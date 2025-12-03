Чахнет без любви: как одиночество сказалось на жизни Игоря Саруханова

Игорь Саруханов страдает без любви спустя два года после развода

Игорь Саруханов страдает без любви. Правда ли, заслуженный артист РФ перестал заниматься спортом и бросил диету? Как еще одиночество сказалось на его характере? Почему не сложились семь браков музыканта? О какой партнерше он мечтает? И что за идеальную невесту ему нашли коллеги по шоу-бизнесу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Надо посмотреть в зеркало и задать себе вопрос: в чем проблема твоя? И только в зеркале ты найдешь ответ. Если ты будешь думать, что виновны все, кроме тебя, это большая ошибка. Значит, виновен ты», — подчеркивает исполнитель.

С момента последнего развода маэстро Игоря Саруханова прошло уже два года, но он по-прежнему один. И хотя артист бодрится и не жалуется, коллеги утверждают, что он буквально чахнет без любви. Так, певец сам признался, что забросил диету и спорт. А ведь еще недавно хвастал, как усердно следит за собой.

«Да, это было очень тяжело. 20 килограммов скинуть — это два года не есть вообще. То есть мне два года хотелось кушать. Сейчас я, в общем, давайте так, чтобы было понятно. Тогда была тысяча калорий в день, сейчас полторы. У меня, видите, нарушен метаболизм. К сожалению, он не ускоряется с годами, а замедляется», — объясняет исполнитель.

А еще музыкант не скрывает, что стал ранимым и обидчивым. Недавно Саруханов заказал такси, сел в машину, а водитель не признал в нем звезду. Это очень задело артиста.

«Сидит молодой человек, ему 38 лет. Совсем недавно. Он приехал откуда-то. А я еще разговариваю по телефону: «Нет, давай эти клавиши не надо, это надо. По музыке сделаем вот так. Давай здесь отрежем». Он говорит: «А вы что, музыкант?». Я говорю: «Сынок, слушай, ты где был 38 лет? Где ты находился?» — рассказывает Саруханов.

Сейчас вся жизнь звезды — это концерты и гастроли. А ведь когда-то она была наполнена любовью.

Игорь Саруханов всегда слыл ловеласом. Он крутил огромное количество романов и официально был женат семь раз.

«Папа с мамой учили, говорили: „Если ты хочешь гулять — гуляй. Если ты хочешь увидеть своих детей — женись. Это норма, это закон природы», — вспоминает артист.

Каждый раз певец кидался в омут с головой и был так ослеплен любовью, что думал: это точно его идеал.

«Эта штука приходит, она даже не спрашивает. Она мгновенно так раз — и все, и появилась. Ты начинаешь уже думать об этом человеке», — отмечает Игорь Саруханов.

Последняя супруга трудилась дизайнером у самого маэстро. Леся Садовская шила концертные костюмы звезде. Саруханов по традиции не стал долго думать. Спустя пару месяцев романа он сделал предложение руки и сердца. Но их брак не продержался и года. Когда эмоции стихли, артист понял, что снова ошибся.

«Понимаешь, мы же привыкли показывать самое лучшее в первый день, в первые минуты. Причем ты знаешь, как и что надо сделать, чтобы тебе поверили, что ты такой хороший. Как она? Отличная девчонка. Она потому что все показала, а потом? А потом истинное лицо показывают. А вот это плохо», — уточняет исполнитель.

Но при этом Саруханов не отрицал и собственной вины. Он просто не мог обеспечить своей избраннице стабильность.

«Дорогая, между нами и карьерой моей никогда не будет проблем. Я не буду выбирать. Потому что моя профессия сопряжена с отсутствием дома. Она сопряжена с женским вниманием и так далее, и так далее», — говорит певец.

После седьмого по счету развода музыкант, казалось, потерял надежду стать однажды счастливым.

«Какие отношения, когда у тебя 40 городов и вообще? Кто выдержит, какая девочка выдержит?» — задается вопросом артист.

Но коллеги волнуются. Они же видят, как непросто Саруханову без возлюбленной. А потому решили сами подыскать ему невесту.

«Мариам Мерабова, красивая пара была бы. Они похожи. Он прекрасный музыкант», — подчеркивает певец Сергей Мазаев.

«Так медийной личности проще. Как раз на работе найдет», — отмечает певец Роман Архипов.

Сегодня в шоу-бизнесе хватает одиноких и прекрасных женщин: Лариса Долина, Любовь Успенская, Лолита. Куда же смотрит холостой Саруханов? К примеру, Волочкова, как и музыкант, вся в творчестве. Балерина, певица, писательница — им точно было бы о чем поговорить.

«Да у меня такое тело роскошное, стройное, поджарое, пропитанное физическим трудом и нагрузкой, что я могу позволить себе надеть… Мини-купальник и показать свое тело», — заявляет Волочкова.

Любовь Успенская — свободная, богатая, талантливая. К тому же две звезды давно знакомы. Да и запросы у артистов похожи.

«Меня покоряют очень интересные и глубокие люди. Я их очень уважаю», — признается Саруханов.

«Качества, которыми должна обладать женщина? Она должна быть умной, талантливой, хорошей матерью, хорошей любовницей», — перечисляет Успенская.

Еще одна кандидатура — певица и модель Наталья Штурм. Она тоже ищет партнера. Стройна, артистична, с прекрасным чувством юмора. Чем не идеальная невеста?

«Мужчин я хочу по-прежнему, они меня еще больше, чем я их», — подчеркивает Наталья Штурм.

«Никогда не говори никогда, ведь именно так и рождаются дуэты не только на сцене, но и в постели. Как знать, может быть, фамилия Штурм-Саруханова разорвет все концертные залы», — не исключает актриса Эвелина Бледанс.

Но сам Саруханов заявил, что у него, увы, другие предпочтения. Как-то раз он признался, что давно не смотрит в сторону коллег по сцене.

«Какая-нибудь девочка из небольшого города. Она должна быть скромная, нежная, домашняя, умненькая должна быть, начитанная, образованная, красивая, хрупкая, нежная. Ух, вообще!» — заявляет музыкант.

Недавно артист и вовсе заявил, что навсегда зарекся от походов в ЗАГС. Однако эту фразу он произносил буквально после каждого развода, а потом женился вновь.

Словом, если интересы и запросы Саруханова изменятся, коллеги готовы помочь ему с поиском завидной невесты. Конечно, если сами знаменитые женщины будут не против.