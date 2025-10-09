Прослужат долго: ТОП-3 бюджетных авто, на которые стоит обратить внимание

С российского авторынка ушло много марок авто. Однако им на замену пришли другие. Какую машину выбрать, чтобы она была по карману и, самое главное, надежной?

Сейчас водители для покупки все чаще выбирают более бюджетные автомобили. В том числе из-за высокого процента на кредит — можно отдать две, а то и две с половиной стоимости авто за несколько лет.

Продав старую машину и добавив немного к вырученной сумме, можно приобрести новую, причем доступную и надежную модель. Так какую же машину купить? Об этом 5-tv.ru рассказал вице-президент НАС (Национального автомобильного союза) Ян Хайцеэр.

Какой бюджетный автомобиль купить среди отечественных

Итак, что сейчас можно выбрать среди новых авто без пробега?

Если начать с отечественных машин, то для начала можно рассмотреть Lada Vesta.

«Это не идеальный автомобиль, но это определенным образом наследник „Рено“. И здесь все не так плохо. Единственное, я рекомендую выбрать машину с ручной коробкой передач, как бы ни хотелось автоматической. Дело в том, что автоматическую наверняка придется ремонтировать, а это может встать примерно в 400 тысяч рублей», — объясняет эксперт.

Поэтому, если водитель живет не в крупном городе и готов отказаться от автоматической коробки, Lada Vesta будет неплохим выбором. У нее крепкая энергоемкая подвеска, главное, чтобы в комплектации были кондиционер и подушки безопасности. Стоить такое авто будет примерно 1 700 000 рублей.

Какой бюджетный автомобиль купить среди иномарок

Следующий вариант. В Санкт-Петербурге по-прежнему собираются из машинокомплектов ушедшие из России Hyundai Creta и Solaris, которые потом появляются в дилерских автосалонах.

«Они, наверное, будут хорошим выбором, потому что машины вполне себе испытанные и известные российскому водителю. Обе модели эксплуатируются в такси и относятся к машинам особой прочности, ведь таксисты совсем их не жалеют. Поэтому Creta или Solaris в полной автоматической комплектации будут хорошим выбором», — отметил вице‑президент НАС.

Какой бюджетный автомобиль купить среди китайских

Третьим бюджетным вариантом нового авто Ян Хайцеэр предлагает модели китайской марки Belgee.

«Это весьма надежный китаец с большим выбором достойных моделей. Для тех, кто хочет упростить себе жизнь и не мучиться с ремонтом, подойдет белорусская модель Belgee X50. Это кроссовер, а недавно, кстати, был выпущен и легковой автомобиль с таким же индексом», — заметил эксперт.

В целом это небольшое авто — конкурент Lada Vesta и Solaris с Creta. Belgee X50 — машина с полноценной коробкой передач и с достаточно резвым двигателем.

Но самое главное — она надежная. Belgee используют многие технологии Volvo, уже проверенные временем и с таким же высоким качеством.

