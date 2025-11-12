Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 2025

Последний месяц года всегда внушает много оптимизма и предвкушения перехода на новый этап жизни.

И декабрь благодаря Стрельцу дает много возможностей. Однако в этом году они будут особенными.

Подробнее об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на декабрь 2025 для всех знаков зодиака

По словам астролога, декабрь будет месяцем возможностей. Причем не новых, а повторных, которые уже были в сентябре.

«Возможно, не удалось до конца разобраться в людях, которые были рядом. А может, кто-то предлагал работу, помощь, или были обстоятельства, в которых не удалось найти рационального зерна. И вот сейчас они будут повторяться или предоставляться немного в другом качестве», — объясняет Шустина.

Также декабрь окажется месяцем возможностей еще и потому, что большую часть месяца Солнце будет находиться в Стрельце. Оно дает желание расти, желание что-то приобретать, мечтать, достигать.

Но в этот раз Солнце в Стрельце находится в квадрате к Сатурну, а эта планета всегда чуть-чуть ограничивает оптимизм. Она дает немного пессимизма, желание взять себя в руки, взять какую-то аскезу, но также она может дать желание сразу претворять свои мечты и планы в жизнь.

«Поэтому квадрат Солнца с Сатурном может очень интересным образом поиграться: дать ощущение ограничения, лени или нежелания действовать. Может ощущение страха и даже неуверенности в себе. Каждый знак зодиака может компенсировать ее по-разному», — подчеркивает астролог.

Овен — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

Овны в декабре не особенно почувствуют напряжение, которое принесет квадрат Солнца к Сатурну.

Представители огненного знака зодиака все-таки более воодушевлены, у них больше оптимизма, нежели пессимизма.

Но если вдруг Овны поймут, что им не дается какой-то проект по работе, им не дают профессионально расти, расширяться, развиваться — а они так этого хотят! — то это и будет тот самый аспект, который даст некоторые ограничения.

Тогда представителям этого знака зодиака нужно просто расписать, чего они хотят, то есть свои цели и желания относительно профессионального роста, а также заручиться поддержкой у домашних и поверить в себя. В таком случае все обязательно получится.

Телец — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

Тельцам в декабре может показаться, что они слишком оптимистичны и что им не хватит ресурсов на реализацию своих целей и задач.

Например, финансов или людей. Или представители земного знака зодиака подумают, что не найдут помощи, когда она особенно понадобится. То есть в целом Тельцы, вероятно, почувствуют ограничения ресурса.

Тут рожденным под этим знаком стоит обратить внимание на своих знакомых, на людей, которые их окружают, которым они доверяют. Можно просто посоветоваться с ними, обсудить все переживания, которые, возможно, возникли.

На самом деле огромное количество людей готово помочь Тельцам и вселить им уверенность в себя и в то, что их планы реально осуществляются.

Близнецы — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

Близнецы почувствуют неуверенность в своих партнерах, а также в клиентах и их заказоспособности, которая поможет представителям этого знака зодиака осуществить свои оптимистичные планы.

Представителям этого знака зодиака покажется, что партнеры не поддержат их в задуманных начинаниях и в самых амбициозных целях и планах.

Близнецам важно подумать о том, что сейчас все на подъеме и что практически каждый человек настроен оптимистично. В этом случае отмеченным воздушным знаком поможет перезагрузка, расслабление, небольшое отключение от проблем с помощью зарядки, спа или массажа. Как только они переключатся, то эти дурные мысли уйдут.

Раки — гороскоп на декабрь 2025 5-tv.ru

В Раках могут зародиться сомнения относительно реализации их грандиозных планов.

По мнению представителей водного знака зодиака, помешать встроить задуманное в их рутинную жизнь могут их дела и обязанности.

Однако в декабре они как нельзя сильны. Ведь Ракам в этом году и половину следующего покровительствует Юпитер. А это значит, что они обязательно со всем справятся.

Лев — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

Львам помешает отсутствие мотивации, либо слишком большой фокус на дела или проблемы детей.

Для того, чтобы у представителей огненного знака зодиака появились мотивация и ощущение, что они справятся со своими амбициозными целями, звезды рекомендуют им отдохнуть и немного побыть в одиночестве: погулять, возможно, понять свои глубинные истинные желания, понять, чего он действительно хочет.

И тогда мотивация появится, и цели, может быть, поменяются.

Дева — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

Девы могут потерять чувство внутренней опоры.

Представителям земного знака покажется, что они занимаются не тем делом, что гораздо важнее для них дом и семья. И они до этого были сфокусированы не на том, на чем нужно.

То есть в декабре Девы потеряют интерес — у них нет занятий, которые бы их заводили, зажигали, двигали вперед. Поэтому звезды советуют им найти то, что отвлечет и увлечет. Тогда небольшой пессимизм уйдет.

И важно помнить: друзья всегда готовы прийти на помощь рожденным под этим знаком зодиака.

Весы — гороскоп на декабрь 2025 5-tv.ru



Есть вероятность, что Весов ожидает дискомфорт в общении с коллегами — им будет попросту сложно друг с другом договориться.

К тому же может появиться некая доля конкуренции, и представители воздушного знака зодиака, как отменные дипломаты, почувствуют это.

Однако у Весов есть поддержка в виде их карьерных целей, руководителей и более опытных знакомых, друзей и коллег. И им стоит не стесняться ей пользоваться.

Скорпион — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

Скорпионов могут останавливать финансовые возможности или самочувствие.

Но стоит отметить, что представители этого знака зодиака не могут не расти, они не могут оставаться на месте. Поэтому им крайне важно мечтать, ставить какие-то долгосрочные цели, расписывать планы.

Поэтому, если вдруг Скорпионам кажется, что что-то мешает реализации задуманного, то им просто стоит отсрочить ее и дать себе место для маневра.

Стрелец — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

У Стрельцов не должно быть проблем.

Представителям огненного знака зодиака в обычное время море по колено, а в этом декабре — особенно.

Они точно со всем справятся и чувствуют в себе силы на это. Потому можно не бояться мечтать и воплощать свои мечты в реальность.

Козерог — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

В этом декабре Козерогам захочется помечтать.

Хотя они вообще-то известны как один из самых немечтательных знаков зодиака. Представители земной стихии, как правило, сразу пишут цели и планы.

Но этот месяц будет исключением из правил. При этом Козероги найдут поддержку в своих партнерах, близких и людях, которым они доверяют.

Водолей — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

Водолеям может показаться, что друзья их не понимают.

Или, может быть, недостаточно активно их поддерживают в их планах, начинаниях и целях.

Звезды советуют представителям воздушной стихии не зацикливаться на этой мысли. А также помнить: коллеги всегда готовы поддержать Водолеев.

Рыбы — гороскоп на декабрь 2025

5-tv.ru

Рыбы могут почувствовать, что уперлись в карьерный потолок.

Может быть, они недостаточно развиваются в карьере.

Звезды рекомендуют представителям водного знака зодиака взять инициативу в свои руки и проявить свои таланты во всей красе. Тогда Рыб точно заметят.

И цели они своей достигнут быстрее, если будут открываться и проявляться.