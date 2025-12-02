СДВГ — модный диагноз или реальная проблема? Как его распознать у детей и взрослых
В наше время люди часто ставят себе диагнозы и приписывают различные расстройства, основываясь на информации из соцсетей. Что из себя представляет синдром на самом деле?
С приходом социальных сетей информация о здоровье стала доступна каждому — но не вся она достоверна. Особенно это касается таких тем, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Мифы, непроверенные советы и «лайфхаки» распространяются с бешеной скоростью, путая родителей, учителей и самих подростков. 5-tv.ru узнал у поведенческого терапевта Елены Калашниковой, что это за расстройство и какие у него признаки.
Какие симптомы могут подсказать, что у человека СДВГ
Под этим расстройством понимают не просто невнимательность, а устойчивые трудности с концентрацией на одном деле.
Например, человеку трудно сосредоточиться на одной задаче. Он часто отвлекается, забывает о делах, теряет вещи и проявляет импульсивность. Это особенно заметно, когда человек говорит, не задумываясь, перебивает собеседника или резко меняет планы.
«У детей заметна гиперактивность, чрезмерная подвижность. У взрослых она может быть уже скрытая и выражаться как внутреннее ощущение такого вечного двигателя, который не дает расслабиться. Ну и главное, что эти симптомы проявляются не иногда как-то в разных сферах, то одно, то другое, систематически во всех сферах: на работе, дома, в учебе. У детей еще бывает такой признак, как сложности с переключением от одной задачи к другой», — рассказывает эксперт.
Также у людей с СДВГ есть способность к гиперфокусу — они могут, наоборот, полностью погружаться в задачу и долго сохранять концентрацию. При этом на простых повседневных вещах их внимание рассеивается.
Почему синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал так популярен в соцсетях?
Во-первых, сейчас больше информации о психических расстройствах, чем раньше. Раньше о СДВГ почти не говорили, а теперь каждый может найти описание синдрома или пройти тест, чтобы узнать, есть ли у него признаки расстройства.
Во-вторых, соцсети предлагают короткие яркие видео, которые показывают успешных людей, занимающихся разными делами. Человек начинает сравнивать себя с этими идеальными блогерами и думает, что с ним что-то не так.
Кроме того, в современном обществе люди все чаще открыто говорят о своих диагнозах, что делает их более нормальными в глазах других. Некоторые даже считают наличие СДВГ интересной особенностью, которую хотелось бы перенять.
Как отличить усталость от СДВГ
Прежде всего, важно обратить внимание на устойчивость симптомов. Усталость или стресс могут вызывать временную рассеянность и проблемы с памятью. Однако, когда человек отдыхает, его состояние восстанавливается, и концентрация возвращается.
Но если проблемы с концентрацией и памятью носят хронический характер, они могут проявляться с детства и мешать в повседневной жизни. В таких случаях стоит обратиться к специалисту. Стоит отметить, что самостоятельная «диагностика» может привести к ошибочным выводам.
Как СДВГ проявляется у мужчин и женщин
Если сравнивать степени проявления СДВГ у разных групп людей, то можно заметить, что у мужчин синдром преобладает в ключе агрессии, а у женщин, наоборот, уходит в рассеянность.
«Ну, насколько я понимаю из опыта работы и обучения, и общения в профессиональной среде, у мужчин чаще заметна гиперактивность, импульсивность. Диагнозы по этому ставят быстрее. У женщин чаще преобладает такая невнимательность, нечто сильное. Забывчивость, может быть, внутреннее беспокойство, но его не видно, и из-за этого симптомы долго остаются незамеченными и списываются на женскую эмоциональность или, может быть, усталость», — объясняет специалист.
Откуда СДВГ берется у детей
СДВГ — это не недостаток воспитания или дурной характер. Это особенность работы мозга, связанная с функционированием дофаминовой системы. Раньше об этом расстройстве практически не было известно, потому что не существовало соответствующего названия.
Всегда существовали дети, которые были невнимательными и неуправляемыми, с «шилом в одном месте». Сегодня у нас больше научных данных, которые помогают понять, что за их поведением стоят нейропсихологические особенности. Это не значит, что они плохие или специально так себя ведут. К ним нужно искать особый подход и создавать условия для продуктивной работы.
Важно давать таким детям перерывы и возможность выплеснуть энергию. Когда их накрывает гиперактивность, им нужно время, чтобы восстановиться и снова сосредоточиться на задаче. А вот способность к гиперфокусу можно использовать как преимущество.
