжелая сцена. Когда гроб опускали в землю, мерзлые комья с грохотом ударялись о крышку. Пьяный Бредун, не сдержавшись, крикнул: «Бросайте камни аккуратнее — ей же больно!»