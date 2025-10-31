Духовный туризм или психологическая ловушка? Как ретриты превращаются в бизнес на доверии

За что наказали Викторию Боню и при чем здесь ее практики? Кто зарабатывает на просветлении? И как достичь гармонии исконно русским способом? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Ретрит или вымогательство денег

5-tv.ru

На женском ретрите на Байкале, организаторы которого обещали участницам прокачать их энергию победительниц. Практики продолжались четыре дня и вызвали негативную реакцию в сети.

В Сочи продолжается суд над 20-летним организатором так называемого грибного ретрита. Один из его участников умер, после того как употребил напиток из мухоморов. Подобная практика странных практик разной степени опасности для здоровья и психики находит своих последователей.

«Там говорят, откажись от ума и забудь свое прошлое. То есть не думай, любая мысль тебе мешает», — рассказывает участница ретритов Анастасия Кузьмук.

За шесть лет Анастасия потратила на ретриты одного из гуру около 500 тысяч рублей. И это копейки, по сравнению с другими его последователями, уверяет девушка.

«Они там голодают, берут кредиты, продают квартиры, только чтобы вот покупать его мероприятие. То есть, чтобы быть рядом с ним, они готовы пойти на все, на любые жертвы», — делится она.

Но кто заставляет людей идти на такое? И продавать последнее? Предводитель сообщества единомышленников представляется «просветленным человеком». В заставках видео у него на канале закадровый голос называет мужчину «мудрецом современности», который «открывает сверхсознание». А вот — его «мудрые мысли»:

«Это очень плохой признак, говорящий о женщине, когда ее муж умирает. Это плохо говорит о женщине. Очень плохо! Вдов из-за этого не любили, потому что следующего ждет такая же участь».

В свободное от проповедей время этот «мудрец современности» развивает свой бизнес. У него есть сеть веганских ресторанов и барбершопов в Москве. При этом многие сотрудники работают почти бесплатно.

Сколько получается помощник организатора ретритов

5-tv.ru

Корреспондент «Страны советов» попыталась устроиться в одну из точек общепита, которая ему принадлежит.

Первые 21 день — это неоплачиваемый испытательный срок. После этого работа оплачивается. До первой аттестации будет ставка 75 рублей в час.

Причем, график шесть рабочих и один выходной, по 12 часов в день. То есть после месяца такого графика выплатят 21.600 рублей. Работать новичку предлагают либо на уборке туалетов, либо в качестве посудомойки.

Алена Агабекян в свой первый ретрит отравилась на Алтай. И довольно быстро поняла, что участники приехали не только за духовными поисками. Для погружения в измененное состояние они использовали особое дыхание.

«Где происходит гипервентиляция легких, то есть если бы человек чуть-чуть терял сознание», — поясняет девушка.

В организации выездных ретритов была замечена и теледива Виктория Боня. Участникам были обещаны церемонии с дегустацией кактусов и перуанских трав. Участники, ожидаемо, травились, но им говорили, что все это только на пользу.

«Меня во время второй церемонии тошнило только один раз. Сразу вышло, и все. И потом я спросила, почему тошнит, и мне ответили, что зашлакованный организм очищается от вредной еды, то есть грязный организм», — вспоминает еще одна участница Екатерина Сахар.

Виктория Боня не унималась с рассказами о южноамериканской фитотерапии, пока ее не оштрафовали за пропаганду тех самых перуанских трав.

«Если экспертиза показала, лингвистическая, что я нарушила закон, я человек очень добропорядочный. Я всегда за то, чтобы не нарушать законы, поэтому заплатила штраф, вину свою признала», — честно ответила телеведущая.

Чем отличаются бани

5-tv.ru

А вот ведущий «Страны советов» Роман Перелыгин выбрал ретрит, который проверен веками.

Приводит себя в норму он в старорусском ретритно-банном комплексе. Проходит программу по старорусским традициям, где живут четыре стихии.

Баня — это не только парение с вениками. Сегодня это целый ритуал. Дым полыни, чтобы очиститься снаружи, и секретные настойки, чтобы ускорить все процессы внутри. Разумеется, никакого алкоголя!

Ведущий «Страны советов» готов к кульминации своего банного ретрита и после нее остался доволен.

«Хотите настоящий ретрит? Идите в баню!» — рекомендует журналист.

Бани бывают разными — и если у ведущего она расслабляет, то другие используют банные ритуалы совсем в иных целях — довольно сомнительных с точки зрения здравого смысла.

Сегодня нарваться на тех, кто откроет «денежный канал» можно, даже если этого не нужно. Например, экскурсовод по Переславлю-Залесскому предлагает поднять вибрации в священных местах. Если нет возможности приехать лично, женщина организует видеотрансляцию.

При этом факт получения энергии зафиксировать невозможно, а деньги за это хотят вполне осязаемые. Если все-таки было решено экспериментировать с духовными практиками, то обязательно надо изучить договор, который организатор должен тоже подписать. В идеале показать его юристу. Ретрит-центры часто составляют бумаги так, чтобы снять с себя ответственность.

«Потребитель, в первую очередь, должен позаботиться о том, чтобы в договоре не было пункта о расторжении договора в одностороннем порядке со стороны организации», — указывает адвокат Владислав Егиян.

Если кажется, что услуга была оказана некачественно, или практики навредили, то клиент вправе пожаловаться на организаторов.

«Можно обратиться в независимую экспертную организацию, которая проведет психологическую экспертизу и, соответственно, установит причинно-следственную связь между вашим нахождением в ретрит-центре и последующим нарушениям психического состояния», — разъясняет юрист.

Можно устроить свой собственный ретрит даже у себя дома. Можно попробовать провести день без гаджетов и соцсетей, отказаться хотя бы ненадолго от сериалов и кофе. Послушать спокойную музыку, принять теплую ванну или заняться спортом.