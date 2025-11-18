Финансовая тревожность в семье: как не разрушить отношения из‑за денег

Финансовую тревожность называют новым вирусом последнего поколения. Одни из-за низких доходов становятся скрягами, другие ради красивой жизни обрастают кредитами. Долговая петля нередко разрушает крепкие пары.

Почему из-за долгов страдают семейные отношения и можно ли снизить тревожность, эксклюзивно Пятому каналу рассказал психолог Андрей Назаров.

Что такое финансовая тревожность

5-tv.ru

С точки зрения психологии финансовая тревожность — это тревожность в целом. Это даже не про деньги, а про безопасность и чувство контроля.

«Что такое деньги в наше время? Хочешь вкусно кушать — нужны деньги, хочешь одеваться — деньги, крышу над головой, квартиру, машину — это все деньги. Соответственно, когда человек тревожится, он боится это потерять. Это страх за будущее, что он не справится, у него не получится», — объяснил психолог.

Как долги влияют на моральное и физическое состояние

5-tv.ru

Поскольку долг — это по-своему опасность, к излишним переживаниям может добавиться плохое самочувствие.

«Мозг интересно устроен: ему без разницы, опасность реальная или воображаемая, она действительно сейчас происходит или вы только представляете ее. В обоих случаях происходит выброс гормонов, и точно так же реагирует нервная система», — сказал специалист.

От тяжелых дум и постоянной тревожности повышается уровень кортизола и адреналина. Пропадет глубокая фаза сна. Должник регулярно не высыпается и чувствует себя разбитым. Снижается концентрация, копится усталость.

«Нам ужасно плохо, потому что мы постоянно находимся в том же самом состоянии, будто на нас условно наставили пистолет», — привел пример психолог.

Как снизить финансовую тревожность

5-tv.ru

Нормально бояться неизвестного, ведь воображение само рисует самое страшное. Поэтому первое, что нужно сделать для снижения финансовой тревожности, это образно встретиться лицом к лицу с опасностью.

«Сесть, взять бумажку, калькулятор и детально расписать: какая сумма задолженности, сколько надо вносить ежемесячно, сколько у меня есть времени. Прикинуть, обозначить», — объяснил Андрей Назаров.

Второй важный шаг — наметить план действий на ближайшие месяцы.

«Допустим, что я сейчас могу сделать? Может быть, закрыть кредитки или маленькие займы. Провести реструктуризацию долга или рефинансирование в банке. В общем, подойти к этому с умом и сделать, что в твоих силах», — добавил эксперт.

Маленькие шаги для экономии тоже важны. Например, отказаться от такси и пересесть на автобус. Вместо доставки из кафе заказать продукты на дом и урезать траты на вкусности. Готовить на несколько дней вперед и носить ланчбоксы на работу, чтобы не тратиться в столовой и автоматах. Любое действие будет морально поддерживать, снижать тревожность и приближать к цели.

Также немаловажно психологически отделить себя от проблемы.

«Очень часто люди в такой ситуации начинают себя винить. Они говорят: „Я неудачник, у меня все в жизни плохо, у меня ничего не получается, вечно у меня так все в жизни“. То есть они начинают себя олицетворять с проблемой, а это неправильно», — подчеркнул специалист.

Между фразами «Я неудачник» и «У меня есть задолженность перед банком» чувствуется очень большая разница. Необходимо стабилизироваться и перестать думать о своей плохости. В первом случае легко вогнать себя в депрессию и ощутить безысходность. Во втором — дать себе ресурс справиться со сложностями.

«Чем ты больше вывалишь на бумагу, тем лучше увидишь пути решения проблемы. Она никакая не страшная, она так сильно не кусается. Мы боимся того, чего мы не видим. Когда мы это видим, это уже не страшно», — подытожил Назаров.

Как финансовые проблемы разрушают семью

5-tv.ru

Если партнер скрывает наличие задолженности, рано или поздно это вскроется. Пострадает доверие в паре, поскольку замалчивание воспринимается как обман и предательство.

Если же сразу признаться в материальных трудностях, велик риск, что оба начнут строить проекции (перенос своих чувств, эмоций за свой страх на окружающих. — Прим. ред.) из-за финансовой тревожности и подрывать союз.

«Допустим, у меня большие долги и я живу с девушкой. Я начинаю замечать ее траты, на которые бы раньше внимания не обратил, и обвинять ее. Но проблема не в ней, а в том, что я тревожусь за то, что я не справлюсь. Либо она мне начнет говорить: „Из-за тебя у нас долги и проблемы“. Естественно, начнутся ссоры и конфликты», — привел пример Андрей Назаров.

При таком напряжении люди перестают друг друга понимать, доверие постепенно рушится, а недовольство и обиды растут. Рано или поздно близкий ассоциируется только с болью, союз распадается, и любящие люди расстаются. Причина всему — финансовая тревожность.

Как поддержать партнера с долгами

5-tv.ru

Чтобы не пополнить печальную статистику разводов, психолог призывает каждую пару вспомнить, что партнер — это не источник проблем, а близкий человек. Необходимо вместе искать выход, а не перечеркивать из-за финансовой тревожности все хорошее, что было до этого.

«К сожалению, многие не умеют поддерживать. Они думают, что поддержать — это сказать: „Не парься, все будет нормально, ой, да не плачь, перестань ныть, все решаемо“. Это обесценивание. Поддержка — это разделение эмоций. Если партнеру грустно, поплачьте, погрустите вместе с ним. Ему нужно, чтобы от его эмоции забрали половинку», — объяснил Назаров.

Психолог советует задавать партнеру следующие вопросы: «Что я могу прямо сейчас для тебя сделать? Могу ли я чем-то тебе помочь? Что тебе важно от меня получить?»

Важно помнить, что финансовая тревожность формирует туннельное сознание. Должник не может сконцентрироваться ни на чем другом, он теряется.

Поэтому будет не лишним сказать ему про его сильные стороны. Например, напомнить, как он в прошлом успешно справился с трудной ситуацией. Ободрить его тем, что близкие верят в него.