Рецепт мужского супа для здоровья: это блюдо разгонит кровь и повысит либидо

Мужчины часто пренебрегают своим здоровьем. Что съесть на обед, чтобы наполниться силами?

Креветки из супермаркета могут фонить — американцы нашли в них цезий-137 — изотоп, который образуется при ядерных взрывах. Всю партию отозвали из супермаркетов и вернули производителю в Индонезию.

«Дикая креветка может содержать в себе часть тяжелых металлов, стронций, аммиак. Как правило, он очень мал внутри креветки», — поясняет технолог Иван Лупенков.

Программа Пятого канала «Страна советов» провела эксперимент и измерила дозиметром образцы из российских магазинов.

Радиация активная начинается после двух-трех единиц.

«У нас даже не дошло до 0,1. В данном случае все продукты, представленные в этих лотках, безопасны. Радиация в них отсутствует», — утверждает эксперт.

Чем кормили на Балтике фест

Первый гастрономический фестиваль — «Балтика фест» отгремел в Петербурге. Повара этого мероприятия накормили шесть тысяч человек. Причем весьма необычными блюдами, например, гости оценили сморреброд — как бутерброд, только с рыбой.

«Это немножко Карелия, немножко Балтика. Здесь у нас копченая скумбрия, огуречный релиш с перцем халапеньо и перцем чили», — показывает повар Егор Годун.

А некоторые только здесь впервые попробовали скумбрию.

Свекла повышает либидо?

Свекольник поможет мужчинам повысить либидо и улучшить здоровье в целом. Фото: 5-tv.ru

Ученые выясняли, что беталаины, которых в этом корнеплоде в избытке, помогают кровоснабжению, в том числе органов малого таза.

«Свекольник я бы отнесла бы еще к мужским супам, да. Потому что там содержится оксид азота, который очень благоприятно всегда влияет на мужское здоровье», — объясняет гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Анжелика Шакирова.

Как приготовить свекольник

Просто рецепт свекольника. Фото: 5-tv.ru

«Потребуется свекла, предварительно отваренная в маринаде из красного винного уксуса, воды, соли и сахара, огурцы, редиска, немного чеснока, вареные яйца, конечно же, свекольная ботва», — перечисляет шеф-повар ресторана русской кухни Алексей Складчиков.

Овощи надо нарезать соломкой. Добавить к ним мелко нарезанную свекольную ботву. Туда же положить измельченный чеснок.

«Теперь мы с вами добавляем кефир и немного маринада, в котором мы варили свеклу», — говорит он.

Украшают все свежей петрушкой и укропом. Добавляют соль, перец по вкусу. Освежающий и слегка волнующий суп готов.

