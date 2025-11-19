Мистика в жизни звезд: как Караулову пытался убить призрак, а Клявера спас умерший отец

Юлианна Караулова получила шрам на лице из-за проделок полтергейста

Мистические истории из жизни звезд шоу-бизнеса. Какая неведомая сила спасла от смерти Наталию Гулькину и Маргариту Суханкину? Правда, что Юлианну Караулову пытался убить призрак? Как Денису Кляверу помогает отец, умерший 13 лет назад? И какие паранормальные способности есть у Александра Реввы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Было очень много всего интересного, но все время, слава богу, так сказать, приходила какая-то сила на помощь», — отмечает Наталия Гулькина.

Артистка делится: в мистику начала верить после одного страшного случая. Они с Маргаритой Суханкиной были в гастрольном туре. И поездка из одного города в другой едва не стала для певиц последней.

«Рита лежала на заднем сиденье, я сидела рядом с водителем. У меня в наушниках играла какая-то музыка, и я задремала. Время было уже четыре утра, мы переезжали 500 километров. А водитель просто уснул за рулем», — делится Гулькина.

По словам звезды, именно в тот момент она резко открыла глаза. Словно кто-то заставил ее это сделать.

«Я очнулась в этот момент и увидела перед собой не асфальт, а траву, что мы уже по траве несемся. Я заверещала так громко, на таких децибелах, что он проснулся и резко дал по тормозам, и мы остановились в сантиметре от обрыва. Внизу была река, лес и река», — рассказывает певица.

Когда Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина выбрались из машины, обе осознали: трагедии удалось избежать лишь чудом.

«Меня начало колотить. Я такого никогда не ощущала. Когда ноги и руки трясутся сами по себе и не слушаются», — уточняет знаменитость.

Таких происшествий, когда Гулькина оказывалась на волосок от гибели, в жизни артистки было еще несколько. Но каждый раз ее что-то спасало.

«У нас и у самолета перекосило дверь… Даже мы не могли слышать друг друга, какой был свист. Забивали это окно полотенцами и пледами, и мы летели в это время. Шасси не выпускалось несколько раз. У меня очень сильный ангел-хранитель», — говорит артистка.

«Если человек верующий, защитники и помощники 100% будут человеку помогать», — подчеркивает парапсихолог Сергей Шмелев.

Денис Клявер однажды тоже, как Наталья Гулькина, чуть не попал в аварию. И точно также его словно уберегли от большой беды.

«Я был за рулем, не помню, какой город. Мы ехали так, дорога такая: вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Я еду. Минут через 40, может быть, на одном из подъемов подумал: «Блин, я так быстро еду. А если там вылетит какой-нибудь сумасшедший человек? Надо притормозить». Клянусь, я поднимаюсь, притормаживаю, и мне летит в лоб машина. Вот как? Только сигнал. Слава богу, если бы мне эта мысль не пришла, ангел-хранитель, если бы меня не проинформировал, наверное, уже не было бы», — делится Денис Клявер.

Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» считает, что в тот момент ему на подмогу пришел папа. Илья Олейников умер в ноябре 2012-го. Но, по словам сына, он всегда ощущает присутствие отца.

«Папа мне очень сильно помогает. Я это искренне говорю. Что бы ни происходило, какие косяки бы ни происходили в моей жизни, я знаю, что так все будет разруливаться (по щелчку пальцев. — Прим. ред.)», — уверяет певец.

Но если одних неведомые силы якобы спасают, то другим делают пакости. Во всяком случае, Юлианна Караулова считает, что пострадала именно от действий полтергейста.

«Я один раз на ровном месте упала в квартире, в которую приехала забирать свои вещи. Споткнулась, головой вниз упала. У меня до сих пор шрам над бровью. Было сотрясение мозга. Потом мне рассказали, что в этой квартире живет привидение. Я абсолютно в это поверила, потому что упала так, как будто мне кто-то поставил подножку», — уточняет певица.

«Скорее всего, это не домовой, не привидение. Это могла быть бесовская сила. Есть бесы-сторожи. Такие бесы могут быть специально магически созданы на недвижимость для того, чтобы охранять данное помещение. И тот, кто возьмет какую-либо вещь, соответственно, может быть наказан», — объясняет парапсихолог Шмелев.

«Конечно же, если есть материальный мир, то есть и какой-то неощутимый, невидимый мир. Я в это верю и думаю, так и есть», — признается актриса Альбина Кабалина.

Артистка уверена: творческие люди особо уязвимы и легко поддаются воздействиям негативной энергии. Ведь у них есть не только поклонники, но и злопыхатели. Поэтому знаменитостям необходима дополнительная защита.

«У меня все время либо что-то падает, либо со сцены какая-то декорация рядышком падает. Я всегда чувствовала присутствие и демонов, и ангелов в своей жизни. И они как будто борются за мою душу», — признается Кабалина.

А вот Александр Ревва говорит, что он сам обладает мистическим даром, который передался ему по наследству.

«У меня же в роду есть экстрасенсы. Мама же не случайно у нас… Помните, у нее есть фотографии, где она — сковорода, ложки… Она держит весь металл. По маминой линии есть экстрасенсы, ясновидящие», — делится шоумен.

Своим даром Ревва в шутку называет способность дарить любовь всем окружающим. И, кажется, артист с этим неплохо справляется.

«Когда я понял, что я этим обладаю, почему бы не масштабировать эту любовь?» — отмечает комик.

Участники группы «Город 312» признаются: к мистике относятся скептически. А вот магии цифр доверяют. Ведь единица и двойка, которые есть в названии коллектива, буквально преследуют музыкантов.

«Мы с Дианой познакомились 3.12, и это не нумерология. Это прям бог дал нам число 312. Мы сегодня опять едем сюда, в Кремль, и опять перед нами 312 номер. Короче, мы знаем, что если это число перед нами, значит, мы в правильном месте, в правильное время», — подчеркивает участник группы «Город 312» Дмитрий Притула.

Есть и те, кто считают, что самое главное — это внутренний настрой человека.

«Я верю в мистику, абсолютно уверена, что это существует. Но я точно так же верю в силу себя. Я знаю точно, что меня оберегает Вселенная. Я этому очень благодарна», — заявляет певица Женя Малахова.

С артисткой согласны многие коллеги. По их мнению, самое главное — это позитивные мысли. Если человек думает о хорошем и настраивает себя на успех, никакие темные силы, даже если они существуют, не смогут ему помешать.