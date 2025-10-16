Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последний месяц осени принесет с собой много переживаний знакам зодиака. В этом будет частично повинен ретроградный Меркурий.

Подробнее об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Любовный гороскоп на ноябрь 2025 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

В первой декаде ноября Венера, дочь любви, пребывает в знаке Весов. Но ее положение пока ослаблено.

«Напряженный аспект от Юпитера и Плутона мешает проявиться естественным качествам Венеры: дипломатии, личности, мягкости и милосердию. Напротив, усиливаются капризы, эмоциональные неустойчивости», — отметила астролог.

Периоды квадратуры Венеры с Плутоном до 14 ноября неблагоприятны для косметических вмешательств и любых изменений внешности, особенно если они продиктованы желанием кому-либо понравиться. С ними звезды советуют повременить, подождать, пока улягутся эмоции, а уже потом принять более осознанное и взвешенное решение.

С 15 по 20 ноября Венера образует гармоничные аспекты, уже находясь в Скорпионе.

«В этот период поможет сместить внимание с внешней формы, на которую были ориентированы Весы, на внутреннюю. То есть на внутреннее содержание, глубину чувств, искренность и эмоциональную близость», — подчеркнула Ксения Шахова.

Последняя декада ноября насыщена активными аспектами Венеры с другими планетами. Это время повышенного интереса к теме отношений, притяжение раскрытия личного обаяния и интереса к интимным вопросам. Для многих именно эти дни станут возможностью реализовать себя в любви, наладить важные связи.

С 5 ноября Марс — мужская планета — переходит в знак Стрельца, в стихию огня, задавая мужчинам более легкий, но свободолюбивый настрой.

«Марс в Стрельце полон энергии и авантюризма. В нем просыпается архетип искателя приключений. Потому женщинам, мечтающим встретить Новый год в путешествии или просто отправиться в зимнюю поездку, стоит сказать об этом своему избраннику. В ноябре вероятность поддержки этой идеи с его стороны очень высока», — подчеркнула астролог.

С 22 по 29 ноября соединение небесной Афродиты с Меркурием создает поэтический аспект. Он благоприятен для словесных признаний, для выражения чувств, написания писем, стихов и искренних разговоров о любви.

Кроме того, с 9 ноября Меркурий входит в фазу ретроградности. Это подходящее время для возвращения к прошлому, к несовершенным диалогам, нереализованным планам, событиям, мечтам.

Полезно отправиться в короткую поездку в знакомые места, туда, где уже были или чувствовали вдохновение с любимым человеком. Это поможет восстановить силы и обрести внутреннюю гармонию.

Овен — гороскоп любви на ноябрь 2025

Ноябрь принесет Овнам вспышку страсти и тягу к приключениям.

Особенно с приходом Марса в Стрельца представители огненного знака зодиака станут смелее в проявлении чувств и будут готовы на авантюры ради любви.

Одинокие Овны могут встретить человека, с которым начнется роман, где-то в дороге.

Также последний месяц осени подходит для совместной интеллектуальной работы и исследований.

Телец — гороскоп любви на ноябрь 2025

Для Тельцов первая половина месяца пройдет под знаком эмоциональной нестабильности.

Ведь Венера, их управитель, окажется в напряженном аспекте.

Представителям земного знака зодиака следует избегать драм и не принимать поспешных решений в отношениях.

После 15 ноября все постепенно успокоится: появится ощущение глубины, близости, но и больше финансовых задач с партнером, обсуждений финансовой выгоды и материальных вложений.

Близнецы — гороскоп любви на ноябрь 2025

У Близнецов в ноябре возможен возврат человека из прошлого, либо они будут наконец готовы расставить точки над «i» в отношениях, в которых давно пора это сделать.

Представителям воздушного знака зодиака лучше не сдерживать эмоции — искренние слова будут обладать особой силой во второй половине месяца. Венера и Меркурий пробудят у Близнецов романтическое вдохновение и желание говорить о любви, о своих чувствах.

Также важным станет вопрос материальных вложений. Соединение Лилит с Меркурием спровоцирует Близнецов на просьбы дорогих подарков.

Рак — гороскоп любви на ноябрь 2025

Для Раков ноябрь — время внутреннего перерождения в любви.

А для тех, кто в отношениях, — укрепления чувств.

Первая половина месяца может вызвать колебания и желание закрыться, но уже с 15 ноября представители водного знака зодиака почувствуют прилив сил и доверия. В отношениях станет больше тепла, а одиночество сменится интересным знакомством.

Знак Рака заручился поддержкой добрых планет в родной водной стихии, так что последний месяц осени будет хорош для романтического путешествия.

Лев — гороскоп любви на ноябрь 2025

Марс в дружественном Стрельце добавит Львам блеска, уверенности и страсти.

В ноябре представители огненного знака зодиака станут теми, к кому прислушиваются и от кого можно получить дельный экспертный совет и реальную помощь.

Во второй половине месяца любовь у Львов переплетается с творчеством или с совместными проектами, принеся им радость и вдохновение от интеллектуального слияния с избранником.

Дева — гороскоп любви на ноябрь 2025

Первая половина месяца у Дев может пройти под знаком недосказанности, особенно если в отношениях уже накопились вопросы.

Повышенную возбудимость приносит соединение пылкого Марса с планетой-управителем знака — Меркурием. А ретроградный Меркурий с 9 ноября поможет все прояснить и вернуть утраченную близость.

Последняя декада месяца у представителей земного знака зодиака окажется благоприятной для восстановления гармонии и совместных выходов в свет.

Весы — гороскоп любви на ноябрь 2025

Для Весов ноябрь начнется с внутреннего напряжения: Венера в их знаке под давлением Юпитера и Плутона вызовет перепады настроения.

Однако уже после 15 ноября представители воздушного знака зодиака почувствуют, что способны направить эмоции в русло любви.

Это время, когда Весам удастся осознать, кто действительно дорог их сердцу.

Скорпион — гороскоп любви на ноябрь 2025

Середина месяца — звездный час Скорпионов.

Венера в их знаке делает чувства интенсивными, страсть — всепоглощающей, а притяжение — магнетическим. Этот период может принести судьбоносную встречу или обновление уже существующих отношений.

Представители водного знака зодиака окажутся в центре внимания.

Ноябрь — время раскрытия на полную мощь во всех сферах жизни. Скорпионам не нужно бояться проявлять инициативу и быть первыми во всем.

Стрелец — гороскоп любви на ноябрь 2025

Марс в знаке Стрельца с 5 ноября пробудит внутренний огонь и желание свободы у представителей этого знака зодиака.

Они способны вдохновить партнера на перемены, совместное путешествие или смелый шаг.

Главное для стрельцов — не пытаться доказать свою правоту, а делиться энергией и радостью.

Козерог — гороскоп любви на ноябрь 2025

Начало месяца принесет Козерогам необходимость разобраться в чувствах — возможно, старые обиды или неясности всплывут вновь.

С ретроградным Меркурием стоит спокойно все обсудить с партнером, а не уходить с головой в работу.

В конце ноября у представителей земного знака зодиака возможна встреча с человеком, с которым они почувствуют редкое душевное родство.

И, поскольку Сатурн — покровитель знака — выходит из ретроградности в знаке Рыб, им стоит быть внимательными к тем, кто жалостью хочет что-то выманить и пользуется доброй натурой Козерогов.

Водолей — гороскоп любви на ноябрь 2025

Для Водолеев ноябрь станет временем осознания того, чего они на самом деле хотят от любви.

Первая половина месяца может дать им ощущение отстраненности, но к концу ноября, благодаря соединению Венеры с Меркурием, представители воздушного знака зодиака снова откроются общению и романтике.

А вот напряжение от Урана может спровоцировать у них ссору или разрыв. Водолеям стоит беречь дорогие сердцу связи. Также возможны неожиданные признания — исходящие от других или от отмеченных воздушной стихией.

Не исключено, что они будут гостем на чьей-то свадьбе либо другой торжественной церемонии.

Рыбы — гороскоп любви на ноябрь 2025

Рыб ждет глубокий, чувственный и немного мистический ноябрь.

Венера в Скорпионе поможет им почувствовать истинную близость, а ретроградный Меркурий вернет старые воспоминания и отношения.

Спешить не стоит — интуиция подскажет, с кем следует остаться, а что пора отпустить. Здесь логика бессильна.

Конец осени для представителей водного знака зодиака — время опираться на чувства и внутреннее чутье.