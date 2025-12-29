Пора браться за дело: как вернуться в рабочий режим после праздников без стресса

Новогодние праздники сбивают с толку не только тело, но и разум: нарушается сон, появляется лень, а мысли будто застревают в режиме «каникулы». Вернувшись к работе, многие сталкиваются со стрессом, который часто недооценивают.

Как мягко и без срывов перезапустить психику и вернуться в рабочие будни — эксклюзивно 5-tv.ru рассказала клинический психолог Алена Куликова.

Куликова Алена

Клинический психолог

Фундамент хорошего года

Первый и важнейший этап — это сами новогодние каникулы. Часто бывает, что человек долго отдыхает, а в итоге того самого «отдыха» не ощущает в своем состоянии. Чтобы этого не произошло, важно подойти к праздникам осознанно.

Начать стоит с составления примерного плана. Не обязательно придерживаться жесткого графика, но полезно заранее определить, чем вы будете заняты эти дни. Это поможет психике лучше организовать время.

Отдыхать нужно по-настоящему. Не стоит использовать выходные только для завершения накопившихся дел. Если отпуск превращается в борьбу с задачами, а вдобавок настигает простуда, это тревожный знак.

«Еще такой очень важный момент, потому что иногда мы используем праздники, выходные для того, чтобы доделать, сделать какие-то дела, и в итоге мы не отдыхаем», — отмечает эксперт.

В добавление ко всему требуется следить за качеством отдыха. Свободное время, когда после тяжелого рабочего дня вы «ничего не делаете», важен, но через какое-то время он перестает приносить восстановление и может начать отнимать силы.

Главный совет — смена деятельности и отслеживание того, что дает энергию. Для одних это книги или спорт, для других общение или время наедине с собой.

Не стоит забывать, что в первую очередь ментальное состояние зависит от мыслей и внутренних переживаний. Нужно давать место мыслям и эмоциям.

«Также важно здесь отметить еще, какие мысли и эмоции занимает большую часть вашего времени. На что вы увлекаетесь или о чем вы не хотите думать? Потому что как-то, что крутится постоянно в вашей голове, постоянно живет внутри вашего тела или на что не хочет и смотреть, отнимает очень много сил», — говорит эксперт.

Необходимо в таком случае отследить, какие мысли и переживания занимают большую часть времени. То, что постоянно крутится в голове или, наоборот, то, от чего хочется «убежать», отнимает много сил. Дайте этому внутреннему процессу место: для начала выписав все на бумагу. Это механическое действие сильно помогает разгрузить психику.

Сон и питание после новогодних праздников

Последние несколько дней перед возвращением к работе главная задача — сделать переход максимально плавным, без стресса для организма.

Начать можно с восстановления режима сна. Это база. Сбитое в праздники расписание нужно восстанавливать не резко, а за несколько дней, начиная ложиться и вставать на 20-30 минут раньше. Это касается и детей.

Также надо постепенно, а не резко, возвращаться к привычному рациону. Не стоит после праздничных излишеств устраивать строгую диету — это стресс. Просто можно медленно уменьшать порции, добавлять больше овощей, фруктов и, что критически важно, не забывать про воду для восстановления баланса в организме.

«Наша задача также максимально плавно вернуться к тому рациону, который мы пытаемся обычно. Потихоньку снижать порции относительно того, что были в праздники», — советует психолог.

Вхождение в рабочий график

Третий этап — первые рабочие дни. Не требуйте от себя сразу стопроцентной эффективности. Рабочая способность восстанавливается так же плавно.

«Здесь мы не должны от себя требовать того, как мы работали раньше. После праздников так же плавно идет вхождение в курс своей работы. Для этого на первую неделю не надо планировать многого», — указывает специалист.

Не следует планировать на первую неделю много. Рабочие задачи не то что можно, а нужно разбавлять отдыхом. Праздник не должен резко заканчиваться: не спешите убирать гирлянды, а лучше сходите на приятную прогулку или в кафе. Баланс постепенно смещается в сторону работы, но не обрывается мгновенно.

Стоит начать выстраивать привычную рутину — график сна, приема пищи, работы и личного времени.

Можно использовать и лайфхаки для настроя на продуктивную работу. Перед началом задач требуется выделить 10-15 минут на то, что помогает «заземлиться». Например, послушать музыку, записать мысли, побыть в тишине.

Также стоит минимизировать отвлекающие факторы. Чтобы легче концентрироваться, на время работы используйте приложения, которые блокируют соцсети, помогая не уходить в бесконечный «скроллинг» ленты в социальных сетях.