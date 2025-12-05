Кукольное безумие: чем опасен надлом ребер в погоне за узкой талией

Осенне-зимний период считается идеальным для проведения пластической операции, поскольку снижается риск воспалений, а теплая одежда надежно скроет послеоперационные повязки. Также хватит времени и на полное восстановление перед пляжным сезоном.

В последнее время широко обсуждаются довольно травматичное хирургическое вмешательство по надлому ребер ради желанной кукольной талии. О такой операции задумываются те, у кого анатомически нет ярко выраженной формы тела «песочные часы», а занятия спортом не приносят результата.

Почему ломать ребра категорически не рекомендуется и что предлагает современная медицина в качестве альтернативы, эксклюзивно Пятому каналу рассказал пластический хирург Халиль Зиятдинов.

Какие операции проводят для узкой талии

5-tv.ru

Современная медицина предлагает четыре варианта прорисовки осиной талии:

Классическая липосакция. Самый простой и распространенный вариант удаления избыточных жировых отложений в области живота и талии. После операции необходимо до двух месяцев носить компрессионное белье.

Липосакция с абдоминопластикой (коррекция живота и ушивание диастаза — Прим. ред.) и подгибанием ребер. Дает дополнительный визуальный эффект и не требует длительного восстановления.

Сужение талии по методу российского хирурга Казбека Кудзаева. Инновационная процедура последних лет. В ходе остеотомии надламываются 10-я — 12-я пары ребер. Пациент несколько месяцев носит корсет, чтобы ребра срослись в более узкой позиции.

Бразильская методика удаления нижних ребер. Впервые проведена в 1950-х годах. Подобные операции на сегодняшний день проводятся редко и считаются крайне травматичными.

Чем опасен слом или надлом ребер ради узкой талии

5-tv.ru

Торакопластика практически полностью ушла в прошлое из-за высоких рисков для здоровья пациентов. В первую очередь возрастает угроза повреждения внутренних органов, так как они теряют защиту.

Остеотомия более распространена, хотя и не менее проблематична. В процессе хирургического вмешательства или после него велика опасность прокола сломанным ребром легкого, из-за чего разовьется пневмоторакс — скопление газов в плевральной полости.

Пострадать от острого ребра могут и другие внутренние органы, а также крупные сосуды. Могут образоваться забрюшинные гематомы, а затем гнойные флегмоны. В лучшем случае потребуется новое хирургическое вмешательство, а в худшем разовьется сепсис.

Пациент в течение трех месяцев вынужден испытывать выраженный болевой синдром, носить несколько месяцев корсет и отказывать себе в привычной физической активности. При современных ритмах жизни такие сложности попросту неприемлемы для большинства пациентов.

Кроме того, ни один врач не может дать гарантии, что сломанные ребра срастутся правильно и визуально уменьшат талию, поскольку мышцы могут утянуть их в исходное положение.

Что выбирают современные женщины в погоне за узкой талией

5-tv.ru

Хирург рекомендует не гнаться за быстрым результатом и выбирать методику по показаниям.

«Изначально мы предлагаем сделать только липосакцию, а потом уже думать насчет талии, если результата окажется мало. Чаще всего обращаются женщины с нормальным или лишним весом. К реберному варианту прибегают, когда пациентка не страдает ожирением и хочет изменить данные природой параметры талии», — объяснил Халиль Зиятдинов.

По его мнению, наиболее безопасным считается комбинация липосакции и абдоминопластики. В этом варианте убирается жировая ткань, ушиваются мышцы живота и за счет этого слегка подгибаются ребра.

«Во-первых, формируется более желанная талия и спортивный силуэт, а во-вторых, желудок испытывает давление за счет того, что мы каркасно укрепляем мышцы брюшной стенки и натягиваем кожу не строго вертикально вниз, а немного „диагоналим“ ее для моделирования красивых линий, а также лучшей натяжки на спине и боках», — объяснил специалист.

За счет этого в течение месяца после операции проявляется дополнительный эффект похудения. Кажется, что желудок уже наполнен, и есть не хочется.

«Порции уменьшаются в 2,5 раза. В талии уходит от 18 до 36 сантиметров. Главный минус данной методики — приходится менять шесть размеров одежды в течение трех месяцев», — шутит Зиятдинов.

По словам врача, добиться и эстетического, и оздоровительного эффекта можно, не прибегая к слому ребер. Реабилитационный период продлится недолго, эффект сохранится на годы и не отразится на здоровье.