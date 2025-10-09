Прослужат долго: ТОП-3 бюджетных авто, на которые стоит обратить внимание

Сейчас водители для покупки все чаще выбирают более бюджетные автомобили. В том числе из-за высокого процента на кредит — можно отдать две, а то и две с половиной стоимости авто за несколько лет.

Продав старую машину и добавив немного к вырученной сумме, можно приобрести новую, причем доступную и надежную модель. Так какую же машину купить? Об этом 5-tv.ru рассказал вице-президент НАС (Национального автомобильного союза) Ян Хайцеэр.

Какой бюджетный автомобиль купить среди отечественных

ИЗВЕСТИЯ

Итак, что сейчас можно выбрать среди новых авто без пробега?

Если начать с отечественных машин, то для начала можно рассмотреть Lada Vesta.

«Это не идеальный автомобиль, но это определенным образом наследник „Рено“. И здесь все не так плохо. Единственное, я рекомендую выбрать машину с ручной коробкой передач, как бы ни хотелось автоматической. Дело в том, что автоматическую наверняка придется ремонтировать, а это может встать примерно в 400 тысяч рублей», — объясняет эксперт.

Поэтому, если водитель живет не в крупном городе и готов отказаться от автоматической коробки, Lada Vesta будет неплохим выбором. У нее крепкая энергоемкая подвеска, главное, чтобы в комплектации были кондиционер и подушки безопасности. Стоить такое авто будет примерно 1 700 000 рублей.

Какой бюджетный автомобиль купить среди иномарок

РИА Новости/Виталий Тимкив

Следующий вариант. В Санкт-Петербурге по-прежнему собираются из машинокомплектов ушедшие из России Hyundai Creta и Solaris, которые потом появляются в дилерских автосалонах.

«Они, наверное, будут хорошим выбором, потому что машины вполне себе испытанные и известные российскому водителю. Обе модели эксплуатируются в такси и относятся к машинам особой прочности, ведь таксисты совсем их не жалеют. Поэтому Creta или Solaris в полной автоматической комплектации будут хорошим выбором», — отметил вице‑президент НАС.

Какой бюджетный автомобиль купить среди китайских

ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Третьим бюджетным вариантом нового авто Ян Хайцеэр предлагает модели китайской марки Belgee.

«Это весьма надежный китаец с большим выбором достойных моделей. Для тех, кто хочет упростить себе жизнь и не мучиться с ремонтом, подойдет белорусская модель Belgee X50. Это кроссовер, а недавно, кстати, был выпущен и легковой автомобиль с таким же индексом», — заметил эксперт.

В целом это небольшое авто — конкурент Lada Vesta и Solaris с Creta. Belgee X50 — машина с полноценной коробкой передач и с достаточно резвым двигателем.

Но самое главное — она надежная. Belgee используют многие технологии Volvo, уже проверенные временем и с таким же высоким качеством.