«Уже стало тяжело»: проблемы со здоровьем заставили Киркорова сбавить обороты

Филипп Киркоров устал от длительных гастролей

Филипп Киркоров заявил, что устал от длительных гастролей. Действительно ли народный артист РФ так и не смог до конца восстановить здоровье? Как сейчас чувствует себя король российской эстрады? Зачем он забирает из всех ресторанов меню? И какую роль Киркоров сыграл в формировании имиджа Ларисы Долиной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Просто я сократил свою, так скажем, активную концертную, гастрольную деятельность. Гастрольную. Потому что мне это уже стало тяжело», — признается артист.

За 40 лет на эстраде Филипп Киркоров объездил с концертами практически всю страну. Выступал в самых отдаленных уголках России. На память из каждого города он привозил оригинальный сувенир.

«Я собираю меню из ресторанов, такой у меня фетиш. Это мне пришло в голову, когда я за границей увидел необычное меню. Говорю: «Можно стащить одно?». Они говорят: «Да можно, вам все можно“», — делится исполнитель.

Но в последнее время коллекция пополняется все реже. Ведь Киркоров начал отказываться от приглашений, если дорога слишком долгая. Признается: устал от поездов и самолетов.

«Я перед сном смотрю разные ужастики или сериалы. А потом утром надо просыпаться, и очень не хочется этого делать, вылезать из-под одеяла, особенно когда осень на дворе», — рассказывает певец.

Поклонники уверены: все дело в том, что артист до сих пор испытывает проблемы со здоровьем. Весной этого года с Киркоровым случилось несчастье. Во время концерта на нем загорелась куртка — не рассчитали с пиротехникой. Исполнитель получил серьезный ожог, пришлось даже ложиться в больницу.

«Официальная версия от помощницы, которую она опубликовала, в том, что у Филиппа Бедросовича сахарный диабет, поэтому после ожога ему нужно длительное собственно лечение, длительная реабилитация, так как раны заживают дольше», — уточняет светский журналист Евгений Шматко.

«Конечно, он молодец полностью, что, во-первых, не сдается, во-вторых, что побеждает во всех моментах. Конечно, я ему хочу пожелать в первую очередь здоровья, сил», — говорит продюсер Сергей Дворцов.

После госпитализации певец вернулся на сцену. Однако заметно сократил активность.

«Полтора часика — ладно, куда еще ни шло. А когда начинается перелет, особенно за океан, по 12 часов, по 16 — это для меня уже испытание такое», — заявляет Киркоров.

«Конечно, правильно, когда человек следует рекомендациям врачей и бережет свое здоровье, относится к нему трепетнее и больше уделяет ему времени», — отмечает телеведущая Маша Малиновская.

«Я считаю, что ему давно было пора сократить, потому что работать на износ нельзя», — подчеркивает певец Илья Гуров.

Но некоторые волнуются: а если Филипп Киркоров захочет вообще покинуть шоу-бизнес, променяет его на что-нибудь другое? К примеру, на современное искусство, которым так увлекся в последнее время.

«На искусство, конечно, сейчас я что-то запал больше, чем на одежду», — признается исполнитель.

Он может также попробовать себя в роли стилиста. Его вкусом восхищаются многие коллеги. Когда-то молодой Киркоров даже давал советы народной артистке РФ Ларисе Долиной, которая приехала с гастролями в Болгарию. Собственно, с этого и началась их крепкая дружба.

«Болгария была просто какая-то космическая заграница. И джинсы доставал из-под полы, из-под прилавка для нее. У меня все было схвачено в городе Варна, за все заплачено, я был такой пацан свой. И водил ее по всем магазинам», — рассказывает Киркоров.

С тех пор прошло много лет, но певец по-прежнему в курсе всех дизайнерских новинок и по праву считается одним из главных модников российской эстрады.

«Киркоров уже стал таким нарицательным чем-то, потому что мы представляем перья, стразы, большое количество аксессуаров. Но это не так. Если посмотреть историю вообще стиля Филиппа Бедросовича, то видно, как под каждый клип, под свою работу человек внедряется, видоизменяется, работает над стилистикой», — объясняет звездный стилист Никита Карстен.

Правда, по словам Филиппа Киркорова, сейчас он немного поумерил пыл. Не скупает наряды в таких количествах, как раньше. А деньги вкладывает в недвижимость и ремонт.

Недавно он построил пирс рядом со своим домом в Подмосковье и переделал роскошную террасу в столичной квартире. Певец планирует в скором времени принимать здесь гостей.

«Тут барная стойка, здесь диваны, тоже сделаны под размер специально. Ох, красота», — показывает исполнитель.

Несмотря на сокращение количества гастролей, уходить со сцены Киркоров не собирается. Наоборот, полным ходом репетирует новую программу.

«Я настолько люблю Филиппа Бедросовича, что в этом случае ему только желаю: чем больше концертов, тем лучше. Потому что это гений. Кто бы как-то ни хейтил его, но у этого человека голос от бога, поэтому здоровья, Филипп, и больше концертов», — заявляет светский журналист Дмитрий Иноземцев.

«Сейчас вся моя команда и я заняты подготовкой моих концертов в феврале. Я что-то готовлю серьезное очень. Будет и пиротехника, и будет даже на мне пиротехника. Ничему не учит меня», — делится Киркоров.

Поклонникам остается только ждать новой программы поп-короля и надеяться, что в этот раз выступление не будет для него травмоопасным.