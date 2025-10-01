Прохор Шаляпин отверг обвинения в тунеядстве

Прохор Шаляпин ответил на обвинения в тунеядстве. Почему против артиста ополчились общественные деятели? Как они предлагают его наказать? Что думает по этому поводу сам певец? Какой гонорар просит за свое выступление? И какую пластическую операцию готовится сделать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сил больше нет. Хочется баньку, массажик и коктейль. <…> Вот такая у нас красота. Ларочка лежит, такие горы, такой бассейн. <…> Изжарился я уже на солнце, исплавался, искрутился в воде, друзья мои. Пора бы уже перебраться в ресторан», — говорит певец в личных видео.

Прохор Шаляпин любит повторять: он создан не для труда, а для любви и удовольствий. Певец не скрывает, что отдыхать ему нравится намного больше, чем работать, и регулярно жалуется на нелегкую долю на своей странице в соцсети.

«Все равно дорога утомляет, знаете ли. Это вам не на пляже лежать. А вот так едешь, едешь и едешь», — отмечает Шаляпин.

«Будем честны: все, что говорит Прохор и транслирует Прохор, откликается в каждой из нас. Он просто на таком вайбе двигается», — заявляет модель Катя Голден.

Фразы Прохора Шаляпина про любовь к себе и стремление к отдыху уже ушли в народ. А сам артист превратился в героя мемов на тему лени.

«Главное — не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит. <…> Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Неважно, за чей счет. Главное, чтобы деньги были», — говорит певец.

«Он несет в мир юмор, настроение и, мне кажется, действительно считается сейчас крашем девушек-миллениалов», — говорит Катя Голден.

«Я обожаю Прохора Шаляпина, он моя большая любовь. В общем, потрясающий человек. Он действительно тунеядец, но ему это очень идет», — подчеркивает блогер Карина Нигай.

Однако юмор артиста по душе далеко не всем. Нашлись и те, кто усмотрел в словах Шаляпина призывы к безделью. Некоторые активисты и общественные деятели обвинили звезду в пропаганде праздного образа жизни и потребовали вернуть наказание за тунеядство.

«Если вернуться в советскую эпоху, то действительно, в то время существовал такой закон. По этой статье могли осудить и к реальному сроку лишения свободы. Если человек попадался впервые, то до двух лет. И могли отправить в ссылку до пяти лет в места, которые не отличались хорошим климатом: Сибирь, Дальний Восток», — объясняет адвокат Анна Бондякова.

Певец уверяет: никакого злого умысла в его словах нет. К тому же, несмотря на образ «самого ленивого артиста», он много работает. Пусть иногда и через силу.

«Я же человек с чувством юмора, с хорошим настроением. Но там уже какие-то обсуждения, что я несу в массы тунеядство. Извините, я ИП, я плачу большие налоги, я не тунеядец уж точно», — заявляет Шаляпин.

«Мне кажется, в наше время и в нашем городе пропагандировать лень — это искусство, потому что у нас все пропагандируют достигаторство. И он как человек, рожденный вроде бы как в наше же время, с нашими же воспитательными процессами, так наслаждаться жизнью — это талант», — отмечает Карина Нигай.

По словам Шаляпина, ему бы, конечно, хотелось целыми днями лежать у бассейна. Но он регулярно ездит на гастроли и выступает с концертами в самых отдаленных уголках России.

«У меня есть трудовая книжка, но я же ИПшник сейчас уже. У меня 17 лет стажа в народной песне. Вы что думали? Не хухры-мухры, у меня уже пишут на „Госуслугах“, что предположительная пенсия 25 тысяч у меня будет, если что», — делится исполнитель.

Правда, уходить со сцены Прохор Шаляпин пока не собирается. Говорит, чтобы в старости было на что отдыхать, надо сейчас хорошенько потрудиться. Артист делится: те самые видео про лень подарили ему новую волну популярности. И он этим, конечно же, воспользовался.

По данным СМИ, Шаляпин уже поднял свои гонорары. Теперь четырехчасовое выступление звезды на частном мероприятии обойдется заказчику в один миллион 100 тысяч рублей.

Певец признается: это вынужденная мера, ведь трат у него немало. Один только уход за лицом чего стоит. Причем с каждым годом отдавать за процедуры приходится все больше.

«У меня начинается уже возрастное чуть-чуть изменение. Я уже понимаю. Я тут фотографию отправил на обложку новой песни. Но, правда, это фотография 2007 года. Мне почему-то казалось, что вообще не изменился я. А мне говорит: «Это кто?» Ну, тот, кто разрабатывает афиши. Говорит: «Это кто?» Я говорю: «Как кто? Я» — рассказывает артист.

Сейчас 41-летний Прохор Шаляпин готовится к очередному преображению. Собирается сделать омолаживающую пластику лица.

«Верхнюю часть подтянуть немножко. Я посмотрел, как происходит эта операция. Там берут кожу, отрезают и прям прорабатывают, все снимают скальпелем. И тогда только натягивают», — объясняет Шаляпин.

По словам артиста, он, конечно, волнуется. Но мечта вернуть себе внешность из 2007-го слишком заманчива.

«Страшно, как и всем, потому что мне чтобы нервы не задели, чтобы все было на высшем уровне. Я очень деликатно, очень аккуратно подхожу к этому. Но я за разумную пластику, за разумную косметологию. После 40 уже, конечно, мы чувствуем, что просыпаться все тяжелее», — отмечает исполнитель.

Певец уверен: после операции он будет выглядеть еще красивее, чем сейчас. У него появится больше поклонниц, увеличится количество выступлений.

А значит, вырастут заработки, и Шаляпин сможет побыстрее собрать денег на безбедную старость, чтобы, наконец, как следует отдохнуть.