«Влепила бы в глаз родителям»: звезды в ужасе из-за кошмара в семье Соколовского

Лолита об угрожающих семье Соколовского фанатах: Это психически больные люди

Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина уже несколько лет сталкиваются с угрозами от фанатов, в последнее время они и вовсе направлены против их трехлетнего сына Дэвида. Преследователи устраивают непонятные ритуалы с фотографиями ребенка прямо на кладбище.

После того как Соколовский и Ангелина предали ситуации огласку, проблема привлекла внимание общественности. Звездную пару поддержали другие знаменитости: Вита Чиковани, Шура, Лолита и Илья Гуров.

Однако остается открытым вопрос: кто и за что угрожает семье Влада Соколовского? И стоит ли знаменитостям вообще делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни?

Что случилось в семье Влада Соколовского

Влад и Ангелина Соколовские 4 декабря рассказали об угрозах в адрес их семьи со стороны анонимных сталкеров. Преследование длится уже три года. По их словам, неизвестные пишут им пугающие сообщения, демонстрируют приклеенные к могилам фото Дэвида.

«Видит бог, мы не хотели идти с этим в инфополе, потому что и так большое количество негатива и всего прочего. Мы не хотим быть источниками этого, но уж слишком многое на кону. Когда речь стала о безопасности нашего ребенка, мы, конечно, уже решили хоть как-то вообще повлиять на эту ситуацию. Если есть возможность это сделать через СМИ, через всеуслышание, то мы это будем делать, потому что мы не хотим, чтобы вообще такое оставалось безнаказанным», — сказали супруги в видеообращении.

Основной мишенью для проклятий со стороны безумных фанаток долгое время была Ангелина. Жена артиста была вынуждена шесть раз менять номер телефона, но неизвестная женщина все равно не переставала донимать ее. Еще до свадьбы пары она прислала Ангелине фотографию, где закапывает ее снимок на кладбище. Но потом переключилась на Дэвида.

Какие угрозы получает семья Влада Соколовского

Супруги перестали игнорировать поступающие угрозы, когда они вышла за пределы онлайна: сталкерша узнала домашний адрес семьи экс-солиста «БиС» и начала отправлять снимки их входной двери.

Преследовательница также обещала облить кислотой Ангелину Соколовскую, сообщала о страшных ритуалах, которые проводит с фотографиями сына четы.

«Как только потеряешь бусинку, в ту же минуту, надеюсь, закончишься и ты. Я жду этого момента. Он будет, да не сразу, но будет… Тебе придется поплатиться за все его жизнью. Ты зря думаешь, что у тебя все наладилось. Не тут-то было…», — говорилось в одном из сообщений.

За три года преследований у Ангелины было несколько нервных срывов, она даже ходила в клинику.

«Угрозы уже перешли уже за грань адекватного. Расчлененки, фотографии моего сына, сожженные на фоне талмудов и заклинаний, втоптанные в могилы какие-то, приклеенные к чужим крестам на кладбище», — подчеркнул певец.

Ангелина Соколовская рассказала еще несколько подробностей преследований. Сталкерша обещает преследовать звезду до конца ее жизни.

«Среди ночи могут прийти доставки. С шампурами, с баллончиками с касторкой, с мясом, которое за ночь протекает, и там уже просто кровь на полу», — рассказала жена певца.

Кто преследует семью Влада Соколовского

«Мы до конца не понимали, кто конкретно и что делает, потому что написаны сообщения с подставных аккаунтов, с левых номеров. Была ситуация, когда мы выкладывали рекламу и начиналась лютая спам-атака на нас, рекламодателей, проекты возвращались в шоке, не понимая, что происходит, отменяли нас», — сказал Соколовский.

Однако 5 декабря на закрытой вечеринке Stars Coffee певец сообщил, что на примете у него есть несколько подозреваемых.

«Одну девушку мы встречали, потому что она сталкерила, мы могли ее видеть на общественных мероприятиях. Я не могу обвинять человека, не имея никаких доказательств. Нам пришлось провести и собственное расследование: так вышло, что там была замешана и еще одна девушка — как выяснилось, она умерла. У нас волосы дыбом от всей этой ситуации. Ее допрашивали в полиции, и она все сдала, и она сдала вторую, которая якобы все отрицает», — уточнил он.

С момента своего дебюта на «Фабрике звезд» в 2007 году певец постоянно сталкивается с преследованием. Он даже помнит самых «ярких» обидчиц в лицо, поскольку они приходили когда-то на фан-встречи. Яна Жилина и Екатерина Шумакова — эти имена останутся в его памяти навсегда.

«Меня предал самый любимый человек в мире. Вот этот вот козел. Этот меня предал», — сказала на видео Шумакова.

Она записала это послание о неразделенной любви в 2012 году. После этого, по словам Соколовского, начала ему мстить. Но настоящий кошмар начался, когда у него появилась семья.

Как живет одна из подозреваемых в угрозах семье Влада Соколовского

Корреспондент РЕН ТВ Яна Налимова выяснила информацию о названных Владом Соколовским фанатках.

Яна Жилина действительно уже мертва. Она скончалась примерно полтора года назад и, по словам соседей, при жизни вела себя странно.

Вторую подозреваемую, Екатерину Шумакову, журналистке удалось застать дома. Девушка проживает вместе с матерью в деревне, расположенной в 200 километрах от Москвы. Шумакова живет небогато, поэтому сразу же возникает вопрос, где она брала средства на постоянные доставки Соколовскому.

Екатерина Шумакова полностью отрицает свою вину в преследовании, но на певца действительно обижена.

«Он меня просто не пустил на фан-встречу. Он вышел, начал на меня гнать: что ты мне не даешь жить, все такое, и что ты сюда больше не зайдешь. Один раз было (угрозы. — Прим. ред.). Ну это было очень давно. Даже если вспомнить, но что-то там: гори в аду», — заявила девушка.

Мать девушки, Галина Шумакова, уверенно заявила, что у ее дочери никогда не было агрессивного поведения. Но это только пока за съемочной группой не закрылась дверь. Как передает корреспондент РЕН ТВ, потом из дома послышался взволнованный голос матери.

«А ты помнишь, тебе сказали: еще раз, и тебя могут посадить. А тебе надо это? Главное, девкам сообщи. Что они тебе писали. Они тебе скажут временно уехать — уедешь временно отсюда. Поняла меня? Сообщи, скажи, как мне быть. Я боюсь, скажи. Здесь мне что ли *** нельзя находиться? Что мне делать-то?» — говорила Галина Шумакова дочери.

Как на ситуацию отреагировала бывшая жена Соколовского — Рита Дакота

Persona Stars/053/Legion-media

Коллега Влада Соколовского по «Фабрике звезд» и его бывшая звезда Рита Дакота неожиданно поддержала его.

Певцы были в браке с 2015 по 2018-й, но потом со скандалом разошлись. Рита Дакота публично заявила, что супруг изменял ей. Они разошлись и полностью прекратили общение.

И вдруг 5 декабря она заявила в личном блоге, что в курсе ситуации Соколовского и встает на сторону его семьи.

«Мы довольно давно не общаемся с Владом и его семьей. Но тут я не могу пройти мимо и не поддержать. Ребята просят огласки, я хочу в ней поучаствовать, если это хоть как-то поможет. Со своей стороны заявляю, эти сталкерши у Влада были еще при мне. Одну из них помню в лицо.

Подтверждаю: я тоже получала сообщения, где мне угрожали облить кислотой, фоткали мою машину, караулили у дома. Вспоминаю с ужасом, это было реально жутко. Мне до сих пор пишут с разных номеров на тему Влада, хотя мы 7 лет в разводе. Если нужно дать показания и подтвердить юридически, и это хоть как-то поможет — я готова. Ребята правильно сделали, что начали публично обличать», — написала Дакота.

«Это не фанатки, а сумасшедшие люди»: мнение звезд о преследовании артистов

Артем Геодакян/ТАСС

В самый разгар обсуждения ситуации в семье Соколовского, 4 декабря, в МТС Live Hall прошел концерт «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ», который покажут в новогоднюю ночь.

На мероприятии были блогер Виолетта Чиковани, певцы Шура, Лолита и Илья Гуров. В перерывах между выступлениями звезды поделились своими мыслями о происходящем в семье коллеги.

Вита Чиковани

Блогер и артистка Виолетта Чиковани была искренне поражена, когда услышала об угрозах в сторону сына Соколовского.

«Это ужасная история, у меня аж мурашки пошли», — призналась звезда.

При этом она рассказала, как сама была влюблена в певца еще с момента создания группы «БиС», но до такого сумасшествия не доходило.

«Мне страшно вообще жить в этом мире после таких историй. <…> Я удивлена, что сейчас люди такие есть — обозленные, учитывая, что сейчас для нашего комфорта все есть», — сказала она.

Тем не менее блогер считает, что страшные угрозы — это показатель популярности Соколовского. Публичной личностью быть непросто, а повышенное внимание фанаток, к сожалению, — одна из граней известности.

Шура

Певец Шура признался, что не справился бы, будь он на месте Влада Соколовского. Поэтому исполнитель даже рад, что у него нет детей.

«А какой совет тут? Не будьте популярными! Будьте посредственными!» — сыронизировал он.

Когда Шура услышал о происходящем, он «аж перекрестился».

«Получается, (артист — прим. ред.) должен скрывать личную жизнь. От ненормальности людей мы никуда не денемся», — констатировал звезда.

Лолита

Певица Лолита убеждена, что при должном внимании к эмоциональному состоянию подобных людей никаких угроз бы не поступало. А в том, что им нужна помощь, она не сомневается.

«Это психически больные люди. На них нельзя обижаться, но они должны принудительно лечиться», — подчеркнула Лолита.

При этом она не снимает ответственности за поведение таких фанатов с их родственников.

«Просто бы влепила в глаз родителям человека, которого вовремя не сдали в психиатрическую больницу», — добавила звезда.

Илья Гуров

Певец Илья Гуров вообще убежден, что поклонницами таких сталкеров называть нельзя.

«Я считаю, что это не фанатки, это какие-то психически неуравновешенные и сумасшедшие люди, потому что есть много примеров, когда человек был слушателем, любил творчество артиста и становился потом частью его семьи», — сказал он.

В пример он привел историю любви покойного певца Владимира Левкина. Солист группы «На-На» 12 лет прожил в счастливом браке со своей поклонницей Марусей Ичетовкиной, которую впервые увидел на собственной фан-встрече.

При этом Гуров не скрывает, что сам был и остается до сих пор поклонником многих артистов.

«За счет любви к артистам я рос», — отметил певец.