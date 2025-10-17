Оскорбленная Светличная и покалеченный Никулин: что осталось за кадром «Бриллиантовой руки»

«Бриллиантовая рука» — фильм, который глубоко тронул сердца выросших в СССР людей, продолжает волновать зрителей и сегодня. Многие до сих пор пересматривают эту картину с особым удовольствием, особенно в новогодние праздники. 5-tv.ru рассказывает, как снимали один из культовых фильмов и какие факты о нем многие не знали.

Идея «Бриллиантовой руки»

Слева направо: Леонид Каневский, Юрий Никулин, Леонид Гайдай и Григорий Шпигель на съемках фильма «Бриллиантовая рука». Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов

Начало положил, как принято верить, не сам Леонид Гайдай, а один из его соавторов — Яков Костюковский. Он назвал сценарий «Контрабандист», который написал вместе с Морисом Слободским в 1967 году. Они же и работали с Гайдаем над «Приключениями Шурика».

Идею на такой сюжет натолкнули или статьи в «Правде», или текст в журнале «За рубежом» — до сих пор неизвестно. В них был описан случай о перевозке драгоценностей в гипсе. Подхватив «сценарий», они придумали историю о наивном герое, оказавшемся в центре большой криминальной схемы совершенно случайно.

Только теперь все строилось не вокруг молодого студента Шурика, а женатого мужчины средних лет без авантюризма внутри, но со «слабостью» в сердце к алкоголю.

Весь сценарий писался сразу же под Юрия Никулина — сомнений не было, что идеально на главную роль, Семена Семеновича Горбункова, подойдет именно он. Правда, актер так был занят в цирке, по этой причине ему пришлось взять полугодовой отпуск.

«В последние годы советский рубль сильно окреп, завоевал солидные позиции на международной валютной арене. Мы все, естественно, гордимся этим. Но, с другой стороны, это обстоятельство вызвало нездоровый интерес к нашей стране профессиональных контрабандистов.

Пользуясь развитием наших международных связей и туризма, контрабандисты стараются забросить в СССР золото и бриллианты, сбыть их и вывезти за границу советские деньги. О таких фактах все чаще и чаще пишет наша печать. Конечно, в большинстве случаев контрабандисты терпят у нас крах.

Во-первых, благодаря бдительности соответствующих советских органов. Во-вторых, потому что деятельность контрабандистов и их клиентов не находит в нашем обществе социальной опоры, так как подавляющее большинство советских людей охотно оказывает помощь государству в борьбе с контрабандой», — именно так начиналась сценарная заявка «Контрабандиста».

Название тоже поменяли с «Контрабандистов», потому что цензоры посчитали его слишком вызывающим. К тому же по ходу съемок сюжет стал обретать новые черты, из-за чего пришлось изменить исходящее название на «Бриллиантовую руку». Хотя в скобках позже указывали старое наименование тоже.

Почему Никулин оказался в Баку

Съемки фильма «Бриллиантовая рука». Москва. Май 1968 г. Фото: Мастюков Валентин/ТАСС

Никулин готовился в поте лица к исполнению роли Горбункова, ведь теперь на экране перед зрителем должен был появиться не Балбес в кривой шапке, а скромный семейный экономист из «Гипрорыбы».

«Гипрорыба» — это Государственный институт по проектированию и реконструкции предприятий рыбной промышленности.

Если капнуть в самую «глубь» зарождения плана съемок, то можно узнать, что фамилия Семена Семеныча должна была быть вообще Павлик, а не Горбунков.

Также персонажи Никулина и Козодоева должны были оказаться в Турции, но так как денег на зарубежную поездку не нашлось, пришлось снимать в Баку.

Как выбирали Гешу

Фото: РИА Новости

Обаятельного Гешу Козодоева хотели сыграть многие. На пробах было «выслушано» немало известных лиц. Среди них и Валерий Носик, и Георгий Вицин, и Рудольф Рудин.

Но обстоятельства сложились так, что Андрей Миронов стал тем самым харизматичным контрабандистом. Ярым поклонникам фильма даже сложно представить этого персонажа не в лице Миронова, который еще прославился в качестве хорошего певца.

Как Гайдай выбирал жену Никулину

Фото: РИА Новости

Нину Гребешкову очень любил Гайдай, поэтому старался снимать ее в каждой своей работе. И «Бриллиантовая рука» не стала исключением — она исполнила жену главного героя.

Правда, сама актриса хотела все-таки стать в фильме управдомом Варварой Плющ. Однако взгляд режиссера — главный на площадке. Именно на роль жены хотел Нину Гайдай, потому что она должна была олицетворять сильную и колоритную женщину.

«Идиот!» — реплика не по сценарию

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

Эпизод, в котором замерзший Лелик выбирается из воды после неудачной рыбалки, стал одним из самых запоминающихся в фильме. Однако за кадром остались настоящие мучения.

Сцена требовала от Папанова не просто актерской игры, а реального физического напряжения. Хотя подводные съемки с нанизыванием рыбы на крючок выполнял дублер, самому актеру пришлось неоднократно погружаться в леденую воду и вылезать на берег.

Проблема была даже не в игре Папанова, а в технических недочетах. После нескольких идеальных с его стороны дублей съемочная группа все равно не могла получить нужный кадр. Виной тому были ошибки оператора или осветителей. С каждым новым погружением в ледяную воду терпение актера исчезало.

В очередной раз вынырнув из воды и понимая, что дубль снова не удался, Папанов, уже не в силах сдерживать раздражение, с полной самоотдачей крикнул в сторону виновника проблем: «Идиот!»

Эмоция была настолько живой и органичной, что режиссер принял смелое решение оставить эту реплику в самой картине.

Двойная роль Леонида Каневского

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

Леонид Каневский и Георгий Шпигель, сыгравшие пару контрабандистов-аптекарей, должны были выглядеть на экране подчеркнуто нелепо.

Изначально для Каневского даже сшили яркий костюм с кричащим отливом. Примерив его, актер счел образ слишком карикатурным и отказался от этой идеи. В итоге его персонаж щеголял в кадре с голым торсом.

Григорий Шпигель (слева) и Леонид Каневский (справа) в роли контрабандистов. Фото: РИА Новости

Но главный сюрприз ждал зрителей в сцене падения Горбункова на арбузной корке. Изящно поскользнуться — задача для циркового артиста оказалась невыполнимой. Все его падения выглядели неестественно.

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

Выход нашел Леонид Каневский, который не только сыграл свою роль, но и выступил дублером. Именно его ноги мелькают в кадре в момент знаменитого падения.

Смотрели «Бриллиантовую руку» по три раза

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

В апреле 1969 года в прокат вышла «Бриллиантовая рука», из-за которой кинотеатры просто ломились от количества желающих узреть картину. Некоторые приходили по несколько раз, чтобы насладиться фильмом.

Премьерный год стал для проекта успешным — он стал лидером проката 1969-го. Его посмотрело почти 77 миллионов зрителей. Обогнать «Бриллиантовую руку» в истории кассовых фильмов смогли лишь «Москва слезам не верит» и «Пираты ХХ века».

Травмы Никулина

На съемках кинофильма «Бриллиантовая рука». Фото: РИА Новости

Знаменитая сцена дебоша в ресторане «Плакучая ива», где Горбунков разбивает стулом стекло, едва не закончилась для Юрия Никулина серьезной травмой. Актер, стремясь к реализму, приблизился к месту удара слишком близко.

В результате один из крупных осколков полетел прямиком в его голову. К счастью, Никулин успел увернуться, и трагедии удалось избежать.

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

Один из самых смешных финальных эпизодов, где кран поднимает Горбункова и тот ударяется головой о крюк, на самом деле был непреднамеренным и болезненным для актера. В сценарии этого момента не было.

Крановщик ошибся в расчетах, и тяжеленный металлический крюк действительно со всей силы ударил Никулина по голове. Несмотря на дикую боль, актер не вышел из образа и продолжил играть, стоически перенося удар.

Стрельба мороженым

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

В сцене, где сын главного героя выстреливает в Козодоева мороженым из игрушечного пистолета, стрелял вовсе не мальчик, а ассистент режиссера, находившийся за кадром.

Но главный секрет кроется в составе «снаряда». Настоящее мороженое категорически не подходило для съемок — оно мгновенно стекало с лица, не давая нужного эффекта. Было найдено гениальное решение использовать густую творожно-молочную смесь. Именно она идеально прилипла к лицу Андрея Миронова.

На каком языке говорят жулики

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

Язык, на котором говорят заграничные контрабандисты в сцене у аптеки, — чистой воды импровизация. Изначально в сценарии было всего несколько выдуманных слов, но на площадке Гайдай решил, что этого недостаточно.

Тогда Каневский со Шпигелем предложили просто нести на камеру забавные выдуманные фразы.

В своем диалоге они использовали имена и фамилии знакомых. Например, «Мордюк» — это отсылка к Нонне Мордюковой, а фраза «Березина Куманит» — к будущей жене Каневского, Анне Березиной.

Чем Гайдай обидел блондинку Анна Сергеевну

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

На роль обольстительной Анны Сергеевны тоже пробовались многие звезды, включая Клару Лучко. Однако выбор пал на Светлану Светличную, которой ради роли пришлось перекраситься в блондинку.

Леонид Гайдай посчитал, что собственный голос актрисы звучит недостаточно соблазнительно. Для озвучки была приглашена актриса Зоя Толузина, чей бархатный тембр идеально создавал образ роковой красавицы. Это решение серьезно обидело Светличную. Услышать ее настоящий голос в фильме можно лишь в фразе: «Не виноватая я! Он сам пришел!»

Вся семья Никулиных в фильме

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

В фильме снялась вся семья Юрия Никулина. Его супруга Татьяна появилась в эпизодической роли экскурсовода в Стамбуле, а сын Максим сыграл того самого мальчика, который ходил по воде.

Съемки сцены с пинком оказались неожиданно сложными. Максим, ожидая удара, рефлекторно падал в воду еще до того, как нога Миронова касалась его.

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

Гайдай, видя, что дублей уже не сосчитать, пошел на хитрость. Он успокоил мальчика, сказав, что пинка не будет, и в этот же момент дал знак Миронову действовать. Андрей Миронов на полную силу пнул ничего не подозревавшего подростка.

После этого случая Максим Никулин, по его собственным воспоминаниям, долго обижался на актера.

Легенда-регулировщик

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

Эпизодическую, но очень запоминающуюся роль регулировщика сыграл не профессиональный актер, а настоящий бакинский милиционер Курбан Мазанов. Леонид Гайдай, проезжая по городу, увидел его виртуозную работу на перекрестке и был настолько впечатлен артистизмом и энергетикой мужчины, что немедленно пригласил его на съемки.

Мазанов был местной знаменитостью, и порой туристы специально приходили на его перекресток, чтобы посмотреть на отточенные, почти цирковые движения, которыми он управлял потоком машин. Его харизма и природный талант стали еще одним маленьким шедевром в гайдаевской комедии.

Трус, Балбес и Бывалый в «Бриллиантовой руке»

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука», реж.: Леонид Гайдай, 1968 г.

Вообще, контрабандистов-сообщников должно было быть трое, а не двое — по схеме Трус-Балбес-Бывалый. По существенности персонажи отличались, а клички были: Князь-Малыш-Механик.

Но художественный совет культурно настоял на сокращении жуликов и уменьшении роли мадам Плющ.