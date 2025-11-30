Гурченко ломала правила моды: секреты роскошного стиля знаменитой актрисы

Актриса Людмила Гурченко славилась не только своей блистательной игрой на экране, но и умением стильно одеваться. Наверное, только в глухой деревне на отшибе могли не знать о ее осиной талии в 56 сантиметров, которую она подчеркивала всеми способами.

Людмила Гурченко никогда не следовала модным тенденциям и не любила подчиняться правилам. Она создала свой уникальный стиль, который позже стал популярным.

Почему Гурченко игнорировала современные веяния и всегда поступала по-своему — читайте в материале 5-tv.ru.

Какой стиль любила Людмила Гурченко

Mosfilm/legion-media

Молодая Гурченко предпочитала только наряды, подчеркивающие ее фигуру. В частности, именно талию. Благо тогда в тренде был стиль New Look, который характерен образами с почти обтягивающим верхом и массивным низом. Широкая юбка или брюки-палаццо выгодно подчеркивали стройность актрисы.

Позже она еще и пристрастилась к подплечникам. Высокие фурнитуры добавляли ее хрупким плечам строгости, что в некоторых моментах было весьма уместно. За счет крупного верха и такого низа фигура визуально превращалась в песочные часы. Хотя с такой тонкой талией не могло бы быть иначе.

Увидеть откровенные образы на Гурченко — было редкостью. Скорее, даже никогда она не позволяла себе вопиюще открытые блузки или экстракороткие юбки. Несмотря на ее хорошую, почти идеальную фигуру.

Она, наоборот, предпочитала закрытые блузы и кофты с длинными рукавами, а также и высокими воротниками. Ссылалась артистка всегда на свою «мерзлявость».

«Мой фасон — закрытое горло, закрытые руки… Я все время мерзну!» — шутила Людмила Гурченко.

Ко всему прочему, такие костюмы помогали сконцентрироваться на внешности актрисы и ее мимике. Выразительные глаза с густыми ресницами, тончайшие брови и необычная прическа. Макияж тоже отличался своей минимальностью: на фото можно заметить только бледные тени на веках, а контур скул и губ аккуратно подчеркивает натуральность.

ИТАР-ТАСС

Как упоминалось ранее, современные тренды в одежде ей было навязать сложно. Она больше склонялась к тому, что лучше всего подчеркивает ее фигуру и красоту. Для этого Гурченко лично для себя разработала некую «формулу» идеального образа. Она четко знала, какой фасон у одежды должен быть, чтобы подчеркнуть ее прелести и скрыть недостатки.

Она считала, что крой по косой хорошо подчеркивает ее талию, а юбка-карандаш хорошо стройнит ноги, делая их длиннее.

Как Людмила Гурченко переделывала одежду

Photographers/legion-media

Если же вещь в магазине ей очень сильно нравилась, но она не подходила под требования Людмилы, то актриса сама перешивала ее под себя. Гурченко меняла длину, колдовала над рукавами и, конечно же, ушивала по фигуре.

Окружение артистки всегда отмечало, что та очень тонко чувствовала цвета и оттенки. Она могла сочетать между собой, казалось, две разные вещи, которые в «дуэте» невозможно даже представить. Однако у Гурченко виртуозно получалось «играть» стилями, фактурами и принтами.

Она делала образ не просто гармоничным, а по-настоящему дорогим. Правда, любила контраст, что тоже является ее отличительной чертой в моде. На ней можно было увидеть и черный с белым, и красный с черным, и синий с золотым. Но строго не использовала больше трех цветов в одном наряде.

Photographers/legion-media

Что больше всего поражало, так это комбинация абсолютно разных рисунков на одежде. Например, горох с полоской или клетку с цветами. Любой «законодатель» моды уже бы был в истерике, но те, кто видел Гурченко в таких образах, отмечали ее гармоничность.

Отдельным объектом ее обожания были украшения. Но не золото, а крупная бижутерия. Их она создавать могла и сама. Актриса себе на воротниках каменья, а из пуговиц делала броши.

Не отказывалась и от несуразных шляп, боа или перчаток. Могла к ним запросто приделать перья, которые тоже сильно любила.

Во время дефицита даже выкручивалась и находила способ выглядеть стильно. Артистка перекраивала мужские пиджаки, делая из них женские, из подручных средств шила себе платья, например, из обивки или штор.

Так как обуви приличной тоже было мало, то приходилось и ее делать «модной». Туфли Людмила могла украсить все теми же материалами, которые лежали без дела дома. Для этого она брала пряжки от старых сумок, декорировала их — обтягивала тканью или меняла им цвет краской — и уже готовыми деталями стилизовала обувь.

Что делала Людмила Гурченко с дизайнерскими вещами

ИТАР-ТАСС/Архив

Но так было как с одеждой из простого магазина, так и моделями мировых модных домов. Хоть она и была близкой подругой модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, уже готовые наряды Гурченко все равно перешивала под свой вкус. Даже вещи от Dior или Cavalli попадались под ее руку.

«Почти все свои туалеты я придумывала сама. Моделировала, кроила, шила, освоила сложнейшую вышивку и работу с кружевом, даже шляпки сама делала», — рассказывала она.

Наверняка каждый задавался вопросом, чем же знаменитую актрису не устраивают дизайнерские модели одежды. Но все было довольно прозрачно — Людмила Марковна являлась ярой поклонницей 1920-х и 1950-х годов.

Гурченко восхищалась роскошными материалами из бархата, шифона или атласа. Еще и шляпы с перьями и перчатки с кружевом были среди любимчиков актрисы. Отсюда и идет ее предпочтения к сложным и «богатым» образам.

Как сформировался характер Людмилы Гурченко

ИТАР-ТАСС

12 числа ноября 2025 года народной артистке СССР Людмиле Гурченко могло исполниться 90 лет. На протяжении своей жизни актриса не раз сталкивалась с трудностями, но все равно смогла покорить сердца миллионов соотечественников, превратившись в настоящую легенду отечественного кинематографа.

Гурченко с детства тянулась к искусству. Людмила родилась в семье музыкантов, работавших в филармонии в Харькове. Из-за этого все образы будущей актрисы, как отмечали многие критики, всегда были наполнены своим уникальным ритмом и звучанием, которое идеально дополнялось ее сияющими глазами.

Музыка не стала делом ее жизни Гурченко, но смогла в каком-то смысле подарить ей вторую жизнь. В своей автобиографии «Мое взрослое детство» Гурченко писала, что они с другими детьми ходили к немцам и пели перед ними. Некоторые офицеры делились с ними остатками еды.

«Я знала, что теперь я маму голо­дной не оставлю. Я тоже вышла на работу», — писала она.

Детство, проведенное в условиях войны и оккупации, сильно сказалось на Гурченко. Она жаждала счастья, сияла любовью к жизни и заражала окружающих радостью. Во многом еще и поэтому у Людмилы Гурченко с легкостью получилось поступить во ВГИК, где она смогла развить свой талант.

Зрители запомнили Гурченко благодаря ее ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих», конечно, «Карнавальная ночь» и многих других.