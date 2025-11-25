Продал и забрал обратно: как покупатели остаются без квартир после сделок с пенсионерами

Кто стоит за стариками-разбойниками нашего времени? Как российские пенсионеры парализовали рынок недвижимости? При чем здесь Лариса Долина и за что ей угрожали убийством? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Купили квартиру у пенсионера — остались без жилья и денег

Видео счастливая героиня Надежда Шункова записывала, чтобы отправить в семейный чат. Только что они с мужем купили у пенсионера четырехкомнатную квартиру в Монино. Сумма сделки — десять с половиной миллионов рублей. Договор подписан, деньги переданы продавцу.

«Несколько часов прошло, он пишет заявление в полицию о том, что его мошенники, третьи лица вынудили продать квартиру, он этого не хотел», — рассказывает покупательница квартиры.

Но покупатели этого еще не знают. Пару недель они ждут, когда пенсионер освободит квартиру. Но вместо ключей семья Шунковых получает от него смс.

«Он не собирался продавать квартиру и отдавать ее нам», — утверждает девушка.

Семья пошла в суд, но в итоге сама оказалась ответчиком. На квартиру наложили арест, а договор купли-продажи признали недействительным.

«Тогда верните нам наши деньги», — говорит девушка, но получает ответ, что денег у продавца нет и возвращать он ничего не собирается.

Основанием для такого решения стала экспертиза. Она признала пожилого продавца жертвой телефонных мошенников. Утверждается, что мужчина в момент заключения сделки не отдавал себе отчёт в своих действиях.

«Как можно 39 дней находиться под чьим-то влиянием и не понимать этого? Он ведь работал, ездил, общался со своими детьми», — удивляется Надежда.

Кто пытался присвоить квартиру Ларисы Долиной

Подобных историй по всей России сейчас сотни. А началось все, кажется, с дела певицы Ларисы Долиной. Прошлым летом певица продала свою элитную пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. И перевела все деньги мошенникам, которые «вели» свою жертву два месяца.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня проведены очень изощренные и мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей», — сообщила народная артистка России.

Через полгода суд вернул певице недвижимость. А ее покупательница осталась и без жилья, и без денег.

«Мы как юристы говорим о том, что дело Ларисы Долиной открыло вот этот „ящик Пандоры“, в том числе и для мошенников», — поясняет адвокат Юлия Дубинина.

Дело об афере с квартирой певицы все еще рассматривается в суде. По данным защиты, неизвестные угрожали взорвать ее автомобиль, если уголовное преследование не будет прекращено.

«Ожидаю от суда, чтобы меня оставили хотя бы с чем-то. Либо с квартирой, либо с деньгами. Очень страшно остаться без всего», — делится покупатель квартиры Даниил Волочков.

В сговоре ли с мошенниками пенсионеры, продающие свои квартиры

Даниил Волчков уверен, что пенсионеры в этой схеме не всегда жертвы. Пожилая владелица квартиры в центре Тулы, которую он купил за полтора миллиона рублей, могла вступить в сговор со своими родственниками, говорит мужчина.

Выяснилось, что племянница бывшей владелицы квартиры и ее муж взяли пенсионерку в оборот.

При этом муж племянницы не отрицает, что деньги за продажу квартиры у пенсионерки на руках. Но возвращать она их не собирается. Даже после аннулирования сделки.

Юристы разводят руками. Против новой схемы ничего нельзя сделать. Многие отказываются от покупки жилья на вторичном рынке, потому что гарантировать безопасность сделки никто не может.

«Если бы я решила сейчас покупать вторичку, то точно у кого бы я не купила? У одинокого человека. Неважно, бабушка, дедушка, то есть человек, который живет один», — разъясняет юрист.

Остаться и без денег, и без квартиры можно, даже если сделка была полностью прозрачной, при нотариусе, видеосъемке и передаче денег через банк. Все дело в так называемой сделкоспособности, которую в случае с пожилым человеком очень легко оспорить.

«Возрастные когнитивные нарушения позволяют экспертам прийти к вероятному выводу о том, что лицо в момент сделки, то есть продавец, не в полной мере понимало значение своих действий либо находилось под влиянием обмана», — указывает адвокат Елена Сагайдачная.

Кто вернет деньги за отобранную квартиру

На основании заключения экспертов суд возвращает недвижимость пожилому продавцу, а покупателю — деньги, если они есть.

«Наступает самый интересный момент, когда ему, продавцу, возвращать нечем, потому что деньги уже потрачены, а, соответственно, покупатель остается без квартиры и без денег», — отмечает эксперт.

Именно так случилось с Сергеем Поповым. Пенсионер из Челябинска копил на свою квартиру 16 лет.

«Со мной живет жена, зять, дочь, бабушка у нас старенькая, 100 лет. Двое внуков. И ждем третьего», — говорит он.

Собрать удалось два миллиона. Еще миллион занял у родственников. И нашел жилье в самом центре Челябинска. Продавщица — почти его ровесница. Веселая, жизнерадостная. Обещала даже оставить часть мебели.

«Единственное было условие, чтобы деньги были заплачены наличкой», — вспоминает мужчина.

Через два дня после сделки Сергею позвонили из МФЦ и задали странный вопрос: получил ли он назад свои деньги? Суд постановил, что квартира Сергею больше не принадлежит. Но возвращать три миллиона ему никто не спешит.

«Деньги мы до сих пор не видим. Она только тянет нас, то один суд, то другой, то третий», — жалуется пенсионер.

Если в ситуацию не вмешаться, рынок вторичной недвижимости может серьезно пострадать, уверены эксперты. Чтобы добросовестные приобретатели не теряли деньги, можно, например, применять статью 302 Гражданского кодекса России

«В течение полугода, если он не получит с него денежные средства, он обращается после этого полугода с иском к Российской Федерации. И Российская Федерация выплачивает ему деньги, которые он заплатил за квартиру», — сообщает директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений Матвей Гончаров.

Стопроцентных гарантий безопасности при покупке вторички сегодня не даст ни банк, ни нотариус, как и справка о вменяемости и дееспособности. Можно попробовать запросить у продавца бумагу о сделкоспособности, это дополнительные затраты, которые пенсионер, возможно, не захочет брать на себя.

Не помешает и присутствие профессионального врача-психиатра на сделке. Специалисты советуют с опаской относиться к объектам, которые продаются ниже рыночной стоимости, и сделкам, где покупатель настаивает на оплате наличными.