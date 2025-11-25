Изменил с блондинкой? Что происходит в семье Богатырева и Арнтгольц

Богатырев опроверг слухи о разводе с Арнтгольц

СМИ пестрят заголовками: Марк Богатырев подал иск о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. Что произошло в звездной паре? Какие претензии актер ранее предъявлял своей жене? Правда ли ему не нравилось, как супруга справлялась с материнскими обязанностями? И почему артист вдруг публично опроверг новость о разводе, несмотря на поданное заявление? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

О том, что в семье Богатырева и Арнтгольц не все так гладко, СМИ пишут последние несколько месяцев. Актер появлялся на мероприятиях без супруги, а отсутствие рядом избранницы объяснял одними и теми же фразами.

«Вы знаете, это на самом деле странная штука. У меня Таня то не может, то она, в общем, не очень любит так подобные мероприятия», — говорит актер.

Ранее Богатырева заметили в одном из баров, где он развлекался с незнакомой девушкой. Причем без обручального кольца на пальце. И это в то время, когда Татьяна с ребенком ждала его дома.

«Эту блондинку он обнимал, гладил ее по телу, хватал за попу, говорил что-то на ушко. Они были в тесном контакте. Более того, когда Марк увидел, что его снимают, он произнес фразу: „Я спалился“», — рассказывает светский журналист Алена Павлова.

«Понимаете, когда ты живешь с актрисой, это… Да, это всегда немножко пороховая бочка», — отмечает Марк Богатырев.

Сам артист до последнего опровергал разлад в семье. Заверял, что у них с Татьяной Арнтгольц все в порядке. И вел себя так, словно информация о той скандальной истории из бара не просочилась в прессу.

«Она говорит: „Я достигла такого статуса и возраста, когда мне важно больше находиться в семье“. А так как я мужчина, я добытчик, я хожу и добываю. Вот и все», — подчеркивает актер.

«Знаете, его можно увидеть с блондинкой на съемочной площадке „Домовенок Кузя 2“. Это была я», — говорит актриса Женя Малахова.

Однако после случая в баре актер почему-то стал проводить больше времени с сыном. И, судя по постам в соцсетях, практически в одиночку заниматься его воспитанием. Татьяна Арнтгольц же все силы бросила на построение своей карьеры. Начала пропадать на работе, а в помощь мужу пригласила няню.

«Бывает время, когда нас разделяет расстояние, время, но мы как-то нашли в этом правильное понимание друг друга и приняли себя в этом. Поэтому главное, чтобы у нас сын, так сказать, не страдал от нехватки родителей», — заявляет Марк Богатырев.

Пока супруга продолжала покорять кинематограф, артист взял на себя обязанности обоих родителей. Он не раз признавался, что такая занятость жены ему, конечно, не по нраву.

«Актриса, она принадлежит своей профессии столько же, сколько и, в общем-то, мужчине и ребенку. Она же в этом получает энергию», — говорит Богатырев.

Но, видимо, подобный образ жизни в итоге совсем перестал устраивать звезду. На днях СМИ написали: спустя пять лет брака Марк Богатырев подал на развод. Предварительная беседа между супругами назначена на эту неделю.

«Когда люди, которые были примером для многих, расходятся, это всегда жалко. Тем более они оба красивые, оба талантливые, классные актеры, успешные… Когда рушатся семьи, это всегда плохо», — заявляет певец Илья Гуров.

«Над отношениями надо работать. А прежде всего, знаете что? Работать над собой. Вот это самое сложное. Признать, что мне нужен какой-то рост для того, чтобы становиться лучше. Все же считают, что я вообще звезда», — подчеркивает телеведущая Ассоль.

Но больше поклонников интересует, как отнесется к расставанию родителей их общий сын Данила? Наследнику Богатырева и Арнтгольц уже четыре с половиной года. По словам родителей, он активный, любопытный и неугомонный. Занимается футболом и гимнастикой, посещает бассейн и уже изъявляет желание освоить английский язык.

«Я тоже очень активный человек, и он растет таким же человеком. Мы с ним собираем пазлы, собираем конструкторы, мы с ним гуляем с собакой. Я его стараюсь освоить, чтобы он катался на велосипеде, на роликах. То есть он как-то очень развивается полноценно», — делится актер.

Марк Богатырев ни в чем не препятствует наследнику и внимательно следит за тем, какие интересы и таланты у Данилы. Он, как сознательный отец, желает, чтобы сын максимально реализовался в будущем.

«Он очень обаятельный. У него есть такое обаяние природное, которое сложно спрятать куда-то. Он его проявляет. Но профессию он будет выбирать сам… Захочет артистом быть — пожалуйста. Захочет быть инженером, предпринимателем. Но это пока рано об этом думать», — говорит артист.

Поклонники гадают: уж не стал ли Богатырев настолько вовлекаться в жизнь сына, чтобы после развода забрать его с собой. Однако актер на днях внезапно заявил: никакого разлада между ним и супругой нет.

«Это неправда. Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка», — сказал он.

Опроверг артист и свои недавние заявления о трудностях, с которыми столкнулся в браке. Оказывается, он доволен семейной жизнью. Пара расписалась всего пять лет назад. В Татьяну Марк влюбился практически с первого взгляда. Сразу понял, что это его человек. И, по заверениям звезды, чувства между ними не остыли.

«Это было прям сразу. Я понял, что Таня мне родит детей. Как-то внутреннее ощущение было такое», — признается актер.

Словом, поклонники Богатырева и Арнтгольц теперь растеряны и не могут понять, чему верить — словам артиста или иску о расторжении брака. Однако многие надеются, что в последний момент Марк просто передумал разводиться, и им с Татьяной все же удалось прийти к взаимопониманию.