Погиб за секунду с женой и сыном: трагичная судьба актера Александра Дедюшко

Александр Дедюшко — актер, чье имя прочно ассоциируется с брутальными героями криминальных сериалов 2000-х. Но за кадром его жизнь была полна испытаний: три попытки поступить в театральный, годы безвестности, развод, борьба за место под солнцем. Он добился успеха, но потерял все в один миг.

Детство и юность Александра Дедюшко

Щербенков Роман/PhotoXPress/legion-media

Александр Дедюшко родился 20 мая 1962 года в Гродненской области на территории современной Белоруссии.

Папа работал инженером, мама — продавцом. В отличие от отца она всю себя посвящала детям — Саше и его старшему брату, проводя с ними каждую свободную минуту.

В будущем актере были артистизм и склонность к спорту. Он занимался танцами, верховой ездой, легкой атлетикой, футболом, любил играть в юмористических школьных спектаклях и декламировать стихи.

Актера Дедюшко в себе увидел еще в школе и после ее окончания отправился в Москву — поступать в театральный. Однако не успел, вступительные экзамены везде уже закончились.

Возвращаться домой ни с чем оказалось стыдно, и юный Александр остался в столице, устроившись работать автослесарем. Оттуда его призвали в армию, и после нее Дедюшко во второй раз не успел на экзамены — как раз выпало время Олимпиады, из-за чего их сроки перенеслись.

Сложилось только с третьего раза, правда, за это время будущий артист успел поработать физруком на заводе. Причем поступать он отправился в Нижний Новгород — по совету знакомых.

Актерская карьера Александра Дедюшко

Persona Stars/legion-media

После окончания учебы Александр Дедюшко нашел работу во Владимире.

«И тут я понял, что надо сделать какой-то решительный шаг. Мне было 33 года — говорят, это решающий для мужчины возраст. И я с остатками денег поехал в столицу. В течение года показывался в разные театры, пока, наконец, Олег Николаевич Ефремов не взял меня во МХАТ. Но ушел я оттуда очень скоро, поняв, что перспектив в этом театре для меня нет», — рассказывал актер в одном из своих интервью.

А все из-за того, что ему давали только роли в эпизодах. Тогда Дедюшко принял решение податься в кино.

Он долго ходил по кастингам, и, наконец, его пригласили на съемки фильма «Мать» Глеба Панфилова. На экране снова актер появился только спустя семь лет — в «Воре», а следом в «Сибирском цирюльнике». Но кино не приносило ощутимого дохода, поэтому Александр подрабатывал в рекламе.

А вот эра криминальных сериалов принесла Дедюшко широкую известность. Он завоевал популярность после участия в «Директории смерти», а затем снялся в «ДМБ», «Марше Турецкого» и легендарном проекте «Бригада».

В том же году актер принял участие в криминальном боевике под названием «Кукла». В этой картине Дедюшко исполнил главную роль частного детектива Джокера. На площадке он работал с гуру российского кино — Сергеем Шакуровым и Игорем Бочкиным, которые также исполнили ключевые роли в фильме.

Затем последовали роли в «Черном мяче», «Покушении» и «Сармате». В сериале «Офицеры» Дедюшко сыграл вместе с Василием Лановым.

Рост популярности привлек внимание телевизионных продюсеров, которые пригласили его в шоу «Танцы со звездами», а также предложили стать ведущим передачи «Улица твоей судьбы».

Личная жизнь Александра Дедюшко

Щербенков Роман/PhotoXPress/legion-media

Впервые Александр Дедюшко женился еще студентом, на учащейся на курс старше Людмиле Томилиной. Которая, кстати, в вузе считалась настоящей звездой и находилась в центре мужского внимания.

У актерской пары родилась дочь, но… после учебы их распределили на работу в разные города.

«Конечно, какое-то время мы ездили друг к другу в гости, но долго так продолжаться не могло. Мы разошлись, хотя у нас родилась дочка Ксюша. У меня замечательные отношения с Людмилой, с ее родителями, мужем и их сыном. Они сейчас живут недалеко от Москвы — в Ярославле. А когда купили дачный участок, я помогал им обустраиваться — выравнивал землю, таскал камни для альпийской горки. Короче говоря, мы с Людой друзья. Просто тогда нас развела жизнь. Помимо того, что мы с ней жили в разных городах, я в тот период уже рвался в Москву, мечтал о другой актерской судьбе», — вспоминал Дедюшко в интервью.

Свою роль сыграло и знакомство со Светланой Чернышковой — второй женой актера. Говорят, что встречаться они начали еще до развода Александра с Людмилой. Когда решили играть свадьбу, Светлана уже ждала ребенка. Пара сильно тратилась на съемное жилье, поэтому приобрести свадебное платье и организовать торжество для них оказалось крайне сложно.

«В крупных загсах надо было ждать несколько недель, поэтому мы нашли районный — в самой глубинке Владимирской области. И добрались туда не на лимузине, а на КАМАЗе! Но для нас это было неважно. Мы любили друг друга и верили в свое будущее», — отметил актер.

Смерть Александра Дедюшко

Usoev Gennady/legion-media

После рождения сына Александр Дедюшко налег на поиск достойного заработка. Жизнь актера наконец наладилась: он купил квартиру, участок, автомобиль и в целом был счастлив.

Но 3 ноября 2007 года произошла трагедия: артист погиб вместе с женой и сыном в автомобильной аварии. Они ехали по трассе Москва — Уфа, чтобы встретить мать Дедюшко, и в какой-то момент авто вылетело на встречку — прямо под грузовик.

Говорят, что он уснул прямо за рулем, из-за чего и произошла трагедия. Также говорят, что за рулем он засыпал не впервые…

После гибели актера и его семьи в центре внимания оказались не их похороны, а настоящая война за наследство. Первая жена оказалась в глубоком шоке от поведения родителей второй.

«Может, кому-то покажется странным, что бывшая и нынешняя жены общаются, но у нас было именно так. Когда Саша сказал, что у него появилась другая, я отпустила его. Да, было трудно, плакала, но у нас хватило ума не делать дочку заложницей развода.

После смерти Саши вдруг откуда ни возьмись появились родители Светы, которых раньше никто не видел. Они переехали в его дом под Липецком, а сестра Светы осталась жить в квартире Саши в Москве. Вернее, он был владельцем двух комнат в трехкомнатной квартире, по соседству с ним жила 92-летняя бабушка. Причем вторую комнату он выкупил незадолго до смерти. Мы не хотели никакой вражды с родственниками Светы. И моя дочь, и мама Саши Елена Владимировна отказались от всех прав на наследство», — рассказывала потом Томилина.