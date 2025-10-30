Песня, пережившая фильм: о чем на самом деле саундтрек «Генералов песчаных карьеров»

Вышедший в 1971 году в США фильм «Генералы песчаных карьеров» мало заинтересовал американского зрителя. Зато спустя несколько лет вызвал небывалый фурор в СССР.

В этом был повинен трогательный сюжет картины — и песня, ставшая в нашей стране культовой. Почти все знают ее напев в исполнении того или иного музыкального коллектива.

«Дикая банда» — как появился фильм «Генералы песчаных карьеров»

Кадр из фильма «Генералы песчаных карьеров», реж.Холл Бартлетт, 1971г.

Американский фильм «Генералы песчаных карьеров» снимали в жаркой Бразилии. В основу сценария лег сюжет книги Жоржи Амаду «Капитаны песка».

Правда, в сильно смягченном виде — в романе куда как больше жестокости, и героев сложно назвать даже отчасти положительными.

В «Генералах» рассказывают про банду беспризорников, проживающую в воровской коммуне приморского городка.

Их жизнь резко меняется после появления в их жизни Доры — отзывчивой и бесстрашной девушки, заменившей многим мать и сестру и ставшей возлюбленной предводителя банды…

Если в книге Дора появляется только во второй части, то в фильме она становится центральной фигурой, закручивающей сюжетную линию. И именно ее смерть вынуждала зрителей плакать…

В целом сюжет ярко иллюстрирует классовую борьбу — и потому не слишком заинтересовал американцев.

Сейчас о нем там уже никто и не помнит — разве что выходцы из бывшего СССР. В Штатах картина, кстати, вышла под названием «Дикая банда».

Однако в 1974-м фильм выпустили в советский прокат… и он выстрелил. И стал лучшим иностранным фильмом года, просмотренным более чем 40 миллионами зрителей.

«Генералы песчаных карьеров» сразу же стали легендой, хотя, судя по отзывам в сети, большинство современных зрителей не могут этого понять, так как слишком уж взрослые актеры в нем играли, к тому же мало подходящего типажа — в основном голубоглазые блондины, еще и слишком чистые для беспризорников.

Однако советский зритель мгновенно его полюбил. Многие выходили из зала в слезах, тронутые сюжетом и его ужасной несправедливостью.

Легендарный бразильский композитор — оригинал песни «Генералы песчаных карьеров»

Кадр из фильма «Генералы песчаных карьеров», реж.Холл Бартлетт, 1971г.

Не менее трогал зрителей и саундтрек фильма.

Доривал Каимми — один из самых известных бразильских композиторов. В своей родной стране он повлиял на несколько поколений музыкантов.

Однако в России, а раньше в СССР, знали всего одну его композицию. А именно «Марш рыбаков», написанный Каимми еще в 1965 году. Он создавал музыку в стиле самба и в принципе посвятил множество песен рыбакам.

Оригинальной перевод отличается от всех русскоязычных версий:

«Моя бригада выйдет в море,

Я буду работать, любимая моя.

Если Богу будет угодно, то когда я вернусь с моря,

Привезу хороший улов,

Мои товарищи тоже вернутся —

И мы возблагодарим Бога на небесах».

«Тебя целую я в последний раз» — русскоязычные варианты саундтрека «Генералов песчаных песков»

Кадр из телесериала «Бригада», реж. Алексей Сидоров, 2002г.

Первый русский кавер выпустил коллектив «Аккорд». Именно он начинается со слов: «Я начал жить в трущобах городских». Сюжет — разоблачение классового неравенства.

В 1990-х группа «Несчастный случай» вдохнула в песню «Генералы песчаных карьеров» новую жизнь, и именно она потом прозвучала в культовом сериале «Бригада».

Однако у других коллективов были не менее — а то и более — интересные варианты.

Например, ВИА «Аргонавты» в точности описали сюжет концовки и смерть Доры:

«Зачем так рано ты ушла от нас, зачем покинула меня?

Качает ветер на волнах баркас, я на руках несу тебя…

Тебя целую я в последний раз и отдаю морской волне,

А слезы льются у меня из глаз, а руки тянутся к тебе…».

Не менее трагический вариант и у ВИА «Тайфун»:

«Ты от меня ушла в мир иной,

Не буду больше я опять с тобой.

Целую я тебя в последний раз

И отдаю морской волне,

А слезы льются у меня из глаз,

И руки тянутся к тебе.

В стране далекой пальмы шелестят,

О берег бьет морской прибой».

Другие коллективы тоже создали свои версии песен, наложенных на оригинальную мелодию. Однако в историю вошла только написанная «Аккордом»…