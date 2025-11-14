Самая высокая луна за десятки лет: что ждет знаки зодиака в «Холодную Луну»»

Декабрь открывается редким небесным событием — полнолунием и одновременно суперлунием в Близнецах, которое пройдет 5 декабря.

В народе его часто называют «Холодная Луна», и не случайно: оно словно подсвечивает самые острые вопросы конца года, заставляет взглянуть трезво на отношения, привычки и контакты, которые окружают нас каждый день.

Подробнее об этом явлении эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Светлана Миллер.

Светлана Миллер

Астролог

Что такое суперлуние и когда оно наступит 5 декабря 2025

Суперлуние — это происходящее вблизи перигея полнолуние, то есть в максимально близкой к нашей планете точке орбиты Луны. Фаза полной Луны наступит в 02:15 по московскому времени, а в 14:07 окажется в перигее своей орбиты. Расстояние, разделяющее Луну и Землю, составит 356 961 километр.

Это сделает спутник Земли на 7,9% больше и на 15% ярче, чем во время обычного полнолуния.

В Северном полушарии, включая Россию, это полнолуние достигнет максимальной высоты над горизонтом, которая не повторится до 2042 года.

Что это означает для любителей астрономии? Луна поднимется на значительную высоту в небе, следуя траекторией, напоминающей путь летнего солнца. Благодаря такому высокому положению, лунный свет не будет скрыт за зданиями, деревьями или холмами. Это позволит наблюдать за Луной практически из любой точки с открытым южным горизонтом.

Как суперлуние 5 декабря 2025 повлияет на каждого

По словам астролога, 5 декабря Луна обострит темы общения, обмена информацией, поездок и окружения.

«То, что раньше казалось незначительным, вдруг приобретет ясность: станет очевидно, кто действительно нужен в жизни, а с кем пути расходятся. Близнецы символизируют двойственность, поэтому у многих людей возникнет желание сделать выбор: между старым и новым, поверхностным и глубоким, привычным и неожиданным», — отметила она.

Влияние суперлуния будет особенно заметно в сфере общения. Ожидаются новые знакомства, которые могут оказаться судьбоносными.

Это не обязательно романтические связи, хотя и они возможны, но в первую очередь важные встречи для развития, роста и движения вперед. Может появиться человек, который предложит идею, проект или просто иной взгляд на жизнь. Стоит обращать внимание на случайные разговоры, переписки и даже короткие реплики — в них может скрываться ключ к будущему.

Не менее ярко проявится тема дорог. Даже короткая поездка в соседний город может принести неожиданные открытия.

У кого-то появится возможность спонтанно отправиться в путешествие, и оно окажется знаковым. У других это будет перемещение по делам или работа с документами, которые изменят планы на ближайшие месяцы. Все, что связано с движением, в эти дни приобретает особую значимость.

«Полнолуние 5 декабря станет своеобразной проверкой на искренность и подлинность. Оно высветит лишнее, расчистит пространство и покажет, кто по-настоящему идет рядом. На его волне приходят новые судьбоносные контакты и события, которые открывают двери в будущее.

Главное — не бояться отпустить прошлое и быть готовыми довериться переменам», — отметила эксперт.

Что можно делать в суперлуние 5 декабря 2025

Как отметила Светлана Миллер, лучшее, что можно сделать в период суперлуния, — это внимательно пересмотреть свое окружение.

«Подумайте, кто действительно идет с вами в будущее, а кто лишь занимает место и тянет назад. Полезно анализировать свои привычные сценарии общения и избавляться от тех, что больше не работают.

Также важно быть открытыми новым людям, встречам и идеям. Если появится желание изменить маршрут, отправиться в дорогу или заняться новыми проектами — это хороший знак, за которым стоит следовать», — подчеркнула она.

Еще один верный шаг: фиксировать свои мысли и инсайты. В дни полнолуния идеи приходят неожиданно, и одна из них может оказаться судьбоносной.

Что нельзя делать в суперлуние 5 декабря

Важно учесть, что суперлуние в Близнецах обостряет эмоции, поэтому не стоит торопиться с решениями, особенно под влиянием раздражения или усталости.

«Также нежелательно зацикливаться на старых связях, которые себя изжили, тратить время на поверхностные разговоры и пустые встречи. Ссоры, выяснение отношений и сплетни в этот день будут отнимать силы и не принесут результата», — пояснила Миллер.

Что принесет суперлуние 5 декабря 2025 для каждого знака зодиака:

Овен

Овнам стоит быть готовыми к новостям и активным разговорам.

Суперлуние 5 декабря поможет прояснить важные договоренности, а также даст шанс завести новые полезные связи.

Звезды советуют Овнам быть внимательнее к словам, так как одно неосторожное замечание способно многое изменить.

Телец

У Тельцов суперлуние поднимет вопросы ценностей и ресурсов.

Возможно, они поймут, кто или что тянет их назад.

Это хороший момент для финансовых решений и для того, чтобы отделить истинные желания от навязанных.

Близнецы

Главными героями этого полнолуния становится знак Близнецов.

Луна подсветит личность каждого представителя этого знака зодиака, привычные для них роли и образ жизни.

Звезды советуют Близнецам себя и понять, с кем им по пути, а с кем пора расстаться. Вокруг может появиться много новых людей — следует выбирать тех, кто действительно откликается.

Рак

События заставят Раков остановиться и прислушаться к внутреннему голосу.

Возможно, уйдут старые страхи или сомнения.

День суперлуния окажется подходящим для завершения ненужных проектов, а также для осознания, кто по-настоящему поддерживает Раков за кулисами жизни.

Лев

Друзья и окружение у Львов выйдут на первый план.

Кто-то проявит себя неожиданно честно, а на место старых связей могут прийти новые.

Вселенная шепчет: обратите внимание на предложения о совместных проектах — они могут оказаться судьбоносными.

Дева

Суперлуние напрямую касается карьеры и целей Дев.

В этот день они ясно увидят, в каком направлении им стоит двигаться дальше. Возможно, появятся новые контакты, которые помогут Девам в работе.

Но важно не спорить, а выстраивать диалог.

Весы

Весам в суперлуние нужно расширить свои горизонты.

У них может появиться идея поездки или обучения, которая изменит все будущее.

Звезды советуют Весам быть открытыми случайностям — они приведут туда, где представители воздушной стихии получат новые возможности.

Скорпион

У Скорпионов Луна высветит тему доверия и близких связей.

Возможно, им придется поставить точку в отношениях, которые больше не развиваются.

Но именно это позволит Скорпионам впустить в жизнь новые встречи и более глубокую близость.

Стрелец

Суперлуние происходит напротив знака Стрельцов, и на первый план у них выходят отношения.

Партнер, коллега или близкий человек может показать, как он видит будущее представителей этого знака.

Для Стрельцов суперлуние будет временем прояснения границ и принятия решения о том, кто идет с ними дальше по жизни.

Козерог

У Козерогов в суперлуние будет фокус на делах, привычках и здоровье.

Они могут решить отказаться от того, что истощает, и найти новые способы поддерживать себя.

Также появятся предложения, которые изменят ритм повседневности Козерогов.

Водолей

Суперлуние подарит Водолеям яркие эмоции.

Это может быть романтическая встреча или событие, которое вдохновит и откроет новые творческие силы.

Звезды советуют Водолеям слушать свое сердце и не бояться неожиданных знакомств.

Рыбы

У Рыб главной темой станут дом и семья.

Возможно, они решат изменить что-то в своем пространстве или откроют новые грани близких отношений.

А для кого-то это станет точкой, в которой важно будет важно расставить приоритеты между домом и внешними делами.