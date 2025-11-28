Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2025

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу ряд важных законов и поправок. Они затронут банки, пенсии, утильсборы, а также социальные сферы.

Утильсбор

Татьяна Меель/РИА Новости

С 1 декабря изменятся правила расчета утилизационного сбора на ввозимые из-за границы легковые автомобили. Основное новшество — ужесточение предоставления льгот для физических лиц.

Теперь сумма сбора будет зависеть не только от объема, но и от мощности двигателя. Базовая ставка осталась прежней — 20 тысяч рублей. Итоговый платеж рассчитывается путем умножения этой ставки на коэффициент, зависящий от количества лошадиных сил (л.с.) и объема двигателя.

Для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами, сохраняется возможность уплаты льготного сбора: 3,4 тысячи рублей за новые машины и 5,2 тысячи рублей за автомобили старше трех лет. Для последовательных гибридов и электромобилей льготная ставка действует при мощности до 80 лошадиных сил.

Владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) мощнее 160 лошадиных сил и гибридов/электромобилей мощнее 80 л. с. будут платить значительно больше. Для них ставки такие же, как для юридических лиц. С 1 декабря размер утильсбора для этих категорий автомобилей вырастет в несколько раз.

Цифровые паспорта

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В декабре в России стартует второй этап внедрения цифровых паспортов. На этом этапе граждане смогут использовать электронный документ для подтверждения своей личности в банках и других финансовых учреждениях. Это станет возможным только при личном посещении и условии, что клиент уже проходил идентификацию в данной организации.

Несмотря на расширение функций, цифровая версия не становится полной заменой бумажному паспорту. В некоторых случаях банки все еще будут должны запросить физический оригинал документа.

Эти ограничения связаны с тем, что определенные операции требуют тщательной проверки личности. Поэтому бумажный паспорт остается основным средством идентификации, а цифровой формат предоставляет дополнительный способ подтверждения.

Рассрочки

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 декабря изменятся правила предоставления потребительской рассрочки. Основной акцент будет сделан на срок ее действия. Максимальный период составит шесть месяцев, но с декабря 2027 года его сократят до четырех месяцев.

Также будут введены ограничения на штрафы за просрочку: они не смогут превышать 20% годовых от суммы задолженности. Операторы рассрочки больше не смогут взимать комиссии или дополнительные платежи за саму услугу.

Также продавцам больше нельзя назначать разные цены за один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Если общая сумма рассрочек у клиента превышает 15 тысяч рублей, оператор должен передавать данные о договоре в бюро кредитных историй. Это поможет банкам и другим участникам рынка лучше оценивать долговую нагрузку и платежеспособность покупателя.

Закон вводит и новое понятие — оператор сервиса рассрочки. Это может быть банк, микрофинансовая организация или хозяйственное общество с капиталом не менее пяти миллионов рублей, включенное в специальный реестр Банка России. Центробанк получает полномочия контролировать этих операторов, собирать отчетность, проводить проверки и следить за соблюдением требований.

Новые правила создают прозрачную и понятную систему для бизнеса. Небанковские компании больше не смогут привлекать деньги граждан для рассрочки. Они обязаны публиковать свои правила работы на сайте и в точках обслуживания, следуя нормам Центрального банка.

Пенсия

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В декабре россияне, отметившие 80-летие в ноябре, получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Размер выплаты автоматически вырастет с 8907,70 до 17 815,40 рубля и будет начислена до Нового года без необходимости подачи заявлений или документов.

Такое же увеличение предусмотрено для людей с I группой инвалидности. Кроме того, вырастет надбавка за уход: для получателей страховой пенсии она составит 1314 рублей, для получателей государственной пенсии — 1377 рублей.

ЖКХ и ЖКУ

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

С декабря одним из ключевых нововведений становится ужесточение требований к установке оборудования на внешних частях зданий. Установка кондиционеров, спутниковых антенн, козырьков и других элементов возможна будет только с согласия большинства собственников — более 50% от общего числа. Нововведение направлено на сохранение архитектуры домов и исключение самостоятельных переделок общедомовых элементов.

Также изменятся правила коммерческого использования общего имущества и размещения рекламы на фасадах. Теперь для заключения договоров на эти цели требуется решение, принятое квалифицированным большинством — не менее двух третей голосов всех собственников. Все решения обязательно фиксируются в протоколе общего собрания.

Кроме того, с 1 декабря в каждом многоквартирном доме должен появиться «администратор собрания». Его задачи — организовывать заседания, подсчитывать голоса и вносить итоги в ГИС ЖКХ.

Еще одно нововведение — расторгнуть договор с управляющей компанией по инициативе собственников станет сложнее. Теперь это будет возможно сделать только через год после его заключения, если нет серьезных нарушений, доказанных в суде.