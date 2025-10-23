Трагедия за кадром: кого из актеров «Папиных дочек» уже нет в живых

За 20 сезонов в сериале снялись многие известные актеры. Они воплотили на экране от родственников и друзей семьи Васнецовых до медработников и педагогов.
Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007 – 2013 гг.
В 2007 году на отечественные экраны вышел комедийный сериал «Папины дочки», который рассказывает о воспитании отцом-одиночкой пятерых детей.
В 2023 году, конечно, ситком получил продолжение. Появился новый проект, чье название взяли от старого, прибавив лишь «Новые». В нем уже Веник пытается вырастить четверых девочек без сбежавшей от него жены — Даши Васнецовой.
Правда, не все актеры смогли дожить, чтобы воочию увидеть перерождение легендарной картины. 5-tv.ru рассказывает о том, кого из «Папиных дочек» уже нет в живых.
Ангелина Варганова — жена стоматолога Антонова
Все помнят героиню Ольгу, которая старалась в оба глаза бдеть за мужем-ловеласом. Получалось это, конечно, не всегда успешно.
Только зритель ее больше знает не по «Папиным дочкам», а по игре в театре «Сатирикон» и другим не менее популярным сериалам: «Моя прекрасная няня» и «Юленька».
К сожалению, увидеть талантливую актрису где-либо еще так и не довелось. Перед Новым годом в 2012 году артистка сильно заболела, но все равно продолжала работать. Отыграв спектакль 29 декабря с температурой, она почувствовала себя совсем нехорошо.
На следующий день она вызвала врача, который заверил об обычной простуде, хотя та уже была плоха и бессильна. И только 2 января Варганову привезли в клинику, но было слишком поздно. Через два дня 41-летняя актриса умерла от осложнений на фоне пневмонии.
Владимир Турчинский — тренер Веника
Спортсмен, комсомолец и просто хороший человек — именно так знакомые и близкие отзывались об актере-бодибилдере по прозвищу Динамит. Турчинский имел крепкое здоровье и строил грандиозные планы на будущее. У него была супруга Ирина и дочка Ксюша.
«Я работаю с детьми, инвалидами-колясочниками, у которых церебральный паралич. Мы общаемся, чай пьем, иногда деньги передаю. Была мысль усыновить ребенка, но, пока есть у жены возможность рожать, будем делать своих. Думаю, прибавления ожидать скоро: мы работаем в данный момент над этим процессом. Детей должно быть много. Я их обожаю», — откровенничал спортсмен.
Однако мечтам все-таки не удалось сбыться. В 2009-м Турчинский начал жаловаться на боли в груди. И под конец года ему сделали плазмаферез.
В декабре, 16 числа, ему стало неожиданно плохо, в результате чего 46-летний Владимир Турчинский скончался. Врачи заключили, что умер атлет от «острой коронарной недостаточности». Но близкий круг друзей негодует: могла скорая вовремя не успеть, либо здоровье пошатнулось из-за похудения Турчинского на 28 килограммов.
Также они указывают на то, что после плазмафереза нужно минимум сутки находиться под присмотром специалистов в больнице. А бодибилдер уже через час «умчался» по делам. По их словам, если бы он пробыл в клинике хотя бы до утра, то был бы шанс на жизнь.
Александр Числов — Семен, друг Васнецова
Более 250 ролей в кино! Именно столько было на счету у актера. Близкие отзываются о нем как об отзывчивом, добром и милосердном человек. Он помогал всем: от друзей и семьи до бездомных животных.
В последние годы жизни приятели его не узнавали. Он начал злоупотреблять алкоголем, а также бояться, что родственники отнимут трехкомнатную квартиру. До такой степени он боялся отравления, которое якобы могли ему подстроить, что довел себя до истощения.
Оказавшись в больнице, Числов видел только свою племянницу Светлану, которая исправно ухаживала за ним изо дня в день. Попал он в клинику из-за пневмонии и сильного похудения.
А в конце августа 2019-го артист ушел из жизни в 54 года. Причиной смерти названа пневмония.
Василий Савинов — научный руководитель Галины Сергеевны
Звезду отечественных телесериалов знают по многим проектам, среди которых «Каменская», «Ранетки», «Обитаемый остров», «Спираль». Правда, везде роли второго плана, но оригинальная внешность и игра ярко врезались в память зрителей.
Актер жил свою спокойную и размеренную жизнь без скандалов и сплетен. В 2013-м, отлежав три недели в кардиологическом отделении, он прибыл домой, где почти сразу же схватился за сердце. Супруга побежала за соседом-врачом, но было уже поздно. Артисту был 51 год.
Ольга Прохватыло — инспектора райотдела народного образования Изольда Анатольевна
Актриса снималась в известных сериалах нулевых — «Таксистка», «Солдаты», «Дальнобойщики», «Воронины». В «Папиных дочках» она изобразила инспектора отдела райотдела народного образования.
Частые боли в спине сопровождали 44-летнюю артистку. Из-за халатного отношения к своему здоровью и отсутствия свободного времени для посещения врача она не смогла распознать причины болезни заранее. В июне 2013 года Прохватыло умерла в результате оторвавшегося тромба.
Нина Русланова — бабушка девочек
Актрисе, вышедшей из харьковского детского дома, удалось окончить «Щуку» и сыграть более 150 ролей в кино.
В браке с юристом Геннадием Рудаковым появилась дочь Олеся. А в 1980-х у артистки закрутился роман со звукооператором Рафкатом Габитовым.
У народной артистки РФ есть премии «Ника» за роли в «Завтра была война» и «Короткие встречи», а также «Золотой орел» за роль в «Настройщике». Однако после двух перенесенных инсультов актриса была вынуждена завершить карьеру.
Через телешоу знаменитость нашла сестер, но так и не увидела их — в 2021-м она попала в реанимацию из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, ослабший организм не справился с COVID-19, и 21 ноября того же года 75-летней Нины Руслановой не стало.
Владимир Чуприков — капитан милиции
Несмотря на весь талант актера, роли ему доставались однотипные. Например, Никиту Хрущева он играл аж девять раз из-за схожей внешности.
В 56 лет артиста не стало. Ему стало плохо на даче в Ивановской области — «что-то закололо в груди». Врачи по приезде лишь констатировали смерть от остановки сердца.
Михаил Кокшенов — дедушка девочек
В превалирующем количестве у Кокшенова комические роли, а в общей сложности он сыграл в более чем 100 проектах. Также он перевоплощался в режиссера, писателя и актера реклам.
Но в семейных делах все задалось не самым лучшим образом. После развода со стюардессой Ниной Вокрош актер не видел дочь Алевтину десять лет. А все из-за запретов второй супруги Елены. Но наладить отношения помогла третья жена — предпринимательница Наталья Лепехина.
В октябре 2017 года у Кокшенова произошел инсульт, в больнице его навещали Елена и Наталья. А по слухам, дочка со своей матерью якобы отказывались от посещения. Но сами девушки их позже развеяли.
Спустя почти год 83-летний актер скончался от сердечной недостаточности.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?