Операторы едва не сгорели, а Крамарова заставили есть шампунь: как снимали «Джентльмены удачи»

Комедийный фильм «Джентльмены удачи», вышедший в 1971 году, мгновенно стал лидером советского кинопроката. Фразы из ленты, снятой режиссером Александром Серым, быстро стали народными и превратились в бессмертные шутки. 5-tv.ru разобрался в самых интересных моментах закадровой жизни картины.

От «рецидивистов» к «джентльменам»

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи» реж. Александр Серый г.1971

Изначально у фильма было другое название — «Рецидивисты». По первоначальной идее, группе мошенников, куда входили фальшивомонетчик, альфонс, карманник и жулик, противостоял добрый милиционер, внедренный в их среду. Однако сценарий подвергся серьезной переработке. В итоге центральной фигурой стал скромный заведующий детским садом.

Роль главного героя в фильме «Джентльмены удачи» изначально создавалась для Евгения Леонова. При этом образы воров-рецидивистов на раннем этапе сценария были иными.

Ролан Быков планировался на роль фальшивомонетчика по кличке Миллиметр, Юрий Никулин — в качестве многоженца-альфонса, а Андрей Миронов — как угонщик по прозвищу Пижон. Савелий Крамаров должен был сыграть карманника Косого.

Все актеры, кроме последнего, отказались от участия, и авторам пришлось переработать сценарий, изменив как характеры, так и взаимоотношения персонажей.

На роль Хмыря пробовались Лев Дуров, Рудольф Рудин и Виктор Сергачев, но в итоге ее получил Георгий Вицин, согласившийся при условии поработать над гримом, чтобы выглядеть убедительнее в образе преступника.

На роль Василия Алибабаевича изначально рассматривался Фрунзик Мкртчян. Однако он не смог вовремя прибыть на съемки из-за участия в мероприятиях, посвященных 50-летию образования Армянской ССР. В результате роль получил Раднэр Муратов, который до этого был приглашен на эпизодическую роль начальника тюрьмы.

Евгений Леонов, готовясь к роли, посещал Бутырскую тюрьму (СИЗО в Москве. — Прим. ред.) и наблюдал за арестованными через дверной глазок, тщательно записывая их речь и манеры в блокнот.

Съемочный процесс

Photographers/Legion-media

Съемки картины проходили в 1971 году и заняли всего три месяца — с февраля по апрель. Для съемок фильма использовали уже готовые локации. Известную сцену в детском саду снимали в настоящем дошкольном учреждении Москвы.

Некоторые эпизоды — в павильонах «Мосфильма», переоборудованных из старых декораций. Дачу профессора археологии снимали в Серебряном Бору, тюрьму и побег — в Самарканде, заброшенный дом и театр — в Москве.

Как заставили плеваться верблюда

Mosfilm/Legion-media

Найти верблюда для съемок оказалось непросто. В Самарканде этих животных, к удивлению кинематографистов, почти не было, и подходящее животное пришлось искать специально. Известный эпизод, в котором верблюд плюется в героя Савелия Крамарова, снят не с настоящей слюной — использовали вспененный состав, напоминающий пену для бритья, который и вылили на актера.

В одной сцене кто-то из съемочной группы подменил верблюда. На спину человеку посадили Евгения Леонова, а потом сняли так, будто он едет верхом на двугорбом. Актер отказался залезать на верблюда, но не из-за звездного снобизма или страха упасть.

«Ехали мы как-то вечером со съемок под Самаркандом. Вдруг видим: белый осел пасется. Евгений Павлович по­просил остановиться, чтобы сфотографироваться с редким животным. Позировал, обнимался с ним так и сяк… Вернулся в „рафик“, а сидящий рядом Крамаров вдруг говорит: „Что это ползет по тебе?“ Оказывается, осел был вшивым, и Леонов, обнимаясь с ним, несколько вшей прихватил с собой. Евгений Павлович страшно засмущался, разрумянился, как ребенок. А когда приехал в гостиницу, долго отмывался и натирал себя разной гадостью. Понятно, что после такого конфуза с ослом садиться на верблюда у него не было никакого желания», — рассказывал оператор-постановщик фильма Георгий Куприянов.

Купание в цементе и манной каше

Mosfilm/Legion-Media

Одной из самых сложных оказалась сцена в цистерне цементовоза. Создать правдоподобную имитацию жидкого цемента долго не удавалось, потому что пивные дрожжи и манная каша не давали нужного эффекта.

Тогда помогли химики, предложившие использовать хлористую закваску, подкрашенную зеленой луковой эссенцией. Раствор получился липким и едким. Актеры, выбравшись из цистерны, бросились отмываться, а Георгий Вицин, напротив, остался внутри — он где-то услышал, что состав настоян на 23 травах и омолаживает кожу.

«Сначала попробовали пиво, но оно не такое густое, как цемент. Потом решили посадить актеров в манную кашу. Но каша оказалась хороша только в горячем виде, а как только остывала, превращалась в комки. Не будем же мы заставлять заслуженных артистов купаться в кипятке! Тогда химики придумали состав: нечто среднее между бражкой и манной кашей. Он был теплым и вязким и на экране смотрелся как цемент. А вот одежду, которую снимали и пытались высушить главные герои, окунули в настоящий цемент. Он, как помните, застыл, и преступникам пришлось бежать голышом», — рассказывала aif.ru директор картины Александра Демидова.

Общий же план картины с актерами в цементе сняли в павильоне. Савелий Крамаров отказался лезть в настоящую цистерну из-за клаустрофобии, поэтому в сцене, где герои выбираются наружу, его появление смонтировано отдельно.

Опасные сцены

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи» реж. Александр Серый г. 1971

Помните сцену из фильма, где «повар» Василий Алибабаевич зажигает керосинку, и в доме происходит взрыв? Эту сцену снимали в одном из московских зданий, предназначенных под снос. Поэтому съемочной группе без проблем разрешили войти внутрь, а затем и поджечь его.

«Съемочная группа настолько увлеклась процессом, что перестала замечать опасность. В результате операторов и ассистентов буквально за шиворот вытаскивали из пламени», — рассказала Александра Демидова.

А в эпизоде, где герои собираются на даче за столом, Крамарову пришлось набрать в рот настоящий шампунь, потому что киношники не смогли придумать, чем его можно заменить.

«Карту купи!»

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи» реж. Александр Серый г. 1971

Актер Олег Видов, игравший милиционера, постоянно срывал дубли в такси, потому что не мог сдержать смех, глядя на Крамарова и слушая его реплики. Особенно его веселила фраза: «Карту купи, лапоть!»

В итоге большую часть сцены Видов отыгрывал, почти не глядя на коллегу.

Съемки вышли из-под контроля

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи» реж. Александр Серый г. 1971

На съемках утренней зарядки на морозе Раднэр Муратов опоздал и не знал, что остальные актеры договорились не раздеваться. Он стал снимать одежду, и остальным пришлось последовать его примеру — актерская солидарность.

Затем Крамаров неожиданно натер Муратова снегом, а Вицин, подхватив инициативу, начал тереть и самого Крамарова. Этот дубль с живой импровизацией и вошел в фильм.

Кто снимался вместо Угольникова?

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи» реж. Александр Серый г. 1971

Ходят слухи, что рычащего мальчика в маске волка сыграл маленький Игорь Угольников. На самом деле это не так: на момент съемок Угольникову было уже восемь лет, а ребенку в кадре не больше пяти.

Эту легенду придумал сам телеведущий в одной из своих передач. Настоящего актера звали Игорь Дрыга, и его мама сохранила комбинезон сына на память.

Блатная лексика

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи» реж. Александр Серый г. 1971

Аутентичную блатную лексику в фильм привнес режиссер Александр Серый, использовавший свой тюремный опыт. Изначально сценаристы хотели ввести слово «падла», но цензура заставила искать замену. Вариант «редиска» предложила сценарист Виктория Токарева.

После выхода в прокат фильм стал невероятно популярен. У касс кинотеатров выстраивались огромные очереди, а спекулянты скупали билеты по 20 копеек и перепродавали их уже по три рубля.

В казахстанском городе Джамбул (ныне Тараз), который упоминает Василий Алибабаевич, установлен памятник героям фильма. Там стоият переодетые в старушек, Косой (Савелий Крамаров), Доцент (Евгений Леонов), Хмырь (Георгий Вицин) и сам Василий (Рандэр Муратов).

Возможно, знаменитая фраза из фильма «Хочу в Джамбул! Там тепло, там моя мама!» стала причиной выбора места для памятника.