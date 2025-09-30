Леонид Якубович высмеял слухи о проблемах со здоровьем

Леонид Якубович раскрыл семейные тайны. В чем народный артист РФ соревнуется с супругой? Почему не спит по ночам? Кем стали его взрослые дети? Разделяют ли они увлечения звезды прайм-тайма? А также настоящий мастер-класс от телеведущего по пилотированию воздушных судов. Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«На прибор, налево, на прибор. Понятно, да? Что бы вы куда ни смотрели, все взгляды через прибор», — объясняет знаменитость.

Леонид Якубович проводит эксклюзивный мастер-класс для корреспондента. Телеведущий занимает кресло второго пилота в авиатренажере и охотно делится секретами мастерства. Главное, уверяет шоумен, относиться к самолету, как к живому человеку, аккуратно и с заботой. А еще лучше — начать говорить с крылатой машиной на взлете.

«Руки расслаблены. Разговаривай с ним, говори, говори с ним, говори. Замечательно, милый друг, все у нас», — уточняет Якубович.

Короткий полет над землей и плавная посадка. На этот раз Леонид Аркадьевич управляет процессом сам. Он давно болеет небом, и если бы не телевидение — его вторая страсть, — то точно стал бы летчиком.

В 2002 году ведущий окончил Калужское авиационное училище, получил сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации. И теперь даже в отпуске предпочитает белоснежным пляжам кабины воздушных судов.

«Пока они загорают на пляже… Где-нибудь есть, например, аэродромчик. Тогда я договариваюсь с летчиками. Я подлетываю. Мне это ночью снится», — признается телеведущий.

Правда, для полетов у Леонида Якубовича практически нет времени. Он признался: так много работает, что порой приходится жертвовать даже сном. Ночное время шоумен тратит на упорный труд. Ведь помимо работы на камеру, он еще и поэт, писатель, сценарист.

«Сейчас пятую книжку сдал в издательство. Потом еще сценарии у меня приняли, две пьесы в работе», — рассказывает Якубович.

Леонид Аркадьевич считает себя закоренелым трудоголиком, но не видит в этом никакой проблемы. Ведь энергии в нем хоть отбавляй. А потому он каждый раз с удивлением читает тревожные новости о своем состоянии здоровья.

«Написали, что я тяжело болен. Помираю и все. Но я еле-еле дохожу до корта три раза в неделю. Летаю с трудом, еле вижу. Просто не знаю, что делать, просто не знаю. Вот пятую книжку сдал при смерти. Или уже после, это я не прочитал еще», — шутит Якубович.

Этим летом звезде исполнилось уже 80 лет. Но он активен, бодр, имеет много увлечений. Когда артист не крутит барабан, не летает в поднебесье и не занят написанием сценариев, то с удовольствием занимается спортом. Теннис, горные лыжи, ежедневные зарядки, тренировки — все для поддержания бодрости.

«Перед теннисом мне надо размяться. 15-минутная силовая тренировка перед этим, я разминаюсь. У меня дома есть такой тренажер», — отмечает шоумен.

«Здоровый дух делает тело здоровым. Я не видел, чтобы Леня курил, не видел, чтобы он пил, не видел, чтобы он еще что-нибудь. Я не знаю более молодого 80-летнего мужчины нечерноземной зоны РСФСР. Да сохранит вам господь жизненный рейтинг, не говоря уже о телевизионном, по гроб жизни», — говорит телеведущий Дмитрий Дибров.

«Это здорово, что в 80 лет человек занимается, но в этом возрасте уже надо поаккуратнее. Я думаю, что он это делает аккуратно. А то, что у него энергия, — дай бог. Только пожелать ему, чтобы она у него оставалась», — заявляет музыкант Сергей Войтенко.

Словом, если Якубович и появляется дома, то только для того, чтобы заняться еще чем-нибудь полезным. Семья ведущего давно смирилась с его неуемной жаждой жизни.

Правда, сетует шоумен, никто из шестерых домочадцев не составляет ему компанию: ни на теннисном корте, ни в небе.

«К сожалению, никто не впаялся в эту историю. Каждый занят своим делом. И не получилось. Ни сын не прикипел к этому, ни дочь. Жена иногда приезжает со мной сюда, но она ходит по магазинам», — уточняет телеведущий.

Старшему сыну звезды от его второго брака этой весной исполнилось уже 52 года. Артем Антонов окончил инженерно-строительный институт, но пошел по стопам знаменитого отца. Он работает на телевидении.

«Возглавляет специальную группу. Живет себе. Жена у него замечательная, прям обзавидоваться можно», — делится Якубович.

Не разделяет увлечений ведущего небом или теннисом и его младшая дочь от третьей супруги — 27-летняя Варвара. Хотя девушка явно переняла от отца его литературный дар.

«Дочь работает, пишет песни, выступает соло. Только что выпустила книжку. Была очень хорошая рецензия в литературной газете. Она увлечена средневековьем, причем странным. Это что-то связанное с викингами, такая скандинавская тема», — объясняет шоумен.

Но, может, деда поддерживает его 25-летняя внучка Софья? Увы. Ведущий рассказал, что девушка в силу юного возраста вся в женихах.

«Я, видимо, буду приглашен на свадьбу, но на эту тему у нас разговоров нет», — отмечает он.

Но, несмотря на разброс интересов, родные Леонида Якубовича живут по принципу «один за всех и все за одного».

«Все праздники мы семьей, и у нас лишних за столом нет», — подчеркивает артист.

Собираться всем составом семье Якубовича удается нечасто, а потому он старается превратить эту встречу в настоящий гастрономический праздник. Ведущий отлично готовит и даже соревнуется с женой, кто накормит дорогих гостей вкуснее и изысканнее.

«Заезжаем, покупаем продукты. Я, предположим, варю уху, а она в это время варит аджапсандал и так далее. Я стою около плиты, считай, примерно 70 лет», — говорит шоумен.

Якубович признался, что жена обошла его только в одном: он не умеет делать выпечку и торты. Но ведущий не переживает по этому поводу. А то, что сладкое дома появляется нечасто, так это даже к лучшему.

Знаменитость активно следит за физической формой и не собирается сдавать позиции. Ведь у него так много интересных планов и идей на будущее.

«Я не был в Новой Зеландии. Я не был в Антарктиде. В Арктике был, в Арктике летал, а в Антарктиде не был», — уточняет Леонид Якубович.

«Мне бы у него узнать, откуда берутся эти силы. Я восторгаюсь такими людьми, на таких людей стоит равняться», — заявляет певица Юлия Михальчик.

Правда, одну из идей артист давно похоронил. Он мечтал стать машинистом подземки или поезда дальнего следования, но как-то не срослось.

«Я даже решил, не пойти ли мне в ПТУ научиться на помощника машиниста, чтобы провести поезд до Петербурга. Но уже времени нет», — говорит Якубович.

Зато вполне реально осуществить еще одну мечту ведущего — выдать замуж его 25-летнюю внучку и дождаться правнуков. Может, хотя бы они вслед за знаменитым прадедушкой тоже загорятся небом.