Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2025

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу ряд важных законов и поправок. Они затронут задолженности, пенсии, соцвыплаты и сферу связи, а также повседневные покупки.

Пенсии станут больше

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С 1 ноября в России вырастут пенсии. Под индексацию попадает несколько категорий граждан.

У пенсионеров 80 лет и старше выплата увеличится вдвое — с 8907,7 руб. до 17815,4 рубля. Также сохранится ежемесячная надбавка за уход — 1314 рублей. В регионах с районным коэффициентом итоговые суммы увеличатся кратно коэффициенту — от 1,15 до 1,9 раза. Такая же индексация будет и у инвалидов I группы, независимо от их возраста.

Дополнительные выплаты предусмотрены и для работников угольной промышленности. Право на эту прибавку имеют специалисты с 25-летним стажем работы в шахтах или на их строительстве. Для некоторых профессий, таких как горнорабочие очистного забоя и проходчики, минимальный стаж сокращен до 20 лет. В среднем размер прибавки составит от 1500 до 3000 рублей.

Помимо прочего, увеличатся выплаты для членов летных экипажей гражданской авиации. Размер доплат будет зависеть от условий труда и продолжительности их стажа.

Для мужчин минимальный стаж составляет 25 лет, а для женщин — 20 лет. За каждый год, отработанный сверх этого срока, начисляется 1% от среднемесячного заработка. При этом общий размер выплат не может превышать 75–85% прежнего оклада.

Налоги смогут взыскать без суда

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России с 1 ноября вступят в силу новые правила по внесудебному взысканию задолженностей с физлиц. Ранее для этого требовалось решение суда и исполнительный лист.

Под новый закон попадут:

Отраженные в декларации 3-НДФЛ налоги;

Транспортный и имущественный налоги;

Обязательства по нотариально удостоверенным сделкам (займы, кредиты, расписки).

Теперь же при наличии бесспорного долга ФНС сможет направлять требование напрямую должнику. Уведомления направят в личный кабинет на официальном сайте ФНС, в портал «Госуслуг» и заказным письмом.

Если долг не будет погашен вовремя, налоговая служба может списать его самостоятельно и передать дело в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Однако закон защищает граждан. Взыскание не касается социальных выплат и не может превышать 50% от суммы на банковском счете.

Кроме того, задолженности, появившиеся до 1 ноября 2025 года, будут, как и прежде, взыскиваться через суд.

Обяжут маркировать больше категорий товаров

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С 1 ноября на территории России производителей обяжут направлять на маркировку в «Честный знак» новые категории товаров.

А точнее — растительные масла и корма для животных. Благодаря этому покупатели смогут отследить путь товара от места производства до момента поступления в магазин.

Также запустят пилотную маркировку промышленного оборудования: дизельные и газопоршневые генераторы, двигатели внутреннего сгорания, синхронные генераторы и подшипники. Эксперимент продлится до августа 2026 года.

Нотариусы сообщат о долгах в наследстве

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Теперь о наследстве с «сюрпризом» в виде долга можно будет узнать до вступления.

Новый указ с 24 ноября обяжет нотариусов в России проверять наличие кредитных обязательств у умерших лиц и сообщать о них наследникам.

Это позволит наследникам вовремя получить сведения о долгах, избежать дополнительных бюрократических процедур и снизить риск неожиданных обязательств после вступления в наследство.

Заблокируют лишние SIM-карты

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России с 1 ноября операторы начнут блокировать лишние SIM-карты. Поправки направлены на повышение прозрачности и безопасности в сфере мобильной связи.

Для россиян сейчас действует лимит в 20 номеров, а для иностранных граждан — в десять. Проверить количество зарегистрированных SIM-карт можно на «Госуслугах».

Брокеры упростят взаимодействие с клиентом

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уже с 5 ноября Банк России введет новые требования для брокеров. А точнее — к их квалификации и оценке уровня подготовки инвесторов.

Брокеры будут обязаны заранее сообщать клиентам о возможных рисках. Также им запретят навязывать дополнительные финансовые инструменты. Помимо этого, компании обяжут улучшить сроки и качество реакции на обращения клиентов.