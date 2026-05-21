«Две судьбы»: что стало с актерами российского сериала спустя 24 года

С момента выхода первой серии мелодрамы «Две судьбы» прошла почти четверть века, но страсти, кипевшие на экране вокруг двух деревенских подруг, кажется, не остыли до сих пор.

Сага, которую режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков называли «жестоким романсом» и нашим ответом латиноамериканским сериалам, стала настоящим телефеноменом 2000-х.

Однако в мае 2026 года, когда сериал по-прежнему находит своего зрителя на повторах, реальные судьбы ключевых актеров оказались изломаны куда причудливее любого сценария Семена Малкова. Кого-то слава вознесла на новые вершины, а кому-то пришлось сойти с дистанции, оставшись заложником одной роли.

Екатерина Семенова (Вера Аникеева)

Кадр из сериала «Две судьбы», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 2002 г.; www.globallookpress.com / © Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Для Екатерины Семеновой роль скромной и преданной Веры стала звездным часом. До этого в послужном списке актрисы, окончившей Школу-студию МХАТ, были в основном эпизоды. Интересно, что продюсеры изначально не видели в ней ту самую женскую харизму, способную удержать внимание двух мужчин на протяжении десятилетий. Краснопольскому и Ускову пришлось буквально отстаивать актрису.

Позже Семенова со смехом вспоминала моменты со съемок. Однажды, забывшись, она выбежала в сельский магазин прямо в тонкой ночной сорочке, которая была на ней по сюжету, и спохватилась, лишь поймав изумленные взгляды местных жителей.

Актриса не исчезла из профессии, как можно было бы подумать, а просто стала избирательнее. В октябре 2025 года она дала интервью Леди Mail, в котором рассказала, что не представляет жизни без работы. Даже серьезная авария, в результате которой она получила переломы обеих ног, не выбила ее из профессии — уже через три недели Семенова вернулась к деятельности.

У нее двое детей: старший сын Никита (от отношений с Антоном Табаковым) и младшая дочь Мария (от брака с бизнесменом Кириллом Сигалом). Дочь Маша, кстати, в шестилетнем возрасте снялась в «Двух судьбах».

Анжелика Вольская (Лида Деяшкина)

Кадр из сериала «Две судьбы», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 2002 г.; Кадр из к/ф «Тайна Марины», реж. Александр Сухарев, 2025 г.

Роль расчетливой и яркой Лиды стала для Анжелики Вольской дебютом в кино. До того момента выпускница театрального вуза, по сути, была классической домохозяйкой и смирилась с отсутствием актерских перспектив. Ее супруга Сергея Буртяка полностью устраивало, что жена хранит домашний очаг.

Внезапно обрушившаяся в 30-летнем возрасте слава после выхода сериала «Две судьбы» разрушила этот брак.

«Если бы тебя не встретил, от жены бы не ушел», — однажды услышала актриса от своего возлюбленного уже после развода.

Сегодня имя Анжелики Вольской по-прежнему на слуху: весной 2026 года она дала откровенное интервью, где призналась, что ее третий муж, актер Дмитрий Ячевский (с которым они вместе уже более 20 лет), сделал ей предложение так внезапно, что она чуть не выпала из машины. Вольская тогда со смехом заявила, что уже была в браке и «больше не хочет», но в итоге сдалась под натиском чувств.

Александр Мохов (Иван Григорьев)

Кадр из сериала «Две судьбы», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 2002 г.; www.globallookpress.com / © Petrov Sergey

К моменту начала работы над сериалом 39-летний Александр Мохов уже был звездой легендарной «Табакерки» и заслуженным артистом. Роль могущественного партийного функционера Ивана Григорьева, который добивается Веры, а затем превращает ее жизнь в кошмар, далась ему филигранно. Именно «Две судьбы» сделали лицо Мохова по-настоящему узнаваемым для многомиллионной аудитории, а не только для театралов.

Спустя двадцать с лишним лет график актера расписан почти поминутно: режиссерская деятельность, игра в спектаклях по всей стране. К 62 годам он не растерял харизмы и продолжает активно сниматься в сериалах, часто играя военных, чиновников или суровых отцов. В отличие от многих коллег по цеху, Мохов практически не участвует в скандалах, его личная жизнь остается за кадром.

В феврале 2026 года актер дал большое интервью, где рассказал, что его энергии можно только позавидовать: он снимается, снимает, ставит спектакли, играет в них и преподает актерское мастерство.

«Я посадил уже кучу деревьев, построил не один дом, вырастил двух сыновей. А сейчас в третьем браке вновь стал молодым отцом!» — раскрыл он в интервью и личное.

Дмитрий Щербина (Степан Розанов)

Кадр из сериала «Две судьбы», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 2002 г.; www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey

Выпускник Школы-студии МХАТ, актер Дмитрий Щербина уже успел поработать до проекта в «Табакерке» и получить приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Золотой Витязь». Его Степан Розанов — трагическая фигура, разрывающаяся между любовью к Вере и браком с Лидой, — стал сердцем всего сериала. Благодаря этой роли актер получил звание «главного романтического героя нулевых».

В мае 2026 года Дмитрий Щербина остается ведущим актером Театра имени Моссовета, где занят в ключевых постановках. Он не мелькает в скандальных ток-шоу и редко появляется в кино. Однако билеты на спектакли с его участием раскупаются моментально.

В одном из редких интервью он сравнил профессию артиста со служением священника.

«Я однажды сказал своему батюшке: «У нас с вами, по большому счету, профессии схожие. Вы священник, я артист». Он, совершенно не раздумывая, ответил: «Да, ты абсолютно прав», — рассказал Щербина в 2025 году.

Мария Куликова (Надя Розанова)

Кадр из сериала «Две судьбы», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 2002 г.; Кадр из к/ф «Пока брак не разлучит нас», реж. Сергей Мезенцев, 2024 г.

Юная Мария Куликова, попавшая в сериал в 22 года, играла Надю — дочь Степана и Лиды. «Две судьбы» стали для нее вторым крупным проектом после «Поворота ключа», и именно здесь она прошла школу жизни в кадре длиною в несколько сезонов. Создатели сериала признавались, что во втором сезоне специально «спасли» ее героиню, придумав ход с двойником, так как сама Куликова стала для зрителей родной.

К маю 2026 года Мария Куликова превратилась в одну из самых стабильных и любимых актрис на отечественном ТВ. Она — главная звезда долгоиграющего сериала «Склифосовский», где роль нейрохирурга Марины Нарочинской принесла ей статус народной любимицы.

В апреле 2026 года она начала сниматься во втором сезоне детективной мелодрамы «Однажды в Залесье». В этом проекте она вновь воплощает образ сильной женщины — майора полиции.

Александр Ефимов (Михаил Юсупов)

Кадр из сериала «Две судьбы», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 2002 г.; www.legion-media.com/Persona Stars/053

Статный красавец Александр Ефимов играл Михаила — единственную любовь Светланы. Его персонаж был воплощением мужской надежности и порядочности на фоне общего хаоса в судьбах героинь.

Увы, судьба Александра Ефимова сложилась хуже, чем у его коллег. Актер практически исчез с экранов, перестал давать интервью и не появляется на светских раутах.

Ефимов сам признавался, что кино для него всегда было на первом месте, но ролей для него в новом формате практически нет. Сейчас Ефимов ведет скромную жизнь, играя в театре и иногда появляясь в эпизодах.

Ольга Понизова (Светлана Юсупова)

Кадр из сериала «Две судьбы», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 2002 г.; Кадр из к/ф «Дюжина правосудия», реж. Павел Мальков, 2007 г.

Роль взбалмошной и яркой Светланы Юсуповой стала для 28-летней Ольги Понизовой одной из центральных в сериале. К тому моменту за плечами актрисы уже была успешная работа в фильме «Все будет хорошо» и роли в «Бандитском Петербурге».

Несмотря на популярность, она редко давала высокую оценку своей работе и признавалась, что к съемкам в кино относилась в первую очередь как к источнику заработка, а истинная страсть актрисы всегда оставалась в театре.

Фильмография Ольги Понизовой в кино и сериалах фактически обрывается после 2007 года. Последним проектом с ее участием стала лента «Дюжина правосудия». Однако главная причина ее исчезновения из публичного пространства — не профессиональный выбор, а личная трагедия.

В 2015 году в семье актрисы случилось страшное горе: в ДТП в Подмосковье погиб ее единственный 20-летний сын Никита. После похорон Ольга Понизова практически полностью перестала выходить в свет, перестала соглашаться на интервью и съемки.