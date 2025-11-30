Руки выдают возраст первыми: как за ними ухаживать и продлить их молодость

С наступлением холодов руки подвергаются двойному высушивающему удару из-за перепада температур: на улице ледяной ветер и мороз, а в помещении сухой воздух от жарких батарей. В связи с этим тыльная сторона ладоней обезвоживается и стареет.

С какого возраста нужно начинать ухаживать за кожей кистей рук и как это правильно делать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач дерматовенеролог и косметолог Александра Безволенко.

С какого возраста стареют руки

Евгений Биятов/РИА Новости

Ежедневно кожа кистей рук подвергается механическим воздействиям. Это вода, бытовая химия, моющие средства.

Дополнительно негативно влияют сухой воздух и сильный ветер. Кроме того, она всегда подвержена фотостарению от воздействия солнечных лучей.

Эти факторы нарушают защитный гидролипидный барьер кожи, приводя к сухости, шелушению и потере эластичности. Если не ухаживать за руками, к 40 годам они будут выдавать возраст, как бы хорошо ни выглядело лицо.

«Я всегда говорю пациентам, что нужно ухаживать не только за лицом, но и за руками, потому что чаще всего именно кожа рук выдает возраст. И здесь оптимальные числа — это 25-27 лет. Именно с 25 лет у нас происходят физиологические изменения. Снижается выработка гиалуроновой кислоты и коллагена. И плюс они еще и начинают разрушаться под действием фермента гиалуронидазы. Поэтому необходимо в таком возрасте контролировать эти процессы», — объяснила врач-косметолог.

Как ухаживать за руками домашними методами

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самое главное правило — защищать руки. Дома надевать перчатки при мытье посуды или стирке белья. Это поможет минимизировать агрессивное воздействие на кожу химических поверхностно-активных веществ (ПАВ). По окончанию уборки косметолог рекомендует смазать руки увлажняющим кремом.

А на улице в холодную погоду стоит надевать перчатки, чтобы уберечь кожу рук от перепада температуры.

В целом после каждого контакта с водой, например, после душа или похода в бассейн, нужно взять за правило пользоваться кремом.

«Хороший крем необходим. Мы восстанавливаем липидный барьер кожи. Кремы с мочевиной, с пантенолом будут удерживать влагу. Кремы с глицерином дадут плотный защитный барьер. И обязательно крем с SPF, потому что кожа всегда подвержена солнечным излучениям», — перечислила Александра Безволенко.

В качестве домашнего ухода можно на ночь на кожу рук наносить жирный питательный крем под хлопковые перчатки. Дополнительно косметолог советует делать парафинотерапию.

«Действительно, парафиновые ванны будут работать. Потому что, по сути, мы создаем дополнительный условно липидный барьер. А поскольку кожа лишена сальных желез, и здесь вообще практически нет подкожно-жировой клетчатки, все будет сразу видно на руках. Поэтому я могу рекомендовать такие процедуры как домашний уход», — отметила она.

Кроме того, раз в неделю желательно применять эксфолианты (средства для отшелушивания верхнего слоя кожи. — Прим. ред.), допустим, скрабы. Они могут быть как механические с микрогранулами, так и более мягкие с ферментами. Скрабы работают на обновление кожи, а после них питательный увлажняющий крем принесет больше пользы.

Как омолодить кожу рук у косметолога

5-tv.ru

В дополнение к домашнему уходу желательно хотя бы раз в квартал посещать косметолога.

«Я рекомендую профилактически задавать вопрос косметологу: что уже можно сделать? В зависимости от возраста, от необходимости конкретной процедуры можно работать, начиная от простых процедур к более сложным», — прокомментировала специалист.

Базовые процедуры направлены на восполнение гиалуроновой кислоты и коллагена в коже.

«Кислота является самым влагоудерживающим компонентом. Плюс она участвует в повышении регенераторной способности кожи и повышает местные барьеры», — объяснила Безволенко.

Самые основные и доступные методы для сохранения и восстановления молодости кожи рук: курс биоревитализации и инъекционная коллагенотерапия.

Можно дополнительно применять и более современные методики:

Коллагеностимуляция. Это введение препаратов полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция.

«Это уже более сложнонаправленная процедура. Здесь имеет значение естественный ресурс организма, потому что методика стимулирующая, и важно правильно подготовить пациента, восполнить все дефициты, чтобы стимуляция была достаточной», — уточнила врач.

Микроигольчатый RF-лифтинг;

IPL-фототерапия;

Эти аппараты, по словам косметолога, позволяют воздействовать на цвет кожи и ее рельеф. Таким образом убирается поверхностная пигментация и с мелкие морщины.