Производственный календарь на 2026 год: как будем работать и отдыхать

Новый год действительно будет новым: при разработке производственного календаря на 2026-й правительство России объединило официальные праздники с ближайшими выходными, в итоге нерабочих дней стало гораздо больше. Пятидневщиков ожидают целых 118 суток отдыха.

Как провести драгоценные выходные с умом и подстроить под них отпуск? И когда готовиться отдыхать, а когда — работать шесть дней?

Сколько дней будем отдыхать в новогодние праздники

Производственный календарь на 2026 год — как работаем и отдыхаем. Фото: 5-tv.ru

Грядущие новогодние каникулы будут рекордно длительными — целых 12 дней.

Россияне начнут отдыхать 31 декабря 2025 года и закончат только 11 января 2026 года.

Кроме того, последняя рабочая неделя декабря в 2025-м станет самой короткой. Россияне будут работать всего два дня: понедельник и вторник. При этом предновогодний рабочий день 30 декабря не будет сокращенным.

График праздничных выходных в 2026 году

Совмещение официальных праздников с выходными несколько раз позволит россиянам отдохнуть в 2026-м три дня вместо привычных двух. Если официальный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то, согласно законодательству, выходной переносится на следующий рабочий день.

Маленькие каникулы ожидаются:

С 21 по 23 февраля (суббота, воскресенье, понедельник), потому что День защитника Отечества приходится на понедельник;

С 7 по 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник). Международный женский день выпадает в 2026 году на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник.

С 1 по 3 мая (пятница, суббота, воскресенье), потому что 1 Мая выпадет на пятницу;

С 9 по 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник), потому что День Победы будет в субботу;

С 12 по 14 июня (пятница, суббота, воскресенье), потому что День России приходится в 2026-м на пятницу.

В России, помимо общероссийских праздников, в некоторых регионах устанавливаются дополнительные нерабочие дни. Они приурочены к важным событиям для определенных конфессий или субъектов РФ и утверждаются местными властями.

Курбан-байрам (среда, 27 мая 2026 года) и Ураза-байрам (в ночь с 19 на 20 марта 2026 года) в субъектах России, где большая часть населения — мусульмане;

Радоница (вторник, 21 апреля 2026 года) — объявлена официальным выходным днем в Краснодарском и Ставропольском краях, Пензенской и Саратовской областях;

День рождения Будды Шакьямуни (дата меняется каждый год) в Калмыкии;

Уастырджи (или Джеоргуыба) в Северной Осетии. Начинается за неделю до последней полной недели ноября;

День Республики (дата зависит от субъекта).

Когда выгодно брать отпуск в 2026 году

В 2026 году отпуск можно подстроить под праздники — тогда общее количество дней значительно увеличится — или с учетом отпускных выплат. Во втором случае получится неплохо увеличить их сумму и выиграть в финансовом плане.

Отпуск получится длиннее, если брать его в самые короткие по количеству рабочих дней месяцы. Их несколько:

Январь — 15 рабочих дней;

Февраль и май — по 19 рабочих дней в каждом месяце;

Ноябрь — 20 рабочих дней.

Так, если вы хотите продлить отдых, то подбивайте отпуск к праздникам и переносам выходных дней.

Выгода с точки зрения отпускных

Чтобы сумма положенных на отдых выплат была выше, отпуск лучше брать по иной схеме. Подойдут месяцы, в которые работать придется дольше всего: июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Схема такая: размер отпускных зависит от количества трудовых дней в месяце. Чем их больше, тем выше среднедневной доход и, как следствие, сумма отпускных.

Можно даже составить рейтинг:

Июль. На него приходится максимум рабочих дней в году, из-за этого разница с «короткими» праздничными месяцами по сумме отпускных может достигать 10–15%;

Апрель и сентябрь. В эти месяцы всего на один день меньше рабочих дней, чем в июле, но по уровню выплат они остаются среди лидеров. Суммы отпускных за две недели на несколько тысяч рублей превысят показатели января или мая.

Октябрь и декабрь. В них столько же рабочих дней, сколько в апреле и сентябре, но чуть больше выходных.

Наименее выгодными для отпуска с точки зрения финансов получаются январь и май.

Когда будут короткие недели в 2026 году

В 2026 году россиян ждут сразу семь сокращенных рабочих недель:

Последняя неделя февраля: рабочие дни с 24 по 27 число;

Третья неделя марта: рабочие дни с 10 по 13 число;

Последняя неделя апреля: рабочие дни с 27 по 30 число;

Третья неделя мая: рабочие дни с 12 по 15 мая;

Вторая неделя июня: рабочие дни с 8 по 11 июня;

Вторая неделя ноября: рабочие дни дробит выходной 4 ноября;

Последняя неделя декабря: рабочие дни сокращает Новый год.

При этом ни одной шестидневной трудовой недели в 2026 году не будет!

Когда будут сокращенные рабочие дни в 2026 году

В 2026 году ожидаются четыре предпраздничных дня или, приятнее сказать, сокращенных:

30 апреля (накануне 1 Мая);

8 мая (перед Днем Победы);

11 июня (перед Днем России);

3 ноября (перед Днем народного единства).

В эти даты продолжительность рабочего дня уменьшается на один час.

Чем заняться в длинные выходные в 2026 году

Лучше всего отправиться в поездку по городам или регионам России. На такое путешествие не нужны большие вложения и отдельный отпуск. На ознакомление с местными достопримечательностями хватит и нескольких дней. А если приурочить путешествие к празднику получится еще и зарядиться позитивом на грядущую рабочую неделю.

Но, чтобы выходные запомнились, совсем не обязательно выезжать за пределы родного города. Вот несколько идей для праздников: