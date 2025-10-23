Трагедия за кадром: кого из актеров «Папиных дочек» уже нет в живых

В 2007 году на отечественные экраны вышел комедийный сериал «Папины дочки», который рассказывает о воспитании отцом-одиночкой пятерых детей.

В 2023 году, конечно, ситком получил продолжение. Появился новый проект, чье название взяли от старого, прибавив лишь «Новые». В нем уже Веник пытается вырастить четверых девочек без сбежавшей от него жены — Даши Васнецовой.

Правда, не все актеры смогли дожить, чтобы воочию увидеть перерождение легендарной картины. 5-tv.ru рассказывает о том, кого из «Папиных дочек» уже нет в живых.

Ангелина Варганова — жена стоматолога Антонова

Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007–2013 гг. / ИТАР-ТАСС

Все помнят героиню Ольгу, которая старалась в оба глаза бдеть за мужем-ловеласом. Получалось это, конечно, не всегда успешно.

Только зритель ее больше знает не по «Папиным дочкам», а по игре в театре «Сатирикон» и другим не менее популярным сериалам: «Моя прекрасная няня» и «Юленька».

К сожалению, увидеть талантливую актрису где-либо еще так и не довелось. Перед Новым годом в 2012 году артистка сильно заболела, но все равно продолжала работать. Отыграв спектакль 29 декабря с температурой, она почувствовала себя совсем нехорошо.

На следующий день она вызвала врача, который заверил об обычной простуде, хотя та уже была плоха и бессильна. И только 2 января Варганову привезли в клинику, но было слишком поздно. Через два дня 41-летняя актриса умерла от осложнений на фоне пневмонии.

Владимир Турчинский — тренер Веника

Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007–2013 гг. / TASS

Спортсмен, комсомолец и просто хороший человек — именно так знакомые и близкие отзывались об актере-бодибилдере по прозвищу Динамит. Турчинский имел крепкое здоровье и строил грандиозные планы на будущее. У него была супруга Ирина и дочка Ксюша.

«Я работаю с детьми, инвалидами-колясочниками, у которых церебральный паралич. Мы общаемся, чай пьем, иногда деньги передаю. Была мысль усыновить ребенка, но, пока есть у жены возможность рожать, будем делать своих. Думаю, прибавления ожидать скоро: мы работаем в данный момент над этим процессом. Детей должно быть много. Я их обожаю», — откровенничал спортсмен.

Однако мечтам все-таки не удалось сбыться. В 2009-м Турчинский начал жаловаться на боли в груди. И под конец года ему сделали плазмаферез.

В декабре, 16 числа, ему стало неожиданно плохо, в результате чего 46-летний Владимир Турчинский скончался. Врачи заключили, что умер атлет от «острой коронарной недостаточности». Но близкий круг друзей негодует: могла скорая вовремя не успеть, либо здоровье пошатнулось из-за похудения Турчинского на 28 килограммов.

Также они указывают на то, что после плазмафереза нужно минимум сутки находиться под присмотром специалистов в больнице. А бодибилдер уже через час «умчался» по делам. По их словам, если бы он пробыл в клинике хотя бы до утра, то был бы шанс на жизнь.

Александр Числов — Семен, друг Васнецова

Persona Stars / legion-media.com

Более 250 ролей в кино! Именно столько было на счету у актера. Близкие отзываются о нем как об отзывчивом, добром и милосердном человек. Он помогал всем: от друзей и семьи до бездомных животных.

В последние годы жизни приятели его не узнавали. Он начал злоупотреблять алкоголем, а также бояться, что родственники отнимут трехкомнатную квартиру. До такой степени он боялся отравления, которое якобы могли ему подстроить, что довел себя до истощения.

Оказавшись в больнице, Числов видел только свою племянницу Светлану, которая исправно ухаживала за ним изо дня в день. Попал он в клинику из-за пневмонии и сильного похудения.

А в конце августа 2019-го артист ушел из жизни в 54 года. Причиной смерти названа пневмония.

Василий Савинов — научный руководитель Галины Сергеевны

Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007–2013 гг.

Звезду отечественных телесериалов знают по многим проектам, среди которых «Каменская», «Ранетки», «Обитаемый остров», «Спираль». Правда, везде роли второго плана, но оригинальная внешность и игра ярко врезались в память зрителей.

Актер жил свою спокойную и размеренную жизнь без скандалов и сплетен. В 2013-м, отлежав три недели в кардиологическом отделении, он прибыл домой, где почти сразу же схватился за сердце. Супруга побежала за соседом-врачом, но было уже поздно. Артисту был 51 год.

Ольга Прохватыло — инспектора райотдела народного образования Изольда Анатольевна

Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007–2013 гг. / Legion-media

Актриса снималась в известных сериалах нулевых — «Таксистка», «Солдаты», «Дальнобойщики», «Воронины». В «Папиных дочках» она изобразила инспектора отдела райотдела народного образования.

Частые боли в спине сопровождали 44-летнюю артистку. Из-за халатного отношения к своему здоровью и отсутствия свободного времени для посещения врача она не смогла распознать причины болезни заранее. В июне 2013 года Прохватыло умерла в результате оторвавшегося тромба.

Нина Русланова — бабушка девочек

Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007–2013 гг. / TASS

Актрисе, вышедшей из харьковского детского дома, удалось окончить «Щуку» и сыграть более 150 ролей в кино.

В браке с юристом Геннадием Рудаковым появилась дочь Олеся. А в 1980-х у артистки закрутился роман со звукооператором Рафкатом Габитовым.

У народной артистки РФ есть премии «Ника» за роли в «Завтра была война» и «Короткие встречи», а также «Золотой орел» за роль в «Настройщике». Однако после двух перенесенных инсультов актриса была вынуждена завершить карьеру.

Через телешоу знаменитость нашла сестер, но так и не увидела их — в 2021-м она попала в реанимацию из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, ослабший организм не справился с COVID-19, и 21 ноября того же года 75-летней Нины Руслановой не стало.

Владимир Чуприков — капитан милиции

Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007–2013 гг. / Persona Stars/legion-media

Несмотря на весь талант актера, роли ему доставались однотипные. Например, Никиту Хрущева он играл аж девять раз из-за схожей внешности.

В 56 лет артиста не стало. Ему стало плохо на даче в Ивановской области — «что-то закололо в груди». Врачи по приезде лишь констатировали смерть от остановки сердца.

Михаил Кокшенов — дедушка девочек

Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007–2013 гг. / TASS

В превалирующем количестве у Кокшенова комические роли, а в общей сложности он сыграл в более чем 100 проектах. Также он перевоплощался в режиссера, писателя и актера реклам.

Но в семейных делах все задалось не самым лучшим образом. После развода со стюардессой Ниной Вокрош актер не видел дочь Алевтину десять лет. А все из-за запретов второй супруги Елены. Но наладить отношения помогла третья жена — предпринимательница Наталья Лепехина.

В октябре 2017 года у Кокшенова произошел инсульт, в больнице его навещали Елена и Наталья. А по слухам, дочка со своей матерью якобы отказывались от посещения. Но сами девушки их позже развеяли.

Спустя почти год 83-летний актер скончался от сердечной недостаточности.