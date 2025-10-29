Две ссылки, четыре любви и слава после страданий: что пережил актер Георгий Жженов

Народный артист СССР Георгий Жженов был широко известен благодаря своим ролям в кино и в театрах. Однако жизнь его была крайне тяжелой. Но даже в ней нашлось место любви и счастью…

Сбежал в цирковое училище: детство Георгия Жженова

Георгий Жженов родился 9 марта 1915 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. У своего отца Степана он был седьмым ребенком из девяти. Папу Георгий не жаловал, зато обожал свою маму Марию.

«Жили без столичных излишеств, по-деревенски: стол, лавки, несколько табуреток, нехитрый посудный ларь <…> да образа в переднем углу — вот и вся мебель. И, как водится, полати от стены до стены вместо кроватей. На них, как на деревенской печи, как в норе или в гнезде, спали, ели, играли, ссорились и мирились, подрастали помаленьку все мы — многочисленное семейство Жженовых. Отец был прижимист, берег каждую копейку — копил. На нужды семьи не обращал никакого внимания: живы — и ладно! Отец держал всех в черном теле. Над первой своей женой имел власть неограниченную. Боялись все, кроме моей матери», — писал Жженов в своей книге.

Мария любила и воспитывала не только родных пятерых детей, но и четверых старших от первого брака мужа. К тому же, даже когда ее выслали из города за незаконную торговлю, она тайком пробиралась к своим детям, чтобы кормить их. Ей даже пришлось фиктивно развестись с мужем, чтобы отвести беды от семьи.

А маленький Гриша грезил сценой и цирковой ареной. Учился он при этом в школе с физико-математическим уклоном. Однако бросил ее в 15 лет ради циркового училища.

Правда, в эстрадно-цирковой техникум принимали только с 16-ти. Но будущий актер пошел на хитрость и поступил по документам своего старшего брата Бори. Признался он в этом быстро — как только прижился и понял, что его не выгонят.

Тем более, что на арене он выступал с первых же дней учебы. И, конечно, был прощен — ведь акробатические номера он ставил и вправду интересные.

Бросил цирк: начало карьеры Георгия Жженова

Вскоре акробата с мужественной внешностью приметили сотрудники «Ленфильма». Уже в 17 лет ему впервые досталась главная роль — тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка героя».

«С этого фильма и началась моя бескорыстная любовь к кинематографу, продолжающаяся с некоторой взаимностью уже около семи десятков лет», — писал актер.

Сразу же после этого Георгий Жженов бросил цирк и поступил в Ленинградский техникум сценических искусств, причем сразу на второй курс. Во время учебы он продолжал сниматься: в «Золотых огнях», «Чапаеве», «Наследном принце республики» и других фильмах.

Обвиняли в шпионаже: репрессии и ссылка Георгия Жженова

Однако спокойно жить и блистать актеру не дали.

Еще в 1934-м его старшего брата Бориса исключили из института — тот отказался идти на похороны ближайшего соратника Сталина Сергея Кирова. Да, позже его восстановили, но в 1936-м вызвали в НКВД, откуда уже и не выпустили.

Официальный арест состоялся в 1937-м, что сказалось на всей семье Жженовых. Власти выслали их в Казахстан, однако Георгий воспротивился, за что его арестовали.

Спасло актера только ходатайство его мастера — режиссера Сергея Герасимова. Оно помогло Георгию Жженову обрести свободу и вернуться на студию «Ленфильм». Однако арест брата был для артиста началом конца.

Для съемок фильма «Комсомольск» он ехал на поезде в закрытый тогда город Комсомольск-на-Амуре. И именно там познакомился с американским атташе в СССР Филиппом Файмонвиллом.

Позже они встретились еще дважды, и это стало поводом для ареста и обвинения в шпионаже в пользу США. Последний раз они виделись в Большом театре…

«Прощаясь в этот вечер с Файмонвиллом, я пожелал ему здоровья, поблагодарил за внимание, сказал, что уезжаю домой, в Ленинград, короче говоря, как можно вежливее дал понять, что эта встреча с ним последняя. На мои дипломатические зигзаги он ответил: «Пожалуйста. Вы не первый русский, который прекращает знакомство без объяснений. Поступайте как вам угодно, хотя я и не понимаю этого», — писал Георгий Жженов.

В 1939-м актера приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и сослали на Колыму, на золотодобывающий прииск. Там он работал шофером, слесарем и диспетчером…

Тогда-то Жженов и узнал о зверствах, творимых в лагерях. О них ему говорил еще его брат Борис, но актер не поверил и сжег переданные ему записи.

В 1943-м казалось, что окончание ада близко. Однако из-за разгара Великой Отечественной войны Георгию и еще нескольким заключенным продлили ссылку на еще 21 месяц.

Вернуться домой актеру не удалось даже в 1945-м, когда его досрочно освободили за «хорошую, добросовестную работу». Жженова вынудили остаться на Дальнем Востоке, и тогда он пошел играть на сцену Магаданского музыкально-драматического театра.

В 1947-м Георгий Жженов наконец вернулся в Москву, но всего лишь на два жалких года. Снимать его не хотели, помогал ему только Герасимов. Благодаря ему актер смог сняться в эпизоде «Алитет уходит в горы» и устроиться в театр в Нижегородской области.

А уже в 1949-м актера снова осудили за шпионаж в пользу американцев и сослали в Норильск. Тогда это был еще не город, а небольшая деревня.

Однако даже там Жженов нашел себе пристанище и играл в Норильском Заполярном театре драмы им. Владимира Маяковского, причем у него было по 12 ролей за сезон.

Также в Норильске Георгий знакомил местную ребятню с театральным искусством и увлекся фотографией. Более того, он стал первым, кто делал в этом городе цветные снимки — они до сих пор сохранились у некоторых жителей.

В родной Ленинград актер вернулся в 1954-м после того, как написал жалобу в МВД СССР с просьбой снять с него обвинения и освободить досрочно.

Снимался в «Матросской тишине»: расцвет карьеры Георгия Жженова

В 1955-м Георгий Жженов снова начал сниматься и вышел на сцену Ленинградского областного драматического театра. Он успел сняться в «Шторме» и еще нескольких фильмах, но славы они ему не принесли, многие же и вовсе подверглись жесткой цензуре и вышли в прокат.

Прославился актер только благодаря его роли в «Берегись автомобиля». Эта картина стала самой просматриваемой за 1966 год в СССР.

А еще спустя два года артист переехал в Москву, где вступил в труппу театра имени «Моссовета» по приглашению режиссера Юрия Завадского. А все из-за роли Льва Толстого в спектакле «Бегство в жизнь»… Вот только постановку запретили после прихода на одну из репетиций министра культуры СССР — Екатерина Фурцева посчитала, что в ней слишком уж исказили образ великого классика.

Тогда же актер снялся в главной роли в фильме Вениамина Дормана «Ошибка резидента» о бывшем эмигранте, разведчике Михаиле Тульеве. Одну из сцен картины снимали в «Матросской тишине».

«Это были самые мучительные для меня съемки — я вспомнил прошлое. Не передать того тягостного ощущения на съемочной площадке, ожидания, когда же наконец кончится смена», — вспоминал потом Жженов.

Позже Георгий Жженов играл и в других значимых кинокартинах — во «Всей королевской рати», в «Экипаже» и в других фильмах…

Был четырежды женат: любови Георгия Жженова

Несмотря на полную тягот жизнь, Георгий Жженов был женат. И не один раз, а целых четыре!

С первой женой — актрисой Евгенией Голынчик — актер познакомился еще во время учебы. И расстался с ней сразу же, как его арестовали.

«Когда Женя пришла на последнее свидание в Питере, я ей сказал: «Умоляю: не жди меня. У меня нет гарантии, что выживу. Во всяком случае, я не хочу, чтобы ты свою жизнь ставила в зависимость от моей — неудачной. Спасибо тебе за все, но живи, как тебе хочется. Ты молода, и у тебя есть на то право. Пусть я не буду теми веригами, которые на твоей совести останутся», — рассказывал артист.

Со второй женой Жженов познакомился на Колыме — актрису Лидию Воронцову тоже сослали туда за шпионаж. Они успели полюбить друг друга, жениться, у них даже родилась дочь, но долго этот союз не продлился.

Третья супруга у Георгия также появилась в ссылке — но уже в вымороженном Норильске… Ирина Махаева тоже оказалась не той самой, хоть вместе они и прожили целых десять лет и даже родили дочку Машу.

Главной женщиной в жизни актера стала его четвертая — и последняя — жена. И тоже актриса — Лидия Маслюкова. Они прожили вместе больше 40 лет и тоже обзавелись дочерью.

«Он был для меня всем. Лучше человека, чем он, я никогда не встречала в своей жизни. И не встречу. Таких людей, как Жженов, просто не существует. И как мужчина, и как просто личность», — говорила про него актриса.

Сгорел от рака: последние годы жизни Георгия Жженова

В 1990-х Жженов уже совсем редко снимался. Однако много писал и издал мемуары о ссылках и сборник рассказов.

А в 2004-м актера госпитализировали с пневмонией. Но диагноз оказался куда как страшнее — рак легкого…

Через год болезнь обострилась, в ноябре Жженов снова оказался в больнице. Спустя неделю он упал и сломал шейку бедра, из-за чего пришлось провести операцию по установке искусственного сустава.

Это и доломало остатки здоровья артиста: 8 декабря 2005-го он умер от рака. Похоронили Георгия Жженова на Новодевичьем кладбище.