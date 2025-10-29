Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова

В возрасте 40 лет оборвалась жизнь Романа Попова — блестящего актера и искрометного комика. Для миллионов зрителей он навсегда останется следователем Мухичом из «Полицейского с Рублевки», человеком с доброй улыбкой и узнаваемой легкой картавостью.

Его уход — это невосполнимая потеря для российского кинематографа и для всех, кто знал и любил его творчество. Кто был рядом с актером в последние дни его жизни и в каком он был состоянии — в материале 5-tv.ru.

После дни жизни Романа Попова

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Роман Попов умер 28 октября в 13:15 по московскому времени в результате продолжительной болезни — рака головного мозга.

Первым подтвердил смерть Попова его друг и резидент «Comedy» Оганес Григорян. Он также отметил, что эта новость стала для него одной из самых тяжелых, поскольку актер был для него близким человеком.

Более 20 лет комики были «не разлей вода». Вместе они играли в сочинском дуэте «20:14», популярнейшем в шоу Comedy Баттл.

«Он болел, у него был рак мозга. Причем рецидив. В первый раз перенес рак в 18 году, его вывели в ремиссию, но болезнь вернулась очень быстро, прогрессировала, и очень быстро все закончилось. Скажем так, в мае у него обнаружили рецидив», — уточнил Григорян в беседе с 5-tv.ru.

Все до последнего надеялись на выздоровление Попова. По информации телеканала «78», 11 числа ему резко поплохело, из-за чего актера доставили в реанимацию. Там его успешно прооперировали, но для здоровья хирургическое вмешательство стало тяжелым ударом, поэтому Попов впал в кому.

Тогда состояние Попова начали оценивать как крайне тяжелое, а организму требовалась помощь. Артиста подключили к аппарату жизнеобеспечения. Рак лишь усугублял ситуацию.

Также продюсер Наталья Громова близко дружила с актером и находилась рядом с ним до последнего дня. По ее словам, за ним ухаживала его мама, они же с коллегами навещали его, делали вместе зарядку, но на один глаз Роман уже не видел совсем.

Артист даже очень хотел посетить кинофестиваль «Алые паруса» в этом году, но запланированная химиотерапия не дала такой возможности.

«Веселили и бодрили его, пели песни, делали с ним зарядку. Правда, одним глазом он уже вообще ничего не видел, но бодрился. Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше», — рассказала она KP.RU.

Актер Сергей Бурунов отметил усердную работу Попова на площадке даже в самый трудный период. Он тяжело болел, плохо себя чувствовал, но все равно приходил на смену в любое время дня и ночи.

Рядом дежурила бригада скорой помощи, потому что состояние здоровья было шатким, и в любой момент могла потребоваться поддержка врачей.

«Когда уже видно, что ему было плохо. И дежурила скорая на площадке… Я низко кланяюсь ему за такую силу воли. И за такую преданность делу. Это вот прям подвиг настоящий. Многим бы поучиться этому, такому отношению к делу. Поэтому, конечно, незабываемо было. И больно, и страшно. И в то же время вызывало восхищение и уважение к этому человеку», — написал Бурунов в соцсети.

Роман Попов через боль разыгрывал смешные сцены, но за каждым веселым дублем стояло преодоление. Все коллеги видели, как ему плохо, но оставалось только наблюдать и надеяться на улучшения. Увы, надежды были напрасными.

«Он был удивительной силы воли человек. Жизнерадостный очень. Позитивный. Светлая ему память!» — сказал Бурунов.

Первый рак и ремиссия Романа Попова

legion-media

В 2018 году диагноз «рак головного мозга» черными буквами, словно ножом по сердцу, запестрел на медицинском заключении артиста. В 2019 ему все же удалось уйти в стадию ремиссии. Конечно, не без помощи близких и коллег.

Тогда времена были не особо спокойные для актера. Попов уже был на волне популярности благодаря «Comedy», но «Полицейский с Рублевки» как раз был в процессе съемок. Ко всему прочему, младшая дочка тоже родилась в этот период.

Роману все-таки удалось поприсутствовать на родах супруги Юлии, после чего он спешно отправился для госпитализации на свою плановую операцию. У него уже загнивала костная «крышечка».

По воспоминаниям самой звезды, он еще некоторое время мог дотронуться пальцами до своего мозга, потому что прооперированное место было открыто. Позже ему поставили пластинку. Артист шутил, что «он может драться головой, и ему ничего не будет».

Но тогда получилось одержать победу над опухолью, потому что ее обнаружили рано. И, к тому же, в 2019-м Попов отправился за границу — в Германию, чтобы продолжить лечение там.

«Добро» это было или «зло», было непонятно — надо было «вскрывать сундучок», делать гистологию. Мне очень вовремя вселенная подкидывала нужных людей. Некоторые друзья и знакомые моего детства стали медиками или связаны с медициной. Они мне помогли найти специалистов, которые могут решить эту проблему», — говорил актер.

Коллеги и знакомые помогли собрать нужные средства, хотя Роман был отнюдь не бедным человеком, однако даже таких заработков не хватало на лечение.

«Америка сразу отпала. Во-первых, это невероятно дорого. Во-вторых, пациента надо довезти. Поэтому я выбирал между Россией, Германией и Израилем. Я поехал в Германию, потому что там оперировался знакомый моей подруги, и все было на мази. В Израиле дороговато. Да и в Германии дорого! Кого я хочу обмануть. Только у нас можно по ОМС прооперироваться», — делился актер о своем состоянии в подкасте «Шнурки в стакане» Константина Маласаева.

Хуже всего было то, что Попов стеснялся своей болезни. В конце 2019 года в прокат вышел фильм с его участием, где зрители нахваливали его заметное преображение.

Артист похудел на целых 25 килограммов из-за рака, но все вокруг восхищались его упорству в «самоулучшении».

«Я говорил: „Я использовал чит-код. Знаете, как в компьютерных играх?“ Я просто всех обманул. Продолжаю соблюдать режим, заниматься физическими упражнениями. Я лечил рак, а химия и лучи — это как чит-код ускорения, это просто ускорило процесс», — говорил исполнитель роли Мухича.

Когда Попов уже был уверен, что все невзгоды остались позади, он вернулся обратно к семье, построил дом и планировал будущее на пенсии.

Рецидив рака у Романа Попова в 2025 году

Persona Stars/legion-media

Правда, заветные мечты так и не исполнились. Во время ремиссии Роман решил пересмотреть некоторые свои хобби: увлекся тибетскими чашами, играть на которых хотел научиться долгое время. Также стал брать по три выходных в неделю, чтобы проводить их с семьей.

Разрушил идиллию рецидив рака в 2025 году. Роман снимался в большом проекте, в главной роли, а смены длились по 12 часов.

В один из таких дней у него случился приступ. Жена Романа описывала его как эпилептический, но без пены. Супруги сразу же отправили в больницу делать МРТ, надеясь, что злая «болячка» не вернулась. Но все было тщетно.

Если семь лет назад очаг был один, то в этом году астроцитома была уже множественная. Усугубляло ситуацию расположение опухоли — она давила на глазной нерв.

«В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив. Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — сообщил Попов летом этого года.

Самостоятельно, как хотел сам артист, победить болезни не получилось. На один глаз «Мухич» ослеп почти полностью, а слух стал хуже во много раз.

«Начинаются личностные изменения, опухоль мозга характерна тем, что человек немножечко теряет часть себя. Как будто бы, он больше погружен в себя. Но он все так же шутит, все так же рассказывает истории, он активный. Иногда болит голова. Плюс у него есть проблема с левой стороной, поскольку опухоль справа, то это влияет на левую сторону. Потихонечку она отнимается. Он хуже чувствует руку, он плохо ходит. По нему видно, что человек очень болен. И что ему очень тяжело сейчас», — рассказывала жена актера о его состоянии.

Борьба Романа Попова с раком во второй раз

Persona Stars/legion-media

Уже в конце лета актер сообщил о приостановлении карьеры из-за того, что не может находиться на площадке. Как выяснилось позже, Роман делать что-либо сам с трудом, требовалась помощь. Хотя даже в таком состоянии он не терял надежду и надеялся через пару месяцев вернуться к прежнему образу жизни.

«Если семь лет назад мне помогли мои друзья-продюсеры и коллеги по Comedy Club, и сбор был между собой, то боюсь, что спустя столько лет я не смогу справиться один. Я вынужден буду объявить сбор средств на то, чтобы вылечиться второй раз. Извините… Пока что вот сижу, рука двигается. Я, правда, ее не вижу, но она двигается, я чувствую. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный», — с горечью рассказывал артист.

Дорогостоящие таблетки ему привозили из-за границы, одна упаковка обошлась семье в 850 тысяч рублей, а хватило ее на месяц. Так как опухоль была неоперабельна, других путей по улучшению состояния актера просто не было. К этому добавлялась и химиотерапия, которая стоила 230 тысяч рублей.

Чтобы не сидеть «сложа руки» и ждать помощи от окружающих и коллег, семья выставила на продажу свой дом в Подмосковье. Таунхаус в 300 квадратных метров в коттеджном поселке «Архангельская ривьера» оценили в 52 миллиона рублей. Вместо него Юлия хочет приобрести квартиру, но с продажей тоже не спешит, вероятно, не хочет уступать в цене.

Супруга Юлия, с которой он жил 20 лет, до последнего была с артистом. У пары родились трое детей: старшему сыну Федору сейчас 14 лет, средней дочери Лизе — 12 и младшей Марте — шесть.

Каким Романа Попова запомнили его коллеги

TASS/legion-media

Режиссер и актер Антон Богданов, известный по роли в «Реальных пацанах», в комментарии 5-tv.ru отметил энергичность коллеги. Вместе они работали над детским проектом «Иван Семенов: Школьный переполох».

«Хороший, веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, шебутной, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадная болезнь», — поделился Богданов.

Актер Олег Верещагин подчеркнул тактичность Попова, который никогда не позволял себе грубостей в общении с людьми.

«Я в шоке, конечно. Это очень хороший был человек! Очень! Всегда у него была такая особенность — он на съемочной площадке ко всем обращался по имени и отчеству. Это меня всегда удивляло и вызывало уважение. А так очень профессиональный человек! Соболезную, конечно, близким, родным», — сообщил Верещагин.

По словам Сергея Бурунова, при первом знакомстве он не отнесся к Попову серьезно, так как не видел в нем профессионала — только резидента известного комедийного шоу.

«Я всегда настороженно отношусь к непрофессиональным людям в кино. Но к моему удивлению, к приятному, Рома оказался очень реактивным, очень пластичным и очень быстро в эту систему встроился. И достаточно профессионально, хочу сказать. И работал он блистательно», — написал Бурунов в личном блоге.

Актер Александр Петров также выразил скорбь, опубликовав трогательное послание в личном блоге в соцсетях.

«Ты всегда был готов к съемочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, к каждому, сконцентрирован, внимателен, легкий! Ты легкий!!! Написал был и стер, и потом снова написал и опять стер, сложно использовать это слово „был“. Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе! Ты настоящий пример для всех! Настоящего мужчины!» — написал актер.

Коллега Романа Попова по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова рассказала, что главным приоритетом актера в жизни были семья и любовь. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Его главным приоритетом в жизни были семья и любимая жена. Он был очень эрудированным и интересующимся человеком, потрясающе пел», — отметила актриса и добавила, что ей будет не хватать коллеги.

Каштанова подчеркнула, что Роман всегда оставался добрым и открытым человеком, с которым было легко общаться и работать. По ее словам, он создавал на площадке особую атмосферу, помогая коллегам чувствовать себя уверенно и спокойно.

Комик Гарик Харламов также оказался опечален кончиной коллеги. Он вспоминает его ответственность и скромность в рабочих делах. Талантливый актер не знал, что такое «звездная болезнь». К делам он относился со всей серьезностью и любовью.

«Популярность приходит к людям по-разному. Кто-то становится известным мгновенно и без особых усилий, а кому-то приходится пахать для этого. Ромка относился ко второму типу. В „Камеди Клабе“ не всегда складывалось все удачно. Номера переписывались, редактировались и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего.

Упорство и сила воли в итоге дали свои плоды. Как же я был рад, когда Рома получил роль в сериале „Полицейский с Рублевки“. Я был уверен, что Рома этот шанс точно не упустит. Так он стал Мухичем. С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так: „Привет, сериал!“, а он отвечал: „Ну всё, не завидуй!“. Сегодня Ромы не стало. Болезнь, которую он победил в первом раунде, что казалось невозможным уже тогда, вернулась вновь. Светлая память тебе, Ром», — написал у себя в социальных сетях Харламов.

Телеведущая Тина Канделаки не осталась в стороне и тоже почтила память ушедшего актера.

«Рома, прощай. Ты заставлял улыбаться миллионы наших зрителей. Очень жаль, что теперь эта улыбка будет грустной, но по-прежнему останется улыбкой — потому что ты все для этого сделал. Покойся с миром», — написала она в своем блоге.

Также у себя на странице в социальной сети телеведущая Ксения Бородина присоединилась к скорбящим близким Попова. Она опубликовала видео со времен «Дома — 2», где в качестве одного из гостей был Роман.

«Талантливый, умный, харизматичный, всегда на позитиве… Покойся с миром, наш дорогой. Очень жаль», — подписала публикацию она.

В конце ноября выйдет в прокат фильм с участием Романа Попова «Письмо к Деду Морозу». Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в Центральной клинической больнице № 1 управления делами президента РФ в Москве.