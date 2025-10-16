Сосо Павлиашвили: отец — это позвоночник семьи

День отца — это теплый и душевный праздник, который отмечают папы по всему миру. В России он ежегодно приходится на третье воскресенье октября, поэтому конкретная дата меняется год от года. В 2025 году праздник выпадает в нашей стране на 19 октября.

С каждым годом все больше знаменитостей открыто говорят о том, как важно быть отцом — не по статусу, а по жизни. Многие делятся, что именно дети стали для них главной мотивацией, источником силы и поводом пересмотреть свои приоритеты.

Сосо Павлиашвили — «Отец — позвоночник семьи»

Сосо Павлиашвили — один из тех артистов, чья публичная жизнь тесно переплетается с личной, и в которой семья играет важную, можно сказать центральную роль. Музыкант — отец троих детей, он неоднократно подчеркивал, что быть родителем — не просто формальность, а обязанность и источник вдохновения.

«Отец — это позвоночник семьи. Отец — это сила. Отец — не просто добытчик, это философия. Это невероятная нужность. Дети, которые растут без отца… Конечно, это очень сильно влияет на них. Я не хочу унизить значение матери. Мать — это святое. Но когда в семье есть счастливая мать и счастливый отец — это, конечно, мечта. Это то, к чему мы должны стремиться. И огромную роль в этом счастье играет отец», — выразил свое мнение артист в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздничном концерте в честь Дня отца в Москве.

Первым ребенком в семье Сосо Павлиашвили стал сын — Леван, родившийся в 1987 году в браке с пианисткой Нино Учанейшвили, который продлился 20 лет. Сейчас исполнитель счастлив в браке с Ириной Патлах, которая родила ему две дочки — Елизавету в 2004 году и Сандру в 2008-м.

Рэпер ST — «Быть отцом — счастье»

Александр Степанов, он же ST, не только один из самых известных рэперов на российской сцене, но и человек, который совершенно искренне говорит о важности семьи. Вместе с женой Ассоль они воспитывают двух детей — сына Мирона и дочь Аврору.

Исполнитель редко выставляет личную жизнь напоказ, но в интервью и соцсетях с теплотой делится мыслями об отцовстве. Он признается: с рождением детей многое изменилось — в графике, взглядах и отношении к жизни.

«Быть отцом — это счастье, это большая ответственность. Когда у меня родилась первая дочь, то я понял, что жизнь изменилась на „до“ и „после“. И теперь всю мою жизнь будет человек, за которого я буду переживать. И в начале это было очень странно. Потом стало два таких человека», — рассказал Степанов.

Семья для рэпера ST — настоящий тыл. В одном из интервью он также признался, что именно дети помогают ему сохранять баланс, не выгорать в творчестве и не забывать, ради чего все делается.

Михаил Шуфутинский — папа, дедушка, прадедушка и просто счастливый человек

Михаил Шуфутинский — не только король шансона, но и папа с большим стажем. У него двое взрослых сыновей — Антон и Дэвид. Один живет в Москве, другой — в США.

Несмотря на расстояние, артист с теплом говорит о семье и старается как можно чаще быть на связи с детьми и внуками. А последних у него аж семь штук! А недавно большая семья Шуфутинского стала еще больше — в 2024 году артист впервые стал прадедушкой.

«Что такое хороший отец? Хороший отец это тот, которого любят его дети. Вот он для них хороший», — сказал Шуфутинский, с чем и не поспоришь.

Гоша Куценко — «Я отец лояльный»

Гоша Куценко — не только актер и режиссер, но и отец троих дочерей. У него есть старшая дочь Полина от брака с Марией Порошиной, и две младшие — Евгения и Светлана — от жены Ирины Скриниченко.

Он не пытается скрывать, что отцовство для него — это путь обучения. Также он признается, что порой балует дочерей. Ну а как иначе, когда растут принцессы!

«Я отец лояльный. Девчонки живут под Москвой и, конечно, мама несет за них ответственность. А я появляюсь в нужном месте в нужное время. Я их приобщаю к сцене, к творчеству», — рассказал Куценко.

Певец Джанго — «Отцовство делает мужчину счастливее»

Алексей Поддубный, более известный как Джанго, — не только талантливый музыкант, но и преданный семьянин. В интервью он часто делится мыслями о роли отца и важности семьи в своей жизни.

«На отцах лежит большая ответственность. Отцы, по моему глубочайшему убеждению, должны вести семью, поскольку глава жене — муж, а мужу — Христос. Мы в моей семье пытаемся этот замечательный принцип исповедовать. Отцам нужно ответственность ощущать, и она на самом деле очень приятная, я как отец двоих детей говорю, что отцовство делает мужчину счастливее», — сказал Джанго.

Артист счастлив в браке с супругой Натальей. И первенец у них появился после того, как жена артиста поехала в Почаевскую Лавру, где в молитве попросила даровать им ребенка. Через неделю после возвращения она узнала о беременности.

Знаменитости задают тренд на многодетную семью

Раньше звезд ассоциировали с тусовками и холостяцкой жизнью. Сегодня все иначе — все больше артистов стремятся обрести многодетную семью. Яркий пример — актер Иван Охлобыстин. Вместе с женой Оксаной Арбузовой он воспитывает шестерых детей!

«До какого-то возраста им нужно рабски служить. Потом они начинают воспитываться, становятся сами по себе, с какими-то индивидуальностями. И надо максимум проводить с ними времени», — рассказывал актер в одном из интервью.

Актер Павел Прилучный никогда не скрывал, что главное для него — это семья. Актер признается, что во втором браке с Зепюр Брутян обрел настоящее счастье и теперь делает все исключительно на благо их будущего и будущего своих детей. Всего у него трое наследников — Тимофей и Мия от прошлого брака с Агатой Муцениеце и еще один сынишка от Брутян — Микаэль.

Рэпер Джиган — тоже многодетный отец. Блогер Оксана Самойлова родила ему четыре ребенка: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Семья пользуется популярностью в соцсетях — они часто снимают свои будни, дурачатся на камеру и рассказывают о взрослении детей.

Перечислять знаменитых пап, конечно, можно еще очень долго. Главный вывод — дети это счастье!