«Мама стала менее злой»: в семье Александра Реввы завершился 20-летний конфликт

Александр Ревва рассказал, что помирился с матерью. Из-за чего в семье шоумена много лет были сложные отношения? Как невестка реагировала на оскорбления свекрови? В чем секрет крепкого брака Реввы? И почему жена называет его абьюзером? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я с мамой поддерживаю отношения. Мама стала менее, скажем так, злой, что ли. Мамочка, я тебе передаю привет», — говорит шоумен.

Александр Ревва поделился радостной новостью: в его семье наконец воцарился мир. Конфликт с матерью, который длился почти 20 лет, близок к разрешению.

«Мама стала более взрослой, что ли, мудрой. Меньше агрессии с маминой стороны… По-моему, она становится мягче. Я общаюсь с ней, по-моему, все мягче», — отмечает артист.

Проблемы начались в 2007-м году, когда Александр Ревва женился. Любовь Николаевна отнеслась к невестке прохладно. Она считала, что Анжелика ее сыну — не пара. Женщина не изменила своего мнения даже после рождения двух внучек. Наоборот, ее высказывания становились все жестче.

«Мама постоянно называла жену проституткой или еще как-то. Говорила, что дети не от меня. Это ее воображение», — делится Ревва.

«Саша всегда говорил, что для него очень это болезненная история. Я его понимаю. Сложно разорваться между мамой и женой. Две женщины любимые», — уточняет светский обозреватель Светлана Рябкова.

По словам Реввы, он долго пытался вразумить Любовь Николаевну, даже предлагал ей пойти к психологу. Но та отказалась и продолжила оскорблять избранницу сына.

«Все непонимание идет со стороны мамы. Там все зависит от нее. Понимаете, мы делали разные шаги, чтобы укрепить отношения, сблизиться, но все в голове мамы», — объясняет шоумен.

«Конечно, тут много зависит и от свекрови, безусловно. Она ни в коем случае не должна давить, навязывать свое мнение. Я считаю: это неправильно, потому что это новая семья, у них свои могут быть какие-то порядки и так далее. Тут не нужно этого делать», — заявляет певица Елена Север.

Артист переживал, что негативный настрой матери может отразиться на его браке. Анжелике, естественно, было неприятно слышать в свой адрес колкости и оскорбления. Тем более она не понимала, чем так разозлила родительницу мужа.

«У меня вообще мало людей, кому я не нравлюсь. У меня вообще нет врагов», — подчеркивает Анжелика Ревва.

В конце концов шоумен решил сократить общение с матерью до минимума. Он продолжил помогать ей материально, но встречаться лично почти перестал.

«Я думал: за что мне этот ее эгоцентризм, непонятная любовь к себе, ко мне? Я же не чья-то собственность, я сам себе режиссер. Да, спасибо, что вы подарили мне жизнь. Я вас не бросаю, помогаю и содержу, но у меня своя семья и любовь тоже», — делится юморист.

Александр и Анжелика считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они никогда не были замешаны в скандалах. На всех мероприятиях появляются вместе и всегда признаются друг другу в любви.

«Я люблю ее за то, что она настоящая. Она такая справедливая, настоящая и искренняя. И в то же время очень сильная. Очень сильная», — уточняет Ревва.

Супруги уверены: секрет их счастливого брака в том, что они никогда не спорят, кто главный. Ведь оба знают правильный ответ.

«Он доминант абсолютный», — отмечает жена шоумена.

«Доминант, абьюзер, да?» — спрашивает артист.

«Да, абьюзер, доминант», — подтверждает жена Реввы.

Она говорит, что старается не спорить с мужем, позволяет ему принимать важные решения и советует всем женщинам поступать так же.

«Девочки, вы замужем. Не забывайте, пожалуйста. За мужем. Муж впереди. Ведет лошадь. Вы должны оберегать, верить в своего мужчину, давать ему сил этой верой. А он должен просто идти добывать, не знаю, мясо, добычу», — объясняет юморист.

В отношении свекрови Анжелика Ревва старалась проявлять терпение и мудрость. На протяжении многих лет она не реагировала на выпады Любови Николаевны. Напротив, в интервью всегда говорила о ней с теплом.

«Она хороший человек, она очень добрая, она очень талантливая. Я ее очень люблю и поздравляю всегда со всеми праздниками. Я пишу ей сообщения», — делится жена шоумена.

Анжелика объясняет: с самого начала она решила, что ни в какие публичные разборки вступать не будет, и всегда придерживалась этой позиции. Как бы ни было порой тяжело.

«Это бабушка моих детей, это ее выбор. Знаете, мы не знаем, какие мы будем в старости и что у нас будет в голове. Дай бог нам всем здравого ума, доброго сердца, жить в мире и добре», — заявляет супруга артиста.

«Понятно, что если она скажет на свекровь, сразу обольют грязью, скажут: «Да ты ж поливаешь маму мужа, такая и сякая». То есть не угодишь. Поэтому, в принципе, Анжелика, наверное, в чем-то ведет себя верно, что не оскорбляет свою свекровь», — отмечает обозреватель Рябкова.

Супруга артиста признается: в глубине души все эти годы она не теряла надежды, что однажды Любовь Николаевна сменит гнев на милость. И очень рада, что наконец дождалась.

«Как можно это не любить? Я еще раз хочу показать мамочке. Она родила мне двоих детей», — подчеркивает шоумен.

Александр Ревва надеется, что мама действительно осознала свои ошибки и отныне в их семье воцарится долгожданный мир.