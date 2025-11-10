«Нужно колечко раз в восемь больше»: Слава назвала условие для примирения с Данилицким

Певице Славе диагностировали биполярное расстройство

Певица Слава призналась, что лечится у психотерапевта. Какой диагноз поставили артистке? Правда ли, что у звезды трудности с деньгами? И собирается ли она возвращаться к бывшему мужу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не думала, что со мной это случится. Но это произошло в какой-то момент, с течением обстоятельств, с течением предательства. Для меня это навалилось все одновременно», — делится звезда.

В последние месяцы поведение певицы Славы вызывало волнение у ее поклонников. Артистка выкладывала у себя на странице странные видео. Певица то смеялась, то горько плакала.

«Я просто очень добрый, хороший человек, честно. И я не знаю, что мне делать. Все понимают, что на моей доброте можно ездить. Я уже просто по макушку в дерьме», — заявляет Слава.

Недавно звезда призналась: у нее серьезные проблемы со здоровьем, даже пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

«Здесь это все-все было накопительное. Здесь, конечно, моя нервная система не выдержала… Я срываюсь, я плачу. Мне тяжело. И уже моя именно не физика. Физика всегда, дай бог, выдержит. Я еще сильнее всех вместе взятых», — отмечает знаменитость.

«Такие моменты сложно переживать в одиночку… И жить с этим, это, мне кажется, съедать себя изнутри. Поэтому я хочу сказать, что Слава очень смелая, и пусть у нее, наоборот, от того, что она поделилась, жизнь облегчится», — говорит певица Анна Асти.

Артистка уточняет: первые звоночки начались уже давно. Она работала без выходных, очень уставала. Но позволить себе взять паузу исполнительница не могла.

«У меня очень большая семья. И, к сожалению, у меня никто не работает», — делится Слава.

Надеяться на помощь от возлюбленного, по словам певицы, было бесполезно. Якобы Анатолия Данилицкого ее состояние совсем не волновало.

«Человек как бы забил. Он просто видел, как мне тяжело. То есть я проходила много операций, я ломала плечи, руки. Работала глухая несколько лет, просто я об этом не говорила, вообще ничего не слышала. У меня было несколько операций на ухо. Были тяжелые моменты, когда, в принципе, меня уже могло бы не быть. И человек никак мне не помог в этой ситуации. Ни финансово, никак. У него всегда кто-то был», — заявляет певица.

Слава делится: все 20 лет совместной жизни она знала, что мужчина не хранит ей верность. Да и сама частенько позволяла себе погулять.

«Скажу вам честно, что у меня со злости было тоже. Потому что я очень здоровая, красивая женщина, и секс я очень люблю. И поскольку с Анатолием мы постоянно были в ссорах, мне хотелось ему мстить таким образом», — признается артистка.

Однако оба старались держать адюльтеры в секрете. Хотя в последнее время Данилицкий, как утверждает исполнительница, начал эту договоренность нарушать.

«Просто сказал: „А вот мы недавно летали на Мальдивы“. Не со мной точно. Потому что я на Мальдивах… Я была в туре во Владимире или в каком-то другом городе. Может быть, сейчас Владимир называется Мальдивы, я не знаю, переименовал кто-то», — уточняет звезда.

Это стало для певицы последней каплей. Усталость от концертов и съемок, откровенное предательство близкого человека… Слава погрузилась в глубокую депрессию.

«Я искала разные пути спасения для себя, то есть это были и друзья-подруги, и спорт, и отдых, и алкоголь, который вообще не помог, кстати, то есть сделал еще хуже», — перечисляет знаменитость.

В какой-то момент артистка поняла: ничем хорошим такой образ жизни не закончится, и выбраться из этой пучины сама она не сможет. Тогда на помощь пришла подруга Лолита Милявская.

«У нее тоже, вы знаете, была проблема и с мужем, и с семьей. Я просто Лоле доверяю в этом плане. И Лолита мне дала хорошего врача. Это психотерапевт, это институт имени Бурденко. Это наша такая советская школа хип-хопа», — говорит Слава.

Певица рассказала: в клинике ей диагностировали биполярное расстройство. Назначили лечение. Врачи рекомендовали пациентке беречь себя и поменьше работать. Чтобы появилась такая возможность, она решила продать две квартиры в столице.

«Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где бы у меня не ехала уже крыша. Эти деньги, конечно бы, мне очень помогли», — отмечает Слава.

Пока певица проходит терапию и решает финансовые проблемы, Анатолий Данилицкий активно занимается своей личной жизнью. Общие знакомые время от времени рассказывают Славе о его амурных приключениях.

«Его любовницы, которые находятся, кстати, в каждом городе, куда мы сейчас поедем. Мне кажется, я для них буду сейчас выступать. Молодец какой. Нет, я счастлива за его либидо, просто в 73 года, я считаю, молодец», — добавляет артистка.

При этом бизнесмен не теряет надежды вернуть бывшую возлюбленную. Время от времени он пишет ей сообщения и дарит подарки. Правда, по мнению Славы, недостаточно шикарные.

«Он мне подарил колечко какое-то, я его отдала своей дочке. Это неприлично. Мне нужно колечко раз в восемь больше, и он может себе это позволить. Вот когда он мне сделает подарок, который меня достоин, может, я его и прощу. Так, чтобы просто дни рождения вместе справлять», — объясняет знаменитость.

Певица говорит, это максимум, на который может рассчитывать Анатолий. Она не допускает и мысли о том, чтобы снова сойтись. Да и вообще говорит, что ей сейчас не до отношений. Главное — восстановить здоровье.