Певица МакSим призналась, что никогда не мечтала выйти замуж

МакSим впервые за долгое время вышла в свет. Как сейчас чувствует себя певица, несколько лет назад пережившая клиническую смерть? Удалось ли ей полностью восстановить здоровье? С помощью чего артистка борется с депрессией? Что происходит в личной жизни МакSим? И почему она больше не хочет выходить замуж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не очень знакома с мемами, но „Смех и радость мы приносим людям“ — это моя любимая песня в отношении работы», — признается артистка.

Радует поклонников певица МакSим нечасто. После череды неприятностей, которые произошли с ней в последние годы, артистка ведет закрытый образ жизни. На светских мероприятиях она редкий гость.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я стараюсь соответствовать внешнему облику и внутреннему на сцене», — отмечает звезда.

Несколько лет назад за здоровье Марины Максимовой молилась вся страна. В 2021-м певица попала в больницу с пневмонией. Артистка пробыла в искусственной коме на аппарате ИВЛ 61 день, пережила клиническую смерть. Надежды на благополучный исход таяли с каждым днем. Но врачи смогли спасти знаменитую пациентку. Правда, впереди ее ждало длительное восстановление.

«Я вышла из больницы, давала интервью одно, и буквально после этого интервью, через несколько дней, я потеряла все волосы. Вообще все. Там оставался здесь клок и здесь», — рассказывает МакSим.

Долго сидеть без работы артистка не могла. И как только почувствовала себя лучше, вновь начала выступать. Однако организм еще был явно не готов к таким нагрузкам. В попытках расслабиться МакSим начала употреблять алкоголь и вскоре опять оказалась в медицинском учреждении. Но на этот раз в реабилитационном центре.

«Такие люди воспринимают свою зависимость как не просто допинг, а как некое лекарство от эмоционального выгорания, от какой-то усталости. То есть идет подмена понятий», — объясняет психолог Елена Ярикова.

Певица говорит, что борьба с зависимостью помогла ей по-новому взглянуть на многие вещи.

«Я такое удовольствие получаю от каждой мелочи. Это, конечно, банально, но, испытав это самой лично, это такое счастье, когда у тебя просто все живы, здоровы. И все просто живет своей жизнью, и ты живешь эту жизнь», — отмечает МакSим.

По словам знаменитости, раньше из-за переутомления она часто испытывала состояние тревоги. Бывали и депрессии. Но сейчас все по-другому. Как только МакSим понимает, что устала, дает себе отдохнуть.

«Я не люблю спать. Если нет настроения, то я в любом случае должна уже какую-то дисциплину соблюдать относительно своего здоровья», — говорит исполнительница.

Артистка делится: после болезни стала относиться к себе с большей заботой. Регулярно посещает врачей. Ходит на любимые процедуры к косметологу.

«Я делаю, знаете, такие массажики есть с микротоками», — уточняет звезда.

«В данный конкретный момент мы видим МакSим посвежевший, похорошевший. Я думаю, что МакSим осознала свои ошибки, приняла их и теперь действительно больше будет заботиться о себе, о своих детях и о том, чтобы больше не возвращаться к тому пути, который она прошла», — рассказывает психолог Ярикова.

Поклонники счастливы, что знаменитость наконец достигла гармонии. Многие считают: для полного счастья ей не хватает только налаженной личной жизни.

«Кто-то сказал из великих: если у тебя есть любовь, то тебе в жизни ничего больше не нужно. А если у тебя нет любви, то все равно, что там у тебя еще есть», — делится певица.

На недавнем вручении музыкальных премий артистка появилась в белоснежном наряде. Ее голову украшала кружевная накидка. Многие присутствующие отметили, что звезда напоминает невесту. Однако МакSим на эти слова отреагировала с раздражением.

«Просто захотелось так нарядиться. Какая невеста? Посмотрите внимательно», — призвала артистка.

Певица заявила: никаких намеков на свадьбу быть не может. Тем более что она вообще больше не хочет идти под венец.

«Замуж я не собираюсь. То есть я так скажу вам: никогда не мечтала выйти замуж, откровенно говоря. Это будет открытие для некоторых», — подчеркивает МакSим.

«Каждый человек должен опираться, иметь внутреннюю опору. И после этого тогда строить свою личную жизнь. Потому что, опираясь на кого-то, потом вы этого кого-то потеряете и что будете делать? Хромать? Тяжело», — заявляет модель Виктория Лопырева.

Официально МакSим была замужем один раз — за звукорежиссером Алексеем Луговцевым. В этом браке родилась дочь Александра. Супруги прожили вместе три года. Расстались, по признанию артистки, из-за ревности и зависимости мужчины.

«МакSим наверняка находилась долгий период времени в созависимых с мужем отношениях. И она понимала, что он начал тонуть, и если она останется с ним, то она потонет вместе с ним. Естественно, она выбрала спасаться», — уточняет психолог.

С отцом своей второй дочери, которую зовут Мария, МакSим до ЗАГСа не дошла. Они расстались через год после рождения девочки. Но смогли сохранить дружеские отношения.

«В моей жизни мне очень повезло, я влюблялась два раза. И по-настоящему. И прекрасные две дочери у меня растут, которые подтверждают мне и напоминают об этом снова и снова. Женой была прекрасной. Правда», — говорит МакSим.

Певица рассказала: сейчас рядом с ней нет мужчины, но в ее сердце живет любовь: к родителям, дочерям, ко всему миру.

«Да. Без ложной скромности. Я влюблена во все, что меня окружает», — признается звезда.

МакSим объясняет: после всех испытаний, которые выпали на ее долю, она поняла: надо ценить каждый момент своей жизни, радоваться тому, что имеешь, и не тратить драгоценное время на уныние.