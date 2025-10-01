Ремонт, любовник и собаки: как изменилась жизнь Славы после расставания с Данилицким

Певица Слава не хочет серьезных отношений после расставания с Данилицким

Певица Слава начала новую жизнь. Сколько денег она потратила на покупку и ремонт шикарной квартиры в центре Москвы? Как звезда развлекается после расставания с возлюбленным? Свободно ли сейчас сердце Славы? И какой свой недавний поступок артистка считает сумасшедшим? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я себе никогда не позволяла покупать какие-то дорогие вещи, потому что все свои средства я отдавала как раз на помощь кому-то или дарила подарки дорогие… Для себя я ничего не делала никогда. А сейчас я хочу делать все для себя: собаки, шмотки, сумки, тусовки. Короче, бабка пошла вразнос», — отмечает знаменитость.

Слава похвасталась завершенным ремонтом в своей новой квартире. Апартаменты площадью 130 квадратных метров находятся на 33-м этаже элитного ЖК. Из панорамных окон открывается роскошный вид на Москву-реку, Лужники и Воробьевы горы.

Артистка приобрела недвижимость в прошлом году. По данным прессы, покупка обошлась ей в 119 миллионов рублей. Плюс отделочные работы, мебель и техника.

«Это же здорово, когда у человека, у женщины, когда она самостоятельная и может себе позволить купить самостоятельно что-то. Это показывает только и подчеркивает независимость от мужчин. Это просто дает свободу, свободу личного пространства», — заявляет модель Ирина Йовович.

Слава делится: она решила не экономить и выбирать все самое лучшее и дорогое. В конце концов, для чего еще в последние годы артистка работала практически без выходных?

«Я максимально востребованная артистка, клянусь вам, я сейчас не понтуюсь, не говорю какую-то неправду. То есть я практически единственная российская артистка, которая собирает полностью залы. И я знаю, что востребована. Куй железо, пока горячо», — подчеркивает Слава.

Правда, сейчас она заметно сократила количество концертов. Говорит, в какой-то момент поняла, что устала и надо немного отдохнуть.

«Я реально выгорела. Сейчас я взяла такую паузу, теперь я делаю один концерт в неделю хотя бы. И сейчас мне нужно думать о себе, максимально о себе, о своем здоровье, психическом, физическом. Я хочу продолжать свою жизнь, я хочу петь, я хочу, чтобы меня любили здоровую, красивую, эмоционально устойчивую», — делится Слава.

По словам певицы, на принятие этого решения повлияло расставание с возлюбленным. Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий прожили вместе почти 20 лет. Но в итоге брюнетка поняла: в этом браке было слишком много страданий.

«У меня есть такой депрессивный настрой в последние несколько лет, связанный с Анатолием. Я считаю, что нельзя жить с человеком в отношениях, который тебя обманывает постоянно, и чего-то ждать, когда это обман», — говорит звезда.

Артистка рассказала: возлюбленный изменял ей с другими девушками. Причем будто бы постоянно. Недавно в СМИ всплыла информация, что Данилицкий долгое время встречался с погибшей пять лет назад сексологом Анной Амбарцумян. И даже якобы подарил ей две квартиры на Новом Арбате за 100 миллионов рублей.

«Меня да, очень сильно все заколебало. Очень сильно. Я не люблю вранье, ложь близким людям. Я человек, который верит. Меня обманывали очень долгие-долгие годы. Я не сразу поняла, где ложь. Лет 15 не понимала, где ложь, честно», — признается артистка.

Слава заявила, что больше не хочет заводить серьезных романов. Отныне только короткие встречи исключительно ради удовольствия.

«У меня есть любовник, у которого с ним ******** (страстные. — Прим. ред.) сексуальные отношения, и больше мне никто не нужен. Молодой, шикарный, красивый», — заявляет певица.

«Мне кажется, всегда человек имеет право выбирать, как ему жить и действовать», — отмечает Ирина Йовович.

Причем знаменитость не скрывает: у нее много поклонников. Она часто получает дорогие подарки. Все, конечно, принимает. Но сразу предупреждает: надеяться ухажерам не на что.

«Сейчас мужчины просто сошли с ума, и реально на меня сыпятся какие-то посылки. Мне присылают украшения. И я в хорошем, просто классном шоке. Я чувствую себя желанной, красивой не только артисткой, но и женщиной. Из меня это всегда перло, и мужики все на меня смотрят как обычно. Но мне сейчас мужики ***** (совсем. — Прим. ред.) не нужны, мне нужны только собачки, работа и семья», — подчеркивает Слава.

Несколько месяцев назад звезда купила двух собак породы мальтипу и уже присматривает третью. Решение завести животных она называет самым сумасшедшим в своей жизни, но ни капельки об этом не жалеет. Ведь они буквально вытащили ее из депрессии.

«Я где-то прочитала и посмотрела, что собаки очень сильно помогают. И они действительно очень мне помогают, клянусь вам, это правда. Я каждый день, вытираю за ними… Они мне **** на кровать, **** на подушки (гадят в постель. — Прим. ред.). И если честно скажу, раньше бы я просто выкинула их в окно, а сейчас я просто счастлива, что они это делают», — говорит артистка.

Слава старается по возможности брать животных с собой на гастроли и мечтает однажды отправиться вместе с ними в круиз.

«Я хочу поехать на крутых яхтах, снять себе самую люксовую каюту и путешествовать по всему миру», — заявляет знаменитость.

Артистка призналась: жизнь свободной женщины пришлась ей по вкусу. Сейчас она счастлива, как никогда. У нее есть любящие дочери и внук, собаки, которые приносят Славе радость, а также успех в профессии. И больше нет отношений, которые причиняют боль.