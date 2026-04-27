Эффект дельфиньей кожи: что нужно знать о новой бьюти‑процедуре
Все девушки мечтают о гладкой и сияющей коже. И современная косметология предоставляет такую возможность. Но насколько безопасны подобные манипуляции с лицом?
В России набирает популярность косметологическая процедура под названием «кожа дельфина». Это по сути переувлажнение, но звучит красиво: сразу представляется гладкая, упругая, влажная и блестящая кожа.
Но за счет каких процедур получится сиять морской влагой, а не секрецией сальных желез?
Что стоит за этим трендом, насколько он безопасен и кому действительно подойдет, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Алла Соколова.
Что такое «дельфинья кожа»
«Дельфинья кожа» — не медицинский термин, а эстетическое описание результата глубокого увлажнения кожи. Так что кремами такого эффекта не добиться.
«Достигается этот эффект с помощью инъекционной процедуры, где активное вещество вводится непосредственно в дерму», — рассказала Соколова.
Это средний слой кожи, где находятся клетки, отвечающие за выработку коллагена и упругость.
За счет чего достигается эффект «дельфиньей кожи»
Препараты для достижения эффекта «дельфиньей кожи» обычно содержат три ключевых компонента, работающих вместе:
- Гиалуроновая кислота. Естественное для организма вещество, присутствующее в коже, суставах и глазах. Ее уникальная способность — удерживать воду в объеме, в тысячу раз превышающем собственный вес;
- Янтарная кислота. Участвует в энергетическом обмене клеток (цикле Кребса), действует как антиоксидант и улучшает микроциркуляцию. В составе косметологических препаратов усиливает действие гиалуроновой кислоты. Хотя ее роль в биохимии хорошо изучена, в контексте кожи исследований проведено меньше;
- Ботулинум-пептид. Это относительно новый компонент, который разглаживает мимические линии.
«Сразу оговорюсь, это не ботулотоксин, это рекомбинантный пептид, который состоит из аминокислот и имитирует действие ботулотоксина. То есть он мягко снижает тонус поверхностных мышц», — уточнила врач.
Что касается гиалуроновой кислоты, в контексте процедуры она не заполняет морщины, как филлер, а встраивается в дерму и стимулирует выработку собственного коллагена.
Когда вместо «дельфиньей кожи» может получиться эффект жирности на лице
Блеск кожного сала возникает у людей с комбинированным или жирным типом из‑за избыточной секреции. Это нездоровый и эстетически нежелательный эффект.
Здоровое сияние — оптический эффект от ровного, гладкого, хорошо увлажненного рельефа кожи. Когда поверхность насыщена влагой, свет отражается равномерно. Именно это и считается признаком здоровой кожи.
Так вот, «дельфинья кожа» имитирует здоровое сияние, но людям с жирным и комбинированным типом кожи дополнительный «морской» блеск не нужен. Это обязательно нужно учитывать при выборе процедуры.
Помогает ли «дельфинье» увлажнение бороться с признаками старения кожи
Насколько тренд помогает бороться с возрастными изменениями?
Тут нужно разбираться по компонентам. Проще всего с гиалуроновой кислотой. Она достоверно улучшает гидратацию кожи, ее эластичность и визуальную текстуру, так как стимулирует синтез коллагена I и III типов. Эффект дает накопительный.
Антиоксидантные и энергетические эффекты янтарной кислоты обоснованы, но исследований в контексте кожи проведено недостаточно.
«Что мы можем сказать уверенно? Что процедуры на основе нативной гиалуроновой кислоты достоверно улучшают гидротацию кожи. Улучшают ее эластичность и визуальную текстуру», — пояснила косметолог.
Эффект «дельфиновой кожи» особенно востребован у звезд, стремящихся к естественному сиянию без эффекта «замороженного» лица. Однако процедура не заменяет комплексный антивозрастной уход, а является его полноценной частью.
Чем опасна процедура создания эффекта «дельфиньей кожи»
При правильном выполнении врачом риски процедуры с нативной гиалуроновой кислотой минимальны — вещество биосовместимо, реакции на него редки.
Возможные только временные побочные эффекты, такие как покраснение или отек в зоне инъекции, но они проходят в течение одного — трех дней.
Основные опасности связаны не с самим препаратом, а с контекстом его применения:
- Некомпетентный исполнитель. Инъекции в дерму требуют глубоких знаний анатомии, техники и понимания глубины введения. Ошибка может привести к осложнениям;
- Некачественные препараты. Рынок инъекционной косметологии переполнен подделками и средствами без регистрационного удостоверения. Пациенту важно проверять документы на препарат;
- Избыточность. Погоня за трендом провоцирует слишком частые процедуры. Злоупотребление не дает лучшего эффекта и может навредить.
Кому подходит процедура создания эффекта «дельфиньей кожи»
«Тренд отражает реальную потребность кожи во влаге и поддержке, особенно в условиях современной жизни с ее стрессом, ультрафиолетом и загрязненным воздухом», — заключила Соколова.
Перед тем как решиться на процедуру, необходимо:
- Проконсультироваться с грамотным дерматологом или косметологом с медицинским образованием;
- Оценить тип кожи, ее состояние и индивидуальные показания;
- Проверить сертификаты на препарат;
- Обсудить с врачом график процедур и ожидаемый результат.
Легкий эффект блеска и увлажнения кожи можно поддерживать и неинъекционными методами. К ним относятся:
- Профессиональные уходовые процедуры с гиалуроновой кислотой;
- Сыворотки и кремы с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, проникающей глубже;
- Аппаратные методики (биоревитализация, мезотерапия);
- Защита от ультрафиолета и антиоксидантный уход — для профилактики потери влаги.
Однако важно понимать, что эти методы дают менее выраженный и быстрый результат, чем инъекции.
