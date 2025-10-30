Сегодня Буратино исполнилось целых 90 лет! Деревянный мальчик, который стал кумиром миллионов людей по всему миру, появился на свет в далеком 1935 году.

Первое упоминание Буратино было в советской газете «Пионерская правда». Автором сказочной повести под названием «Золотой ключик, или Приключения Буратино» стал Алексей Николаевич Толстой. Даже спустя столько лет рассказ остается интересным зрителю.

Так, 1 января 2026 года, спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями мультфильма, выйдет новая версия Буратино.

Как появился на свет волшебный персонаж и обо всех его интерпретациях — читайте в материале 5-tv.ru.

Как зародилась идея о деревянном мальчике

Кадр из мультфильма «Пиноккио», реж. Норман Фергюсон, 1940.

Деревянный мальчишка по имени Буратино «родился» 7 ноября 1935 года с первым упоминанием его на полосе газеты «Пионерская правда». История маленького жизнелюба рассказывалась на страницах издания.

Но мало кто знает, что «жить» начал деревянный герой еще задолго до его популярности среди советских людей. А произошло это благодаря писателю Карлу Коллоди.

Еще в конце XVIII века по Италии ходила история о «Пиноккио», что означает на итальянском «крепкий орешек». Согласно легенде, в 1790 году во Флоренции в небогатой семье Санчесов появился на свет мальчик. Его назвали Пиноккио. С детства у него было редкое генетическое заболевание — задержка физического развития. Из-за этого он остался карликом на всю жизнь

Якобы в 18 лет предполагаемый прототип литературного персонажа отправился в армию. На службе он был сильно изувечен в бою. У него не было ног, рук и носа.

Помог ему снова зажить прежней жизнью милосердный мастер по имени Карло. Он сделал ему недостающие части тела из дерева. Даже нос! Многие удивлялись столь искусной работе Карло.

История об этом отважном человеке дошла и до другого маленького жителя городка Коллоди — Карло Лоренцини. Детский ум так был впечатлен историей о музыканте и его жизни, что запомнил ее на долгие годы.

Когда мальчик вырос, он стал тем самым писателем — Карло Коллоди, который сильно нуждался в деньгах.

Однажды ему пришла идея напечатать ту самую историю из детства и продать. Сказка была готова за одну ночь, а начиналась со слов: «Жил-был не король, а кусок дерева, обыкновенное полено».

Автор не был сильно уверен в своей работе, поэтому послал ее знакомому редактору со словами: «Посылаю тебе этот детский лепет, делай с ним, что хочешь, но если напечатаешь, заплати как следует, чтобы мне захотелось его продолжить».

В газете первая публикация под названием «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» появилась 7 июля 1881 года. Правда, уже на 15 главе Коллоди решил закончить сказку, написав «конец». По всей видимости, издание мало платило за рассказ, поэтому автору пришлось отказаться от его продолжения.

Но после завала писем от читателей с просьбами и мольбами о продолжении полюбившейся истории газета подняла выплаты Карло, и вновь волшебный рассказ Коллоди ожил на страницах. Была написана еще 21 глава.

Уже в 1883 году произведение вышло в полноразмерном формате в виде книги под названием «Приключения Пиноккио, история одной марионетки».

«Она вышла во всех тех странах, где есть дети», — любят говорить итальянцы.

На русский лад переделать европейского деревянного мальчика решился выдающийся писатель Алексей Толстой. Вдохновленный историей Пиноккио, он принялся за обработку сказки на русском языке весной 1934-го.

Правда, Толстой с самого начала честно цитировал зарубежного коллегу, но потом азарт взял над ним верх, и так родилась идея про золотой ключик. Однако основной «скелет» сказки он все же сохранил, просто теперь итальянец стал вести себя более веселым и озорным. Такими манерами Буратино стал русским детям намного ближе благодаря своей легкости.

Кто дал красочную жизнь Буратино

Кадр из фильма «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975.

Произведение «Золотой ключик, или Приключения Буратино» вышло в «Детгизе» в 1936 году.

Толстой был в дружеских отношениях с художником-сатириком Брониславом Малаховским, который после его пересказа сделал первые заготовки для будущих иллюстраций книжки.

На них были черно-белые несуразные линии, напоминающие на первый взгляд неразборчивые «каракули», но это вовсе не так.

По задумке иллюстратора, деревяшка-ребенок с длинным носом неопределенного возраста находится в неуютной компании и «колючем» мире, где вокруг мошенники и бандиты. Но Алексею Николаевичу очень приглянулась его задумка.

Придал яркости и красок эмоциональным картинкам Малаховского — Аминодав Каневский, который акварелью раскрасил жизнь Буратино. Он нарядил героя в деревянные ботинки, шаровары, коричневый жакет и большой белый колпак с кисточкой.

Следующий художник Леонид Владимирский придал длинноносому юноше наивность и детскую доверчивость. В его лице можно было увидеть ту самую искреннюю доброту.

Самая распространенная версия — Мальвина создана по прототипу жены Алексея Толстого, Людмилы Ильиничны Толстой (Крестинской). На вопрос, видел ли супруг в ней синевласую девочку, ведь он называл ее и «синим колокольчиком», и «голубкой», она отвечала его фразами.

«У меня сохранилась его записка: „Скоро вернусь. К сему лапу приложил твой верный пес Артемон“. Так что судите сами», — говорила Людмила Ильинична.

Сравнение Пиноккио и Буратино

Кадр из мультфильма «Пиноккио», реж. Норман Фергюсон, 1940 / Кадр из фильма «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975

Многие ищут существенные сходства и различия между двумя героями «деревянных» сказок, а также строят теории о том, кто же нахально «своровал» идею для своей работы.

Но если с корнями уже удалось разобраться, то знатоки предлагают несколько главных отличий Пиноккио и Буратино.

В первую очередь, нельзя их назвать «братьями» — они, скорее, отец с сыном. От одного произошел другой, если совсем углубляться в подробности.

К тому же, разность в именах у них существенная. «Пиноккио» происходит от итальянского pino — сосна и occhio — глаз. В итальянской сказке главного персонажа также называют burattino, что значит просто «деревянная кукла». В книге Толстого Буратино — единственное имя героя.

Характеры у героев отнюдь не одинаковые. Если Пиноккио выступает в роли деревянной игрушки, которая мечтает стать человеческим мальчиком, то Буратино, будучи тоже куклой, рад своей участи.

Пиноккио сердито проклинает свою судьбу, постоянно плачет и проводит время в одиночестве. Пока один грустит, персонаж Толстого активно заводит новых друзей, исследует новое и фонтанирует новыми идеями.

Правда, к доброму Буратино «залезть на шею» тоже не получится — он не приемлет подчиняться кому-то. Его итальянский родственник же, наоборот, очень доверчив и в какой-то степени даже глуп. Доверяя всем вокруг без разбора, он наталкивается на новые трудности.

Еще многих, конечно же, интересуют носы персонажей. Если у Пиноккио он растет при каждой сказанной им лжи, то у советской куклы он сам по себе острый и длинный.

У Буратино он не увеличивается в размерах, потому что Толстой сделал из него символ любопытства, а не вранья. Именно благодаря своему любознательному носу деревянный мальчик обнаружил потайную дверь за холстом и театр за ним.

Сюжеты двух родственников тоже существенно расходятся. Если у Коллоди можно наблюдать непростую историю становления и пути к мечте, которой несвойственно все-таки сбыться, то у Алексея Николаевича все проще. Буратино путешествует с друзьями по свету, выкарабкивается из пучины проблем и преодолевает трудности с помощью доброты и смекалки.

Возрождение Буратино

НМГ «Кинопрокат»

Спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями мультфильма выйдет ее ремейк. Премьера состоится уже совсем скоро — 1 января 2026 года. Дистрибьютор проекта стала компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).

По сюжету к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану — оживает полено, из которого появляется мальчик — умный, веселый и деревянный.

Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший и настоящий сын.

«Фильм „Буратино“ — это абсолютно новое произведение, созданное по книге Алексея Толстого. А при помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном волшебном настрое, потому что без него такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство. Что говорить, когда мы все поем в кино — Бу—ра—ти—но! Ты волей-неволей касаешься этой энергии, работаешь с ней, и это, конечно, счастье и чудо», — отмечает режиссер Игорь Волошин.

Мальвину сыграет Анастасия Талызина, а Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро станет Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса-Барабаса выступит Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром станет Лев Зулькарнаев.

Пару очаровательных мошенников Алису и Базилио воплотят на киноэкранах Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Также в картине прозвучат легендарные мелодии Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для советского телефильма 1975 года.