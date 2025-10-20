Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025

Последний месяц года уже является поводом для трансформаций. Однако успешными они будут только в определенные дни.

В какие дни стоит планировать поход к парикмахеру, а в какие ограничиться уходом, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Волосы — это не только элемент красоты, но и энергетический проводник.

Луна напрямую связана с состоянием человека: ее рост ускоряет обновление, убывание помогает отпускать лишнее.

«Правильно подобранный день для стрижки или окрашивания способен укрепить волосы, улучшить их структуру и даже повлиять на внутренний настрой. В неблагоприятные дни, напротив, волосы могут стать непослушными или ослабленными», — отметила астролог.

Общий гороскоп стрижек на декабрь 2025

Декабрь 2025 будет насыщенным.

Полнолуние 5 декабря принесет максимальную активность энергии.

Новолуние 20 декабря — период обновления и дисциплины.

В эти дни особенно важно планировать поход к парикмахеру — от стрижки лучше отказаться и выбрать щадящие уходовые процедуры.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025

Выбрать лучшее время для обновления образа можно, сопоставив фазы Луны с зодиакальными созвездиями.

1 декабря — Растущая Луна в Тельце

В первый день месяца стрижка укрепит волосы и сделает их более густыми. Это отличное время для окрашивания в натуральные оттенки.

Телец любит стабильность, поэтому лучше выбирать классические формы и природные тона.

2 декабря — Растущая Луна в Тельце и Близнецах

Хорошо подойдут уходовые процедуры, питательные маски и масла.

Близнецы ценят легкость и перемены. Волосы могут быть слегка непослушными, но укладка получится воздушной.

3 декабря — Растущая Луна в Близнецах

Стрижка подарит свежесть образу, но волосы могут быть капризными. Лучше ограничиться легкой корректировкой.

Близнецы связаны с изменчивостью — прическа может потребовать ежедневного внимания.

4 декабря — Растущая Луна в Близнецах

Подходит для креативных стрижек, окрашиваний в необычные оттенки.

Близнецы любят экспериментировать. Если вы давно хотели что-то новое — сегодня день удачи.

5 декабря — Полнолуние в Близнецах

Стрижка не рекомендуется: волосы могут стать непослушными. Лучше заняться уходом.

В период Полнолуния Близнецы усиливают эмоциональность. Любая перемена образа может разочаровать.

6 декабря — Убывающая Луна в Раке

Стрижка сделает волосы мягче и послушнее. Хорошо подходят питательные процедуры.

Рак связан с заботой и чувствительностью. Бережные маски и масла будут особенно полезны.

7 декабря — Убывающая Луна в Раке

Подходит для ухода, но не для серьезной смены прически.

Раки любят гармонию. Стрижка должна быть легкой и естественной.

8 декабря — Убывающая Луна в Раке и Льве

Лучше избегать резких перемен — волосы могут капризничать. Зато уход окажется эффективным.

Лев любит яркость, но в этот день волосы могут вести себя непредсказуемо.

9 декабря — Убывающая Луна во Льве

В этот день стрижка нежелательна: результат может разочаровать.

Лев связан с гордостью и силой. Волосы могут стать непослушными, что усложнит укладку.

10 декабря — Убывающая Луна во Льве и Деве

Эта среда хороша для уходовых процедур, особенно укрепляющих масок.

Дева ценит порядок, потому аккуратные линии стрижки будут смотреться гармонично.

11 декабря — Убывающая Луна в Деве

Стрижка укрепит волосы, сделает их более густыми.

Дева любит аккуратность, поэтому идеально подойдут строгие и ровные формы.

12 декабря — Убывающая Луна в Деве и Весах

Хороший день для ухода, масок и легкой стрижки.

Весы стремятся к гармонии. Прическа будет выглядеть особенно эстетично.

13 декабря — Убывающая Луна в Весах

Подходит для легкой корректировки, но не для кардинальной смены образа.

Весы любят симметрию и баланс, поэтому прическа должна быть пропорциональной.

14 декабря — Убывающая Луна в Весах и Скорпионе

Стрижка укрепит волосы, но окрашивание лучше отложить.

Скорпион любит интенсивные перемены, но в этот день они могут не дать желаемого результата.

15 декабря — Убывающая Луна в Скорпионе

Понедельник будет хорош для ухода и восстановления волос.

Скорпион символизирует трансформацию, но стрижка может оказаться слишком резкой.

16 декабря — Убывающая Луна в Скорпионе и Стрельце

В этот день лучше заняться масками и укрепляющими средствами.

Стрелец любит свободу, поэтому волосы могут быть непослушными. Укладка потребует терпения.

17 декабря — Убывающая Луна в Стрельце

Стрижка не рекомендуется: волосы могут плохо держать форму.

Хоть Стрелец связан с переменами, но результат может разочаровать.

18 декабря — Убывающая Луна в Стрельце и Козероге

Хороший день для ухода и аккуратной стрижки.

Козерог любит стабильность. Поэтому волосы будут выглядеть ухоженно и держать форму.

19 декабря — Убывающая Луна в Козероге

Подходит для классических стрижек и окрашиваний в темные оттенки.

Козерог ценит аккуратность, поэтому волосы будут выглядеть строго и ухоженно.

20 декабря — Новолуние в Козероге

Стрижка нежелательна. Лучше посвятить день уходу и планированию.

Козерог связан с дисциплиной — стоит ограничиться аккуратными процедурами.

21 декабря — Растущая Луна в Водолее

Идеально для креативных стрижек и яркого окрашивания.

Водолей любит новизну. Эксперименты в это воскресенье окажутся удачными.

22 декабря — Растущая Луна в Водолее

Хорошо подойдут необычные прически и новые формы.

Водолей связан с оригинальностью, поэтому волосы легко поддадутся экспериментам.

23 декабря — Растущая Луна в Водолее и Рыбах

Лучше посвятить день питательным маскам и маслам.

Рыбы ценят мягкость. Так что волосы будут выглядеть особенно нежными.

24 декабря — Растущая Луна в Рыбах

Стрижка придаст волосам мягкость и блеск. Также хорошо подойдут SPA-процедуры.

Рыбы связаны с чувствительностью — уход должен быть бережным.

25 декабря — Растущая Луна в Рыбах и Овне

Лучше ограничиться уходом, окрашивание может дать непредсказуемый результат.

Овен импульсивен. Волосы могут вести себя непослушно.

26 декабря — Растущая Луна в Овне

Стрижка нежелательна: волосы с трудом поддадутся укладке.

Овен любит яркость, но лучше повременить с переменами.

27 декабря — Растущая Луна в Овне и Тельце

Хороший день для укрепления волос. Также возможна легкая стрижка.

Телец связан с устойчивостью, поэтому волосы станут крепче и гуще.

28 декабря — Растущая Луна в Тельце

Стрижка укрепит волосы и сделает их блестящими. Отличное время для ухода.

Телец любит классику — идеальны простые и аккуратные формы.

29 декабря — Растущая Луна в Тельце и Близнецах

Подходит для масок и ухода.

Близнецы связаны с легкостью — волосы будут выглядеть свежо и воздушно.

30 декабря — Растущая Луна в Близнецах

Идеально для смелых стрижек и окрашиваний.

Близнецы любят эксперименты — смелое изменение образа удастся.

31 декабря — Растущая Луна в Близнецах

В последний день месяца и года стрижка подарит легкость и обновление образа.

Близнецы придадут волосам игривость — отличный вариант для новогодней прически.